“Autoritarismo puro y duro”: Claudia López ‘estalló’ por declaratoria de emergencia económica del Gobierno Petro

La precandidata aseguró que no hay razones para declarar una emergencia económica, puesto que no ha pasado ninguna calamidad no previsible - crédito @ClaudiaLopez/X

Tras el hundimiento de la ley de financiamiento (reforma tributaria), con la que el Gobierno nacional esperaba recaudar $16,3 billones a través de impuestos para completar un faltante en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, la administración oficializó una declaratoria de emergencia económica y social.

A través de esa medida, que permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días calendario y establecer nuevos tributos, el Gobierno busca recaudar el dinero que no pudo recoger con la reforma.

Entre los argumentos que enlistó la Presidencia de la República para sustentar la declaratoria está la “coyuntura fiscal excepcional agudizada” que vive el país y la afectación de las finanzas del país por “hechos sobrevinientes y concurrentes”.

Claudia López aseguró que el Gobierno le amargó la Navidad a los colombianos con el decreto de emergencia económica - crédito @claudialopezcl/Instagram

“La situación grave e inminente que enfrenta la nación consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales”, precisó la Presidencia de la República en un comunicado.

Crítica de Claudia López al Gobierno Petro

La declaratoria de emergencia causó molestia e indignación en el país político, desde donde se afirma que la administración no tiene razones suficientes para establecer una declaratoria de ese tipo. Así lo expuso la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López en un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con su análisis, esta medida está sustentada en situaciones que no representan una justificación válida para la declaratoria, puesto que no responden a una calamidad real.

La declaratoria de emergencia tiene como fin recaudar $16,3 billones - crédito Luisa González/Reuters

“Una Navidad francamente amarga le está dando el Gobierno Nacional a los colombianos. Mediante un decreto, declaró emergencia económica. Eso se declara cuando pasa una calamidad no previsible, una avalancha como la de Armero (Tolima), una inundación por cambio climático. Nada de eso está pasando”, detalló la exmandataria local.

Según expuso, la declaratoria es problemática para los colombianos, puesto que impone nuevos impuestos para algunos ciudadanos justo en temporada de Navidad. Y, los pagos que se efectúen bajo la declaratoria estarían cubriendo lo que ella considera un derroche de recursos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Lo único que está pasando es que el Gobierno está gastando de manera desbordada, endeudándonos, y hay abiertos casos de corrupción en el Gobierno. En vez de acabar la corrupción, bajar la deuda y el gasto, el Gobierno sale y por decreto nos impone nuevos impuestos en Navidad”, señaló.

Claudia López señaló al Gobierno de endeudar al país - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

López también criticó a la administración por afectar la calidad de vida de los contratistas del Gobierno, que no recibirán el pago de sus honorarios hasta enero de 2026, debido a que, según el mismo primer mandatario, los recursos no alcanzan para cubrir ese rubro.

Así las cosas, según la exalcaldesa, el Gobierno oficializó la declaratoria de emergencia justo en diciembre, para aprovechar “la vacancia judicial por Navidad y Año Nuevo” y así evitar el control de las cortes sobre la legitimidad del decreto, específicamente, de la Corte Constitucional.

No obstante, indicó que, posteriormente, cuando el alto tribunal pueda revisar el decreto en cuestión, optará por tumbarlo. “Ese decreto, el presidente lo sabe, se va a caer en la Corte Constitucional”, advirtió.

Añadió: “No hay derecho a que se haga este abuso de poder (…). Eso es autoritarismo puro y duro”.

Con este comunicado, la Corte Constitucional se pronunció sobre el decreto que declara la emergencia económica en el país, por parte del presidente Gustavo Petro - crédito suministrado a Infobae Colombia

Por medio de un comunicado, la Corte Constitucional informó que revisará la declaratoria de emergencia y los decretos que surjan con base en esa medida, para evaluar su constitucionalidad. Sin embargo, aclaró que realizará los respectivos estudios cuando termine la vacancia judicial.

“Con fundamento en las citadas normas constitucionales y legales y el precedente judicial señalado, la Corte avocará el control judicial del decreto declarativo del estado de emergencia y de los decretos de medidas a cuyo amparo se dicten, una vez se reanude la actividad judicial al vencimiento de la vacancia judicial en curso”, precisó.