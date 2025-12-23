Colombia

Carlos Caicedo se retira de las consultas interpartidistas del 8 de marzo tras cierre de inscripciones

El exgobernador del Magdalena junto a otros nueve movimientos y partidos, decidió desistir de su participación, mientras 19 partidos y 11 grupos ciudadanos mantienen sus candidaturas activas

Guardar
El exgobernador del Magdalena se
El exgobernador del Magdalena se retira de la contienda presidencial y desiste de participar en la consulta interpartidista - crédito Gobernación Del Magdalena

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, anunció su retiro de las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo, luego de que la Registraduría Nacional cerrara este lunes el plazo para que partidos y movimientos confirmaran su inscripción en estos procesos de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La decisión marca un giro en la dinámica política de la izquierda no petrista en Colombia.

Junto a Carlos Caicedo, otros líderes como Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, y Jaime Araújo, exmagistrado de la Corte Constitucional, decidieron no participar en las consultas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Caicedo lideraba un Grupo Significativo de Ciudadanos (GSC) denominado “Caicedo”, con el cual había logrado reunir 2,6 millones de firmas para su aspiración presidencial. A pesar de este respaldo, el exgobernador optó por desistir de la iniciativa, según informo Blu Radio.

No solo Caicedo tomó esta decisión, pues nueve movimientos y partidos más se retiraron, incluyendo Cambio Radical, Liberal, Conservador, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente, Colombia Justa Libres y dos GSC adicionales. Las razones citadas por estos grupos incluyen análisis internos, deliberaciones de sus órganos directivos y evaluaciones del panorama político actual.

El 8 de marzo se
El 8 de marzo se celebrarán las consultas interpartidistas junto con las elecciones de Congreso y Senado - crédito Presidencia de la República

Partidos y movimientos que siguen en la contienda

A pesar de los retiros, 19 partidos y movimientos decidieron continuar en las consultas, entre los que se encuentran el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), AICO, En Marcha, Nuevo Liberalismo, Pacto Histórico, Oxígeno, Centro Democrático, La Fuerza de la Paz, Ecologistas, de la “U”, Comunes, Esperanza Democrática y el Partido del Trabajo de Colombia.

Además, 11 GSC mantienen candidatos activos, incluyendo figuras como David Luna, Daniel Palacios y Claudia López, quienes buscarán un lugar en estas consultas interpartidistas. El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que este lunes fue el último día para comunicar retiros al Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtiendo que quienes no lo hagan serán contabilizados como participantes.

El Consejo Nacional Electoral deberá
El Consejo Nacional Electoral deberá definir la participación de algunos candidatos con dudas legales sobre la interpartidista - crédito Colprensa

Incertidumbres legales en la izquierda

En la consulta interpartidista de la izquierda petrista, bautizada como “Pacto Amplio”, participarán Daniel Quintero, Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda. Sin embargo, existen dudas legales sobre la participación de Quintero y Cepeda, dado que la ley prohíbe que un candidato participe en más de una interpartidista. En ambos casos, el CNE deberá definir si podrán medirse en marzo.

Quintero, exalcalde de Medellín, recibió el aval de AICO para participar en la consulta y aseguró que buscan que sea “la consulta más votada”. Por su parte, Cepeda fue avalado por el Polo Democrático, pero la naturaleza interpartidista de su participación aún genera controversia legal dentro de su coalición.

La Gran Consulta por Colombia y Paloma Valencia

En el uribismo, Paloma Valencia confirmó su ingreso a la Gran Consulta por Colombia, luego de un proceso de deliberación interna con su partido y congresistas. La decisión se anunció tras una reunión de tres horas el domingo, donde se evaluaron las implicaciones políticas y estratégicas de su participación.

El ingreso de Valencia fue recibido con respaldo por parte de Juan Manuel Galán, quien destacó que esta unión busca “proponerle al país una alternativa diferente, con diversas ideas, carácter y respeto”. La decisión también refleja un ajuste estratégico del uribismo, que busca consolidar fuerzas frente a otras candidaturas dentro de la misma coalición.

Paloma Valencia confirma su ingreso
Paloma Valencia confirma su ingreso a la Gran Consulta por Colombia y recibe respaldo de líderes de la coalición. - crédito @PalomaValenciaL/X

Fechas clave de las consultas interpartidistas

Las consultas interpartidistas se celebrarán el 8 de marzo, en conjunto con las elecciones de Congreso y Senado, usando un solo tarjetón que incluirá todas las coaliciones activas. Por su parte, según La Silla Vacía, el 8 de febrero vence el plazo para la inscripción de candidaturas de cada miembro de las consultas, lo que podría ampliar la lista de aspirantes confirmados en las próximas semanas.

Temas Relacionados

Carlos Caicedoconsultas interpartidistasElecciones Colombia 2026retiro de candidaturasPacto AmplioConsejo Nacional ElectoralColombia-Noticias

Más Noticias

Militares retirados se apartan del diálogo con disidencia Farc tras exclusión de su delegado en la mesa oficial

Militares retirados anunciaron que dejan el proceso de diálogo con la CNEB luego de que el Gobierno excluyera a su delegado. Señalan desacuerdos con el jefe negociador y advierten riesgos jurídicos, políticos y de seguridad

Militares retirados se apartan del

Tribunal avala conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango y cierra litigio por la emergencia de 2018

Un tribunal de arbitramento aprobó la conciliación entre EPM y la Sociedad Hidroituango, con aval de la Procuraduría, para cerrar el litigio surgido tras la emergencia de 2018 y definir un marco jurídico y financiero para el proyecto

Tribunal avala conciliación entre EPM

Cierres en Embajada de EE.UU. en Bogotá y la Agencia Consular en Barranquilla informaron por Navidad y Fin de Año

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá y la Agencia Consular en Barranquilla informaron los cierres programados de sus sedes entre finales de diciembre de 2025 y enero de 2026, así como la suspensión temporal de varios trámites

Cierres en Embajada de EE.UU.

Gobierno nacional habilita a la Policía para ejecutar erradicación de cultivos ilícitos con drones

La ANLA confirmó que el Gobierno nacional otorgó el aval requerido para que la Policía adelante aspersión terrestre de glifosato con drones, bajo condiciones técnicas y ambientales ya definidas, sin necesidad de nuevas licencias

Gobierno nacional habilita a la

Yumbo reduce homicidios, hurtos y lesiones en 2025 y contrasta con el repunte del delito en municipios vecinos

Un informe del Observatorio Municipal de Seguridad, con corte a diciembre de 2025, muestra que Yumbo logró descensos sostenidos en homicidios, hurtos y lesiones personales, mientras otros municipios del Valle registraron aumentos en delitos de alto impacto

Yumbo reduce homicidios, hurtos y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

La artista colombiana más buscada

La artista colombiana más buscada de 2025 mantuvo a sus fans conectados con su talento y perseverancia

Valentina Taguado protagoniza nueva polémica por la “doble moral” de las personas: “De eso está lleno el mundo”

Polilla reveló cómo fue su primera vez en la intimidad con la Gorda Fabiola: “¿Has estado alguna vez con una mujer obesa?”

Cayó el chance con uno de los números de Diomedes Díaz y le alegró la Navidad a más de uno

Julián Pinilla volvió a derretir las redes sociales: 50 abuelitos fueron los protagonistas de una historia que inspiró a miles en Navidad

Deportes

La colombiana más ganadora en

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz está de nuevo en vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich