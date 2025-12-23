Explosión de gasoducto en Barrancabermeja fue un ataque terrorista: Fiscalía tomará el caso

La explosión en el gasoducto Payoa-Terminal Galán en Barrancabermeja fue confirmada como un ataque terrorista tras ocho días de investigaciones - crédito Martin Cossarini/Reuters/imagen de referencia

Después de ocho días del ataque al gasoducto Payoa-Terminal Galán, ubicado en el municipio de Barrancabermeja, las investigaciones arrojaron nuevos resultados con los que se pudieron concluir que se trató de un ataque terrorista.

Según informó Petrosantander a través de un comunicado, la explosión detectada el martes 16 de diciembre de 2025 no resultó de una falla interna, sino que fue causada por un artefacto explosivo colocado deliberadamente bajo la infraestructura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este hallazgo, corroborado por los análisis técnicos y los peritajes de expertos antiexplosivos, desestimó la hipótesis inicial sobre una posible sobrepresión, que había sido sugerida por el comandante de la Policía del Magdalena Medio.

Al detallar los resultados de la investigación, la empresa destacó que “no se presentó ninguna desviación operativa en el gasoducto entre el 15 de diciembre y la hora en la que se produjo la explosión”, descartando así cualquier anomalía interna como origen del incidente.

No se descarta que la explosión del gasoducto pueda tratarse de un ataque del ELN - crédito Europa Press

La detonación, según el concepto de los expertos antiexplosivos citado por Petrosantander, se atribuye a “la detonación de un artefacto explosivo de gran poder, ubicado debajo del ducto, en la base que soporta la tubería”.

A raíz de estos hallazgos, Petrosantander informó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación (Seccional Barrancabermeja), señalando que los hechos pueden ser tipificados como terrorismo y daño en bien ajeno.

En palabras de la compañía, “actos de esta naturaleza pueden provocar incendios, poniendo en peligro a la comunidad y al medio ambiente”, resaltando además que las reparaciones ya fueron efectuadas y el gasoducto de 10 pulgadas de diámetro opera con normalidad. Hasta el momento, ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del ataque.

La explosión en el gasoducto no fue un hecho aislado durante esa semana.

El mismo 16 de diciembre, en la comuna siete de la ciudad, otro artefacto explosivo se activó en el barrio Miradores del Lago cuando patrullas policiales circulaban por la zona, resultando en dos policías heridos y daños a la infraestructura eléctrica.

Las autoridades evalúan riesgos de Grupos Armados Organizados y delincuencia común en municipios como Málaga, Carcasí y Concepción - crédito @GralJuvenalDiaz / X

Un día antes, el 15 de diciembre, el peaje La Lizama en la vía Barrancabermeja-Bucaramanga fue destruido por una motocicleta bomba, sumando así nuevos episodios a la ola de violencia que afecta la región.

Estos ataques coinciden con el paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización insurgente que ha sido identificada como responsable de la mayoría de atentados recientes a la infraestructura petrolera local.

Según datos oficiales, desde 2021 se han registrado al menos 19 ataques contra instalaciones petroleras en Barrancabermeja, de los cuales 16 han sido atribuidos al ELN, con el campo La Cira Infantas como uno de los blancos principales.

La respuesta de las autoridades ha consistido en reforzar la presencia policial y militar en puntos estratégicos de la ciudad y las vías de acceso, desplegando 80 nuevos policías para intensificar los controles y mantener la vigilancia.

Paralelamente, avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de los atentados y los homicidios ocurridos en el último mes, en un contexto de alerta permanente que mantiene en vilo a la población local.

Apenas ocurrió el incidente, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, aseguró que la detonación del gasoducto fue producto de una sobresaturación del sistema, descartando inicialmente un ataque del ELN en medio del paro armado anunciado entre el 14 y el 17 de diciembre

Según indicó la entidad en su momento, técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional del Magdalena Medio, registraron una fuerte detonación en horas del 16 de diciembre, que obedeció a una sobresaturación de presión en una línea de gas de 10 pulgadas operada por la empresa PetroSantander, y no a la activación de un artefacto explosivo.

“El parte que nos entregan los técnicos antiexplosivos es que la explosión se produjo por una sobresaturación del tubo que transporta gas. Continuamos con las verificaciones, pero hasta el momento no existen indicios de un atentado”, afirmó el mandatario departamental.