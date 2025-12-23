Carlos Caicedo se retira de las consultas interpartidistas del 8 de marzo tras cierre de inscripciones

El exgobernador del Magdalena se retira de la contienda presidencial y desiste de participar en la consulta interpartidista - crédito Gobernación Del Magdalena

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, anunció su retiro de las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo, luego de que la Registraduría Nacional cerrara este lunes el plazo para que partidos y movimientos confirmaran su inscripción en estos procesos de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La decisión marca un giro en la dinámica política de la izquierda no petrista en Colombia.

Junto a Carlos Caicedo, otros líderes como Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, y Jaime Araújo, exmagistrado de la Corte Constitucional, decidieron no participar en las consultas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Caicedo lideraba un Grupo Significativo de Ciudadanos (GSC) denominado “Caicedo”, con el cual había logrado reunir 2,6 millones de firmas para su aspiración presidencial. A pesar de este respaldo, el exgobernador optó por desistir de la iniciativa, según informo Blu Radio.

No solo Caicedo tomó esta decisión, pues nueve movimientos y partidos más se retiraron, incluyendo Cambio Radical, Liberal, Conservador, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente, Colombia Justa Libres y dos GSC adicionales. Las razones citadas por estos grupos incluyen análisis internos, deliberaciones de sus órganos directivos y evaluaciones del panorama político actual.

El 8 de marzo se celebrarán las consultas interpartidistas junto con las elecciones de Congreso y Senado - crédito Presidencia de la República

Partidos y movimientos que siguen en la contienda

A pesar de los retiros, 19 partidos y movimientos decidieron continuar en las consultas, entre los que se encuentran el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), AICO, En Marcha, Nuevo Liberalismo, Pacto Histórico, Oxígeno, Centro Democrático, La Fuerza de la Paz, Ecologistas, de la “U”, Comunes, Esperanza Democrática y el Partido del Trabajo de Colombia.

Además, 11 GSC mantienen candidatos activos, incluyendo figuras como David Luna, Daniel Palacios y Claudia López, quienes buscarán un lugar en estas consultas interpartidistas. El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que este lunes fue el último día para comunicar retiros al Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtiendo que quienes no lo hagan serán contabilizados como participantes.

El Consejo Nacional Electoral deberá definir la participación de algunos candidatos con dudas legales sobre la interpartidista - crédito Colprensa

Incertidumbres legales en la izquierda

En la consulta interpartidista de la izquierda petrista, bautizada como “Pacto Amplio”, participarán Daniel Quintero, Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda. Sin embargo, existen dudas legales sobre la participación de Quintero y Cepeda, dado que la ley prohíbe que un candidato participe en más de una interpartidista. En ambos casos, el CNE deberá definir si podrán medirse en marzo.

Quintero, exalcalde de Medellín, recibió el aval de AICO para participar en la consulta y aseguró que buscan que sea “la consulta más votada”. Por su parte, Cepeda fue avalado por el Polo Democrático, pero la naturaleza interpartidista de su participación aún genera controversia legal dentro de su coalición.

La Gran Consulta por Colombia y Paloma Valencia

En el uribismo, Paloma Valencia confirmó su ingreso a la Gran Consulta por Colombia, luego de un proceso de deliberación interna con su partido y congresistas. La decisión se anunció tras una reunión de tres horas el domingo, donde se evaluaron las implicaciones políticas y estratégicas de su participación.

El ingreso de Valencia fue recibido con respaldo por parte de Juan Manuel Galán, quien destacó que esta unión busca “proponerle al país una alternativa diferente, con diversas ideas, carácter y respeto”. La decisión también refleja un ajuste estratégico del uribismo, que busca consolidar fuerzas frente a otras candidaturas dentro de la misma coalición.

Paloma Valencia confirma su ingreso a la Gran Consulta por Colombia y recibe respaldo de líderes de la coalición. - crédito @PalomaValenciaL/X

Fechas clave de las consultas interpartidistas

Las consultas interpartidistas se celebrarán el 8 de marzo, en conjunto con las elecciones de Congreso y Senado, usando un solo tarjetón que incluirá todas las coaliciones activas. Por su parte, según La Silla Vacía, el 8 de febrero vence el plazo para la inscripción de candidaturas de cada miembro de las consultas, lo que podría ampliar la lista de aspirantes confirmados en las próximas semanas.