Benedetti sigue en problemas por culpa de la lista Clinton: no le han podido pagar el salario ni la prima de diciembre

El ministro de Interior no descarta presentar una demanda civil porque la sanción le ha afectado su patrimonio y la capacidad de acceso al sistema bancario colombiano

Las sanciones impuestas por Washington sobre Benedetti le bloquean no solo cuentas bancarias, sino también mecanismos alternativos como la chequera institucional - crédito Ministerio del Interior

El ministro del Interior Armando Benedetti enfrenta una situación inusual en el cierre del año 2025.

Mientras coordina actividades junto al presidente Gustavo Petro, aún no ha recibido su salario y prepara una demanda civil para resarcir los daños que atribuye a procesos judiciales abiertos en su contra.

Según explico el equipo jurídico del jefe de cartera a El Espectador, esta circunstancia se enmarca no solo en una coyuntura política, sino en una problemática financiera provocada por su inclusión en la denominada lista Clinton por parte del Gobierno de Estados Unidos, una sanción con repercusiones sobre su patrimonio y capacidad de acceso al sistema bancario colombiano.

De acuerdo con los abogados de Benedetti al medio citado, la incapacidad para utilizar el sistema financiero por las restricciones impuestas por Washington ha impedido que el funcionario perciba el pago correspondiente a noviembre y diciembre, además de la prima tradicional de fin de año.

Si bien se consideró la opción de emitirle un cheque, dado que él actúa como ordenador del gasto de su cartera, el procedimiento requeriría que solicitara la chequera, lo que también está bloqueado.

La secretaria General del Ministerio del Interior, Nancy Patiño, busca alternativas para garantizar el pago del funcionario.

