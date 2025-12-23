La Fiscalía de Colombia solicita circular roja de Interpol para encontrar a Kleydermar Paola Fernández, vinculada al homicidio de Jaime Esteban Moreno

Jaime Esteban Moreno - Paola Fernández - crédito redes sociales

La Fiscalía de Colombia inició el trámite de una circular roja de Interpol para localizar a Kleidermar Paola Fernández Ubaran, identificada como la mujer del disfraz azul, en relación al homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo durante una fiesta de Halloween en Bogotá en 2025.

Investigaciones de las autoridades establecen como una de las hipótesis principales que Paola Fernández, de nacionalidad venezolana, habría abandonado Colombia en noviembre y estaría en Venezuela, según fuentes de inteligencia citadas por Noticias RCN.

La búsqueda se extenderá a 196 países una vez que Interpol emita oficialmente la notificación. La orden de captura, expedida por el Juzgado 69 de Garantías de Bogotá, incluye cargos por homicidio agravado y la solicitud de medida de aseguramiento contra Fernández, acusada de ser la determinadora del crimen.

El ente investigativo ya judicializó a los autores materiales del ataque, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González, quienes agredieron a la víctima, un estudiante universitario, hasta causarle la muerte el 31 de octubre, como quedó registrado en videos de la noche del hecho.

El proceso prevé la comparecencia de Fernández ante la justicia colombiana, la formulación de imputación y la imposición de las medidas correspondientes una vez sea ubicada por las autoridades internacionales.