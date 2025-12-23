Colombia

La Fiscalía judicializó a integrantes de una red de microtráfico con poder en Bogotá y España

La estructura criminal tendría el poder de las líneas de ventas de estupefacientes de al menos 13 colegios en el distrito

Guardar
Ninguno de los imputados aceptó
Ninguno de los imputados aceptó los cargos en su contra - crédito iStock

Entre las problemáticas que genera el microtráfico en Bogotá, uno de los que más preocupa a la ciudadanía es la influencia que han logrado tener estructuras delictivas en zonas escolares de la ciudad.

Es por ello que uno de los pedidos más recurrentes que hacen los padres de familia al distrito es tener mayor acompañamiento en las instituciones educativas, argumentando que no se tiene claridad sobre el alcance que tienen los expendedores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Precisamente, este fue uno de los argumentos expuestos por la fiscalía durante la judicialización de seis integrantes de “Los Combita”, que es como se conocía a una estructura criminal que tenía influencia en varios sectores de Bogotá y enviaban narcóticos a España.

En la audiencia se registró la imputación de cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a Hernán Francisco Jiménez Tinjaca, alias Pacho; Francy Eliana Morales Ayala, alias Anabel; Gabriel Tayak Monar, alias El Paisa; Yuli Marcela Flores Prugache, Ana Evidalia Jiménez Tinjaca y María Elizabeth Jiménez Tinjaca.

La estructura criminal también enviaba
La estructura criminal también enviaba drogas a Valencia, España - crédito Fiscalía General de la Nación

Durante el proceso judicial se resaltó que “Pacho” y “Anabel” eran los cabecillas de la estructura criminal y los encargados de enviar grandes cantidades de droga a Europa.

El ente acusador afirmó que los imputados lograron consolidar un negocio ilícito con el traslado de la cocaína a Valencia, en España; de la misma forma, que tenían el poder territorial de la venta de estupefacientes en gran parte de las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el grupo ilegal contactaba a ciudadanos colombianos y extranjeros que viajarían España, y los convencía de llevar cargamentos de cocaína ocultos en maletas doble fondo o en prendas de vestir. Las personas que aceptaban recibían los alijos en los baños ubicados en inmediaciones de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y posteriormente intentaban salir rumbo a Europa”.

Tenían el poder de al menos 13 colegios en el distrito

Cuatro mujeres y dos hombres
Cuatro mujeres y dos hombres eran las piezas claves de la estructura criminal - crédito Fiscalía General de la Nación

Durante el proceso, el funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) mencionó que estos criminales afectaron de manera directa el entorno de al menos 13 colegios en el distrito.

En el operativo fueron incautados elementos con los que dosificaban y empacaban los estupefacientes que eran vendidos en los centros educativos, además de dispositivos electrónicos, efectivo y un arma traumática con la que intimidaban a los ciudadanos que buscaran interferir en su negocio.

Por todo lo mencionado, una juez de control de garantías les impuso medida privativa de la libertad a los seis individuos mencionados, a pesar de que ninguno de ellos aceptó los cargos procesados en su contra.

Los criminales tenían el poder
Los criminales tenían el poder de hasta 13 colegios del distrito - crédito Fiscalía General de la Nación

El poder del microtráfico en el mercado ambulante

Precisamente, desde el distrito se han pronunciado debido a las críticas que han recibido por los operativos para controlar el espacio público en la ciudad, ya que sectores han afirmado que solo perjudican a comerciantes de la ciudad.

Al respecto, han destacado que en la mayoría de operativos se ha identificado que algunos negocios ambulantes son utilizados por las estructuras criminales para vender drogas o controlar las rutas de microtráfico en el distrito.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la mayoría de comerciantes también son víctimas de cobros extorsivos por parte de pandillas, que exigen pagos de hasta 16 millones por permitirles ubicarse en espacios públicos de sitios como San Victorino.

Al respecto, Lucía Bastidas, directora de la entidad, explicó que estas redes utilizan a personas en condición de vulnerabilidad para hacerles cobros extorsivos, modalidad que han consolidado en zonas populares del comercio bogotano.

Temas Relacionados

CocaínaDrogasTráficoMicrotráficoEspañaBogotáFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Así será el plan éxodo y retorno para Soacha, salida de Bogotá en el sur, durante Navidad y Año Nuevo

La Secretaría de Movilidad recuerda que varios tramos viales en el municipio son reducidos por las obras para la implementación total de TransMilenio

Así será el plan éxodo

Compra de tiquetes terrestres en diciembre y enero en Colombia: cinco claves para evitar fraudes digitales y dolores de cabeza

La temporada alta incrementó la afluencia en los puntos de embarque, llevando a empresas y autoridades a priorizar la venta online e implementar recomendaciones para prevenir estafas durante la compra de tiquetes en línea o presencial

Compra de tiquetes terrestres en

Procuraduría instó a Emcali hacer claridad sobre el proceso de modernización del alumbrado público; la entidad se pronunció

El ente de control, según el documento conocido por Infobae Colombia, detectó vacíos en la gestión de alianzas y demandó reglas y cronogramas específicos para fortalecer la transparencia institucional; a la par de la comunicación de la empresa sobre este tema, en el que reiteró su compromiso con la transparencia

Procuraduría instó a Emcali hacer

Gobierno Petro habría sacado mal algunas cuentas y por eso estaría sin dinero: hay alerta por “problemas de planeación”

El Carf puso el foco en la alineación de los marcos fundamentales, por lo que resaltó cómo la arquitectura institucional requiere refuerzo para sostener la confianza pública

Gobierno Petro habría sacado mal

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Desde thrillers hasta comedia, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Lo más vistó en Disney+
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Identifican al Policía que murió

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Influencer Silvy Araújo publicó emotivo video para confirmar que está embarazada: “Nuestro sueño creciendo”

Yina Calderón estaría en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: esta fue la pista que dio

Violeta Bergonzi se aplicó botox en su rostro y generó debate en redes: “Me duele verme frente al espejo”

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

La Dimayor aclaró los títulos de la Copa Colombia: esto pasará con los campeones antes de 2008

Hernán Peláez anunció su salida de la radio y programa deportivo que conducía: “La vida sigue”

Luis Díaz entre los mejores jugadores del mundo en 2025: este es el lugar del colombiano, que superó a Messi y a Cristiano

Así le fue a la selección Colombia en el 2025: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026