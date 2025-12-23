Peso colombiano amanece con ganancias considerables frente al dólar hoy 23 de diciembre

Estos fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al peso colombiano (REUTERS/Marcos Brindicci)

El mercado continúa favoreciendo activos colombianos tras la decisión del Banco de la República de mantener su tasa en 9,25%, aunque la votación dividida refleja cautela ante las presiones inflacionarias y la incertidumbre sobre el rumbo económico.

El entorno permanece sensible al ruido fiscal y político, especialmente ante el debate sobre posibles impuestos extraordinarios, lo que incrementa la prima de riesgo y refuerza la demanda de cobertura en dólares. El oro en zona récord evidencia una búsqueda global de cobertura frente a la incertidumbre, mientras el próximo bloque de datos de importaciones y balanza comercial será clave para la evolución del peso en los días siguientes.

El dólar estadounidense se paga al inicio del día a 3.737,56 pesos colombianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,66% comparado con el valor de la jornada anterior, cuando acabó con 3.800,77 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada 3,23%, por lo que desde hace un año mantiene aún un descenso del 14,05%.

En relación a fechas previas, encadena seis sesiones seguidas en valores negativos. La volatilidad de esta semana es algo superior a la acumulada en el último año, de forma que está presentando un comportamiento más inestable.

Crédito: Infobae México - Luis Martínez

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.