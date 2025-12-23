Colombia

“Autoritarismo puro y duro”: Claudia López ‘estalló’ por declaratoria de emergencia económica del Gobierno Petro

La precandidata presidencial aseguró que no hay justificación para esta medida. Advirtió sobre gastos desbordados y corrupción

Guardar
La precandidata aseguró que no hay razones para declarar una emergencia económica, puesto que no ha pasado ninguna calamidad no previsible - crédito @ClaudiaLopez/X

Tras el hundimiento de la ley de financiamiento (reforma tributaria), con la que el Gobierno nacional esperaba recaudar $16,3 billones a través de impuestos para completar un faltante en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, la administración oficializó una declaratoria de emergencia económica y social.

A través de esa medida, que permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días calendario y establecer nuevos tributos, el Gobierno busca recaudar el dinero que no pudo recoger con la reforma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los argumentos que enlistó la Presidencia de la República para sustentar la declaratoria está la “coyuntura fiscal excepcional agudizada” que vive el país y la afectación de las finanzas del país por “hechos sobrevinientes y concurrentes”.

Claudia López aseguró que el
Claudia López aseguró que el Gobierno le amargó la Navidad a los colombianos con el decreto de emergencia económica - crédito @claudialopezcl/Instagram

“La situación grave e inminente que enfrenta la nación consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales”, precisó la Presidencia de la República en un comunicado.

Crítica de Claudia López al Gobierno Petro

La declaratoria de emergencia causó molestia e indignación en el país político, desde donde se afirma que la administración no tiene razones suficientes para establecer una declaratoria de ese tipo. Así lo expuso la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López en un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con su análisis, esta medida está sustentada en situaciones que no representan una justificación válida para la declaratoria, puesto que no responden a una calamidad real.

La declaratoria de emergencia tiene
La declaratoria de emergencia tiene como fin recaudar $16,3 billones - crédito Luisa González/Reuters

“Una Navidad francamente amarga le está dando el Gobierno Nacional a los colombianos. Mediante un decreto, declaró emergencia económica. Eso se declara cuando pasa una calamidad no previsible, una avalancha como la de Armero (Tolima), una inundación por cambio climático. Nada de eso está pasando”, detalló la exmandataria local.

Según expuso, la declaratoria es problemática para los colombianos, puesto que impone nuevos impuestos para algunos ciudadanos justo en temporada de Navidad. Y, los pagos que se efectúen bajo la declaratoria estarían cubriendo lo que ella considera un derroche de recursos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Lo único que está pasando es que el Gobierno está gastando de manera desbordada, endeudándonos, y hay abiertos casos de corrupción en el Gobierno. En vez de acabar la corrupción, bajar la deuda y el gasto, el Gobierno sale y por decreto nos impone nuevos impuestos en Navidad”, señaló.

Claudia López señaló al Gobierno
Claudia López señaló al Gobierno de endeudar al país - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

López también criticó a la administración por afectar la calidad de vida de los contratistas del Gobierno, que no recibirán el pago de sus honorarios hasta enero de 2026, debido a que, según el mismo primer mandatario, los recursos no alcanzan para cubrir ese rubro.

Así las cosas, según la exalcaldesa, el Gobierno oficializó la declaratoria de emergencia justo en diciembre, para aprovechar “la vacancia judicial por Navidad y Año Nuevo” y así evitar el control de las cortes sobre la legitimidad del decreto, específicamente, de la Corte Constitucional.

No obstante, indicó que, posteriormente, cuando el alto tribunal pueda revisar el decreto en cuestión, optará por tumbarlo. “Ese decreto, el presidente lo sabe, se va a caer en la Corte Constitucional”, advirtió.

Añadió: “No hay derecho a que se haga este abuso de poder (…). Eso es autoritarismo puro y duro”.

Con este comunicado, la Corte
Con este comunicado, la Corte Constitucional se pronunció sobre el decreto que declara la emergencia económica en el país, por parte del presidente Gustavo Petro - crédito suministrado a Infobae Colombia

Por medio de un comunicado, la Corte Constitucional informó que revisará la declaratoria de emergencia y los decretos que surjan con base en esa medida, para evaluar su constitucionalidad. Sin embargo, aclaró que realizará los respectivos estudios cuando termine la vacancia judicial.

“Con fundamento en las citadas normas constitucionales y legales y el precedente judicial señalado, la Corte avocará el control judicial del decreto declarativo del estado de emergencia y de los decretos de medidas a cuyo amparo se dicten, una vez se reanude la actividad judicial al vencimiento de la vacancia judicial en curso”, precisó.

Temas Relacionados

Claudia LópezEmergencia económicaGobierno PetroGustavo PetroCorte ConstitucionalColombia-Noticias

Más Noticias

Así será el plan éxodo y retorno para Soacha, salida de Bogotá en el sur, durante Navidad y Año Nuevo

La Secretaría de Movilidad recuerda que varios tramos viales en el municipio son reducidos por las obras para la implementación total de TransMilenio

Así será el plan éxodo

Compra de tiquetes terrestres en diciembre y enero en Colombia: cinco claves para evitar fraudes digitales y dolores de cabeza

La temporada alta incrementó la afluencia en los puntos de embarque, llevando a empresas y autoridades a priorizar la venta online e implementar recomendaciones para prevenir estafas durante la compra de tiquetes en línea o presencial

Compra de tiquetes terrestres en

Procuraduría instó a Emcali hacer claridad sobre el proceso de modernización del alumbrado público; la entidad se pronunció

El ente de control, según el documento conocido por Infobae Colombia, detectó vacíos en la gestión de alianzas y demandó reglas y cronogramas específicos para fortalecer la transparencia institucional; a la par de la comunicación de la empresa sobre este tema, en el que reiteró su compromiso con la transparencia

Procuraduría instó a Emcali hacer

Gobierno Petro habría sacado mal algunas cuentas y por eso estaría sin dinero: hay alerta por “problemas de planeación”

El Carf puso el foco en la alineación de los marcos fundamentales, por lo que resaltó cómo la arquitectura institucional requiere refuerzo para sostener la confianza pública

Gobierno Petro habría sacado mal

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Desde thrillers hasta comedia, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Lo más vistó en Disney+
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Identifican al Policía que murió

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Influencer Silvy Araújo publicó emotivo video para confirmar que está embarazada: “Nuestro sueño creciendo”

Yina Calderón estaría en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: esta fue la pista que dio

Violeta Bergonzi se aplicó botox en su rostro y generó debate en redes: “Me duele verme frente al espejo”

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

La Dimayor aclaró los títulos de la Copa Colombia: esto pasará con los campeones antes de 2008

Hernán Peláez anunció su salida de la radio y programa deportivo que conducía: “La vida sigue”

Luis Díaz entre los mejores jugadores del mundo en 2025: este es el lugar del colombiano, que superó a Messi y a Cristiano

Así le fue a la selección Colombia en el 2025: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026