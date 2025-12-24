Colombia

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 24 de diciembre

Para que no te tome por sorpresa, conoce donde se llevarán a cabo los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por
Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) compartió la lista de cortes de luz que realizará este miércoles 24 de diciembre a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los clientes.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bejaranas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rehoya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Pedro, Moya Jovina, La Militosa y Chontarales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:03

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Altos de Chimitá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Reducir el uso de aparatos
Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (EFE/ Sanjay Baid/Archivo)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres disminuir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.

