Gobierno Petro habría sacado mal algunas cuentas y por eso estaría sin dinero: hay alerta por “problemas de planeación”

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) de Colombia emitió, por medio del Pronunciamiento Nro. 18, una advertencia sobre serios problemas de planeación fiscal del Gobierno de Gustavo Petro luego de detectar “significativas discrepancias” entre el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) correspondientes al periodo 2026-2029.

Según el organismo, las diferencias de proyección entre ambos documentos alcanzan en promedio 0,6 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) a favor del MGMP, lo que implica techos de gasto superiores a los definidos en la ruta fiscal oficial. “Estas discrepancias significativas desdibujan el rol del MFMP como instrumento principal de programación fiscal en el país y pueden afectar la credibilidad de la política fiscal y su institucionalidad”, puntualizó.

De igual manera, recalcó que las inconsistencias detectadas afectan tanto el rigor técnico del presupuesto como la coordinación institucional. “Reflejan problemas de planeación fiscal”, advirtió el Comité, con lo que puso en duda la credibilidad de las directrices fiscales adoptadas. Mientras el MGMP proyecta para 2026 un déficit primario de 1,4% del PIB, los topes de gasto establecidos corresponden a un déficit cercano al 2%, una situación previamente objetada por el propio organismo.

Función y consistencia de los instrumentos fiscales

Como se recordará, el MFMP es la hoja de ruta de la política fiscal en Colombia, con lo que abarca un horizonte de 11 años y define objetivos fundamentales de déficit, gasto y deuda pública que deben cumplir los gobiernos. Por su parte, el MGMP, en vigor desde 2005, es el programa el gasto sectorial del Ejecutivo para los siguientes cuatro años. Según la normativa, ambos deben estar completamente alineados, para asegurar la coherencia con el Plan Financiero y el Presupuesto General de la Nación (PGN), así como con la regla fiscal vigente.

Al respecto, el Carf remarcó la obligación de coherencia entre los instrumentos. Insistió en que la alineación es indispensable para mantener la credibilidad y la estabilidad macroeconómica del país. En el proceso presupuestal, el MGMP debería servir como principal insumo para la elaboración del PGN, en lugar de ajustarse posteriormente a este.

Discrepancias cuantitativas y magnitud de los desfases

El análisis técnico pone especial énfasis en la persistencia y tamaño de las diferencias detectadas.

2026: el MGMP establece techos de gasto primario equivalentes al 20,6% del PIB, es decir, un punto porcentual más que lo programado en el MFMP.

2027: la diferencia es de 19,2% del PIB (0,7 puntos superior al MFMP).

2028: la diferencia es de 18,5% (0,6 puntos más).

2029: la proyección es de 18,3% (0,1 puntos adicionales frente al límite fiscal oficial).

El Comité especificó, además, que “el techo de gasto de 2025 presentado en el MGMP de 2024 fue 2 puntos porcentuales del PIB superior al programado en el MFMP de 2024, una discrepancia significativa”.

La entidad calificó de inédito el hecho de encontrar diferencias sistemáticas en todos los años de proyección. “Lo que no se había observado, al menos desde 2022, son las diferencias sistemáticas en todo el horizonte de proyección”, resaltó.

Ruptura en la coherencia histórica y advertencia sobre el proceso presupuestal

En el pronunciamiento, adujo que en los marcos de gasto publicados en 2022 y 2023 no se constataron desviaciones respecto a los marcos fiscales respectivos, pero para 2024 sí existió una divergencia de 2 puntos porcentuales (pp) del PIB, pero limitada a un solo año. Lo excepcional en el escenario actual es la permanencia de las diferencias a lo largo de todo el horizonte 2026-2029, lo que compromete la función de la política fiscal como ancla para la gestión pública y la formación de expectativas.

El Comité insistió en que dichas rupturas alejan la política fiscal colombiana del rigor y la predictibilidad que la han caracterizado en las últimas décadas.

Uno de los puntos más críticos identificados es la “inversión del proceso presupuestal”. La normativa exige que el MGMP anteceda y oriente la elaboración del PGN. Sin embargo, se observó que, para 2026, el MGMP fue modificado para coincidir con el proyecto de presupuesto presentado en el Congreso, en vez de influir de forma temprana en el debate técnico y público.

Según el organismo, “el instrumento no está cumpliendo su función central en la planeación fiscal”.

A esto se suma la falta de socialización previa del MGMP antes de la discusión del presupuesto en el Legislativo, lo que impidió el aprovechamiento como referencia transparente y redujo el margen para que instancias técnicas independientes contribuyeran oportunamente con recomendaciones o supervisión.

Impacto de la desactualización del MGMP y persistencia de metas fiscales

El contexto reciente acentuó los problemas. Tras el archivo del proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria por el Congreso de la República, el panorama de recursos incluido en el MGMP perdió actualidad. Al respecto, el Carf advirtió que, aunque las metas fiscales oficiales siguen siendo las mismas, el marco de gasto sectorial ya no cuenta con respaldo en ingresos efectivos, fenómeno que “reduce la utilidad del marco de gasto como herramienta para orientar el debate público sobre el presupuesto y la política fiscal”.

Ante esta situación, el mismo recomendó revisar tanto la oportunidad como la mecánica de publicación y socialización del MGMP. Sugiere que el documento se divulgue antes de la discusión presupuestal en el Congreso, de modo que sirva adecuadamente de referencia para el debate público y facilite un seguimiento técnico más eficaz.