Hombre que se metió en contravía a un túnel en el Tolima tendrá que pagar millonaria multa: tiene más de 15 comparendos

La madrugada del 23 de diciembre de 2025 se registró un incidente en una vía del Tolima, donde un vehículo ingresó en sentido opuesto y generó alarma entre los usuarios antes de impactar a una persona en motocicleta - crédito Concesionaria APP GICA S.A.

El incidente ocurrido en el túnel de Gualanday, en el departamento de Tolima, ha generado preocupación luego de que un conductor fuera captado circulando en contravía por el puente que conecta con la entrada de esta vía, la cual se encuentra habilitada únicamente para un solo sentido.

Imágenes registradas por cámaras de seguridad y difundidas en redes sociales muestran cómo un hombre, identificado posteriormente como Carlos Pachón, avanzó al volante de una camioneta Ford con las luces estacionarias encendidas, mientras varios conductores intentaban esquivar su recorrido para evitar una tragedia.

La peligrosa maniobra culminó en un accidente a las 5:55 a. m. del martes 23 de diciembre, cuando el vehículo manejado por Pachón chocó contra un motociclista.

Poco después del siniestro, la Policía detuvo al conductor y lo trasladó al Hospital San Rafael en el municipio de El Espinal, según explicó Mario Tovar, secretario de Tránsito del Tolima.

Conductor en contravía provocó un siniestro vial en Tolima - crédito redes sociales

En el centro médico, Pachón se negó a practicarse la prueba de alcoholemia, lo que derivó en la imposición de dos comparendos adicionales: “Transitar en sentido opuesto al estipulado en vía, calzada o carril” y “Conducir bajo la influencia del alcohol o bajo influencia de sustancias psicoactivas”, además de la infracción por “Conducir un vehículo con la licencia vencida”, indicó el funcionario a Noticias Caracol.

El historial infractor del conductor agravó la situación. De acuerdo con la información divulgada por el noticiero mencionado, el hombre acumulaba 15 comparendos, seis de ellos por conducir en estado de embriaguez, y su licencia de conducción se encontraba vencida desde 2007.

Como consecuencia de la infracción grave cometida en el túnel de Gualanday, las autoridades impusieron una multa superior a los 50 millones de pesos y cancelaron su licencia de conducción por 20 años.

Al conductor de la camioneta Ford se le aplicaron tres comparendos: circular en sentido contrario, tener licencia vencida y presunta conducción bajo efectos de alcohol o drogas - crédito Captura video

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “”¿Cómo es que un animal de esos no pierde la licencia?“; “Esos privilegios de algunos, circular como les dé la gana”; “No sólo no debería manejar nunca más, sino que debería ir preso varios años por el grado de irresponsabilidad. Tuvo muchísimas oportunidades de devolverse, pero eligió seguir”; “El de la Ford pensando: “¿pero por qué todos vienen en contravía?”; “Se debe hacer algo para que conductores con antecedentes y multas sin pagar, no vuelvan a conducir!”: fueron algunos de los mensajes.

¿Qué dijo la concesionaria encargada?

La concesionaria APP GICA S.A., encargada de la gestión y mantenimiento de la vía, difundió un pronunciamiento donde rechazó de manera tajante la conducta del infractor, recalcando la gravedad de transitar en contravía y el peligro real que este tipo de comportamientos representa para la integridad de los usuarios.

En su comunicado difundido por la revista Semana, la empresa destacó: “Cada decisión detrás del volante tiene un impacto directo en la seguridad colectiva”, reiterando el llamado a la responsabilidad y el respeto mutuo entre conductores.

Desde la perspectiva de la concesionaria, la prioridad continúa siendo la protección de la vida y la seguridad en la vía. Por ello, insistieron en la necesidad de fortalecer la conciencia vial, advirtiendo que las acciones imprudentes no solo infringen la normativa, sino que también generan un efecto multiplicador en la percepción de inseguridad y en la reacción social ante este tipo de hechos.

Recomendaciones autoridades

El llamado de atención de las autoridades se intensifica ante la inminente movilidad propia de las festividades decembrinas, cuando miles de colombianos planean desplazarse por las carreteras del país.

Las cifras oficiales recientes reflejan una reducción en la mortalidad y las lesiones viales, pero la persistencia de conductas de alto riesgo, como el consumo de alcohol al volante y el exceso de velocidad, mantiene en alerta a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Entre los incidentes que han impactado a la opinión pública destacan la colisión ocurrida en el Valle del Cauca y la tragedia del autobús en Antioquia, situaciones que, según las autoridades, evidencian la urgencia de reforzar la cultura de prevención.