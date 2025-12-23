Abelardo de la Espriella se refirió a la consulta de la derecha y la decisión de Paloma Valencia: “Seré el primero en cargarle el maletín”

La legisladora se integra a la competencia tras considerar los planteamientos de su colectividad, generando reacciones y mensajes de apoyo por parte de otros aspirantes como Abelardo De La Espriella - crédito Colprensa

Paloma Valencia, senadora y aspirante a la presidencia por el Centro Democrático, confirmó su participación en la consulta interpartidista de centro-derecha programada para el 8 de marzo de 2026.

Tras recibir una invitación y dialogar con la dirigencia de su colectividad, la legisladora optó por integrar la lista de figuras políticas que buscarán la nominación para las próximas elecciones presidenciales.

Tras dicho anuncio el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella expresó en su cuenta de X que, en caso de que el triunfador de la consulta obtenga más respaldo que él, no tendrá inconveniente en apoyarlo abiertamente.

“Si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín”, manifestó el jurista en la red social.

En su mensaje el aspirante a ocupar la Casa de Nariño felicitó a la senadora por su determinación y recordó que había intentado establecer una alianza con el Centro Democrático antes de la primera vuelta, aunque ese acuerdo no se concretó.

De la Espriella resaltó la importancia de la democracia y la libertad de cada aspirante para tomar sus propias decisiones, siempre respetando los derechos de los demás.

“Felicito a la Dra. Paloma Valencia y le deseo lo mejor en el camino que escogió para buscar la Presidencia: la consulta con varios e importantes precandidatos en contienda. Intenté la unión con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró; la democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros”, escribió De la Espriella en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Abelardo La Espriella felicitó a Paloma Valencia por medio de un mensaje en su cuenta de X - crédito @ABDELAESPRIELLA

De la Espriella reafirmó su disposición a respaldar a quien resulte vencedor en la consulta interpartidista. Subrayó que, si otro precandidato obtiene más apoyo que él, ofrecerá su colaboración para enfrentar a los aspirantes oficialistas y priorizar el bienestar nacional sobre cualquier interés individual.

“Reitero mi palabra: si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La Patria está por encima de cualquier interés personal”, comentó en su publicación.

También aseguró que, en caso de que obtenga el respaldo mayoritario en la consulta, convocará a los demás precandidatos y a Sergio Fajardo para unir fuerzas con el objetivo de enfrentar al sector político contrario. Señaló que su movimiento, Defensores de la Patria, mantendrá las puertas abiertas para una alianza amplia en favor del país, resaltando que lo fundamental es la unidad para el beneficio nacional.

Abelardo De La Espriella subrayó que, si otro precandidato obtiene más apoyo que él, ofrecerá su colaboración para enfrentar a los aspirantes oficialistas y priorizar el bienestar nacional sobre cualquier interés individual - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

“De igual manera, si el Pueblo decide acompañarme y ungirme para esa batalla, aquí, en Defensores de la Patria, las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta y para el Doctor Fajardo, para que, juntos, derrotemos al eje del mal. El orden de los factores no altera el producto; al final, como es deseo del Pueblo, estaremos juntos para el bien de la Nación”, dijo de la Espriella.

Y concluyó su publicación diciendo lo siguiente: “Mientras tanto, ocupémonos del Congreso, impongamos mayorías, defendamos a los mejores hombres y mujeres que quieren llegar al Congreso a acompañar el proyecto del Tigre; pensemos en rodearnos de los mejores para luchar la contrarrevolución que necesita Colombia”.

Con la decisión de la candidata presidencial del partido de oposición el Centro Democrático, Paloma Valencia se suma a otros nombres de peso del centro-derecha como Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas, que también participarán en la consulta para definir al candidato presidencial que representará a este sector en las elecciones de 2026.

Con la decisión de la candidata presidencial del partido de oposición el Centro Democrático, Paloma Valencia se suma a otros nombres de peso del centro-derecha como Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas - crédito Colprensa

Todavía no se ha definido si Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, participará en la Gran Consulta. Su nombre ha sido mencionado entre las opciones consideradas por los demás precandidatos, quienes le extendieron una invitación. Aunque no existe un anuncio formal sobre su postura, circulan versiones que señalan que habría retirado su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).