Colombia

Precio del dólar en Colombia: siguen las buenas noticias antes de Navidad y así cerró el 23 de diciembre

La divisa norteamericana perdió más de $32 en la jornada y se alejó un poco más de la línea de los $3.800, según reportó la plataforma Set-FX

Guardar
En la jornada del 23
En la jornada del 23 de diciembre, el dólar en Colombia alcanzó una cotización mínima de $3.725,00 - crédito Dado Ruvic/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 23 de diciembre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.759,61, lo que representó una caída de $32,98 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.792,59. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.656 millones en 1.641 transacciones, con un precio de apertura de $3.780,00, un mínimo de $3.725,00 y un máximo de $3.783,00.

Con referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota una bajada 2,7%, de modo que en el último año todavía mantiene un descenso del 13,57%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y con relación a jornadas pasadas, sumó seis sesiones seguidas en cifras negativas. La volatilidad de esta semana fue de 8,55%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (9,93%), de manera que su cotización está presentando menos cambios de lo normal en este momento.

Al cierre de la jornada
Al cierre de la jornada del 23 de diciembre, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio de Colombia era de $3.699,70, mientras que el de compra era de $3.820,98 - crédito Reuters

Sesgo bajista: mínimos desde octubre

Dicho movimiento se dio debido a que, a nivel internacional, la divisa profundizó su sesgo bajista y cayó hacia 97.9, mínimos desde inicios de octubre, lo que reflejó la persistente presión por expectativas de mayores recortes de tasas de interés de la FED en 2026 pese a que un PIB en el tercer trimestre de 2025 más fuerte de lo esperado redujo las probabilidades de un recorte inmediato en enero y permitió un rebote táctico frente al yen y el euro.

“El balance de datos mantiene al dólar frágil en términos estructurales. En monedas desarrolladas, el yen recortó ganancias ante advertencias de intervención y un BoJ percibido como cauteloso tras su última subida, mientras el euro sostuvo avances moderados apoyado por la debilidad del dólar y un BCE en pausa, y la libra esterlina se mantuvo firme en un entorno de dólar débil”, explicaron desde Acciones y Valores.

Millonaria transacción

Según estos, el principal catalizador sigue siendo la colocación privada por cerca de USD6,000 millones ($23 billones) en bonos locales con un inversionista extranjero, que reforzó de manera importantes la demanda por pesos y mantuvo anclado el par en niveles bajos, incluso en medio del anuncio de emergencia económica por parte del Gobierno, cuya señal fiscal no se tradujo en una reacción adversa inmediata del mercado.

El Ministerio de Hacienda está
El Ministerio de Hacienda está en el ojo del huracán ante la emisión de TES por $23 billones - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Qué esperan los analistas de mercado

Frente a lo que puede pasar con el dólar en Colombia, el 23 de diciembre se conocieron los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia.

En la misma se recordó que, en noviembre de 2025, la tasa de cambio cerró en $3.774, con una apreciación mensual de 2,5%, y alcanzó el máximo del mes el 5 de noviembre ($3.872) y el valor mínimo el 20 de noviembre ($3.717). El dato observado fue $26 menor al esperado en la encuesta de noviembre ($3.800).

“Para diciembre de 2025, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.830 y $3.897, con $3.850 como respuesta mediana, lo que representa una caída frente al pronóstico anterior ($3.900)”, indicaron los encuestados. Mientras que, para diciembre de 2026, los analistas esperan una tasa de cambio de $3.911.

Analistas de mercado ven que
Analistas de mercado ven que el dólar seguirá cerca de los $3.900 en diciembre de 2025 - crédito Fedesarrollo y bvc

Debilidad del dólar a fin de 2025

A su vez, el asociado de Divisas de Credicorp Capital, Alejandro Guerrero, dijo que, a nivel global, se sigue viendo debilidad de dólar para el cierre de año.

Sin embargo, dijo que se viene perdiendo algo de liquidez, sobre todo, una pantalla algo más desarmada desde el punto de vista de posturas y un spread amplio entre el bid y el ask. También algo de movimientos erráticos porque los movimientos grandes de flujo están moviendo precio de manera importante entre $5 y $8 cuando se ve alguna entrada de flujo relevante.

“Ayer la sesión vuelve a ser bajista. En principio, la explicación reside en esa reciente emisión de TES del Gobierno y, desde que puedan ir necesitando caja, veremos esta presión vendedora otra vez de dólares”, anotó el experto.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiaNoticiasDólares a Pesos ColombianosPeso ColombianoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Giovanny Ayala y su hijo fueron a la despedida de fin de año de la Policía: “Los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel”

La presentación estuvo marcada por el agradecimiento de la familia tras el rescate de Miguel por parte del Gaula

Giovanny Ayala y su hijo

Juan Daniel Oviedo se burló de Claudia López en una recreación de ‘La última cena’, versión ‘Gran Consulta’: “¿Aparece Judas?”

La exalcaldesa de Bogotá intentó ridiculizar a los candidatos que compiten por ser el único representante de la centro-derecha, pero la broma le salió al revés debido a la ironía del exdirector del Dane

Juan Daniel Oviedo se burló

Bogotá reporta menos quemados en diciembre, pero autoridades mantienen alerta y comparten recomendaciones para la Navidad

Un balance del Observatorio de Salud arrojó que localidades como Suba y Kennedy lideraron la reducción de casos, aunque persisten riesgos por manipulación de explosivos, consumo de alcohol y adquisición de productos inseguros

Bogotá reporta menos quemados en

Angélica Lozano y Cathy Juviano piden a la Corte frenar el decreto de emergencia económica de Petro: “Está abusando de su poder”

El presidente declaró la medida debido a la crisis fiscal, pero las congresistas de Alianza Verde denuncian que este decreto se utiliza como un mecanismo para eludir el control del Congreso y aprobar sin la debida aprobación legislativa

Angélica Lozano y Cathy Juviano

Día 9 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones, gozos y villancicos completos del 24 de diciembre

Las costumbres propias de la noche del 24, que incluyen comidas típicas de la temporada y la entrega de obsequios, consolidan el sentido de pertenencia y unión en diferentes regiones del país

Día 9 de la Novena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala y su hijo

Giovanny Ayala y su hijo fueron a la despedida de fin de año de la Policía: “Los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel”

Westcol reveló qué busca en su próxima pareja y aclaró si estaría con una mujer como Karina García: “Es bonita”

Las 10 películas más exitosas de la semana en Disney+ Colombia para disfrutar en familia

Última esposa de Diomedes Díaz lo recordó a 12 años de su fallecimiento: “Te extraño sin escándalo, sin dramatismos”

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Atlético Nacional tendría un fichaje de lujo para el fútbol colombiano: buscaría un delantero mundialista

NBA en Navidad: hora y dónde ver en Colombia todos los partidos de Nochebuena

Esta es la programación de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: cuándo se jugará el clásico Nacional vs. Millonarios

Los 80 años de ‘Kid Pambelé’, la gloría deportiva de Colombia que quedó en el olvido