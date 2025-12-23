Conductor de camioneta ignoró operativo y arrastró a un agente de tránsito varias cuadras

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el agente se aferró al capó de la camioneta para evitar ser arrollado - crédito Captura video

Un grave acto de intolerancia vial quedó registrado en Tunja (Boyacá) cuando, durante el desarrollo de las verbenas de la Aguinaldo Boyacense, un conductor ignoró las restricciones de tránsito y puso en peligro la vida de un servidor público.

El hecho ocurrió en la tarde del lunes 22 de diciembre, una camioneta atravesó un perímetro debidamente acordonado, arrastrando sobre el capó a un agente de tránsito que intentaba impedir su paso, según revelaron las imágenes captadas por una cámara de seguridad.

El episodio se presentó a las 3:52 p. m., entre la carrera 11 con calle 16, donde se habían dispuesto controles para asegurar la logística y el orden en las festividades.

Juan Carlos García, secretario de Movilidad de Tunja, relató que el funcionario fue arrastrado por varias cuadras tras sujetarse al vehículo para salvaguardar su vida.

El vehículo involucrado fue inmovilizado por la Policía de Tunja tras el incidente con el agente de tránsito - crédito @MovilidadTunja/X

“Lo arrastra realmente varias cuadras, lo lleva ahí sobre el vehículo. El vehículo ya fue inmovilizado por la Policía con el apoyo de ellos, pues en este momento el agente está siendo valorado y, se interpondrán las respectivas denuncias”, explicó el funcionario en medios locales.

La Secretaría de Movilidad emitió un rechazo categórico a este tipo de conductas, subrayando que la agresión no solo atenta contra los servidores públicos, sino que pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos.

Decenas de personas expresaron su indignación en redes y espacios públicos, señalando que “una persona no puede estar iracunda en las calles atropellando a agentes de tránsito”.

El vehículo involucrado fue inmovilizado por la policía y el agente afectado permanece bajo valoración médica, mientras avanzan las denuncias pertinentes contra el conductor responsable. La comunidad de Tunja exige medidas ejemplares para evitar la repetición de hechos similares en el futuro.

El incidente en el Aguinaldo Boyacense de Tunja resalta la vulnerabilidad de los agentes de tránsito durante eventos masivos - crédito @MovilidadTunja/X

En video: motociclista agredió a agente de tránsito en Cali que le pidió sus documentos

Un ataque violento contra un funcionario de tránsito en Cali ha puesto en evidencia la creciente vulnerabilidad a la que se enfrentan estos servidores públicos, en medio de un preocupante aumento de agresiones.

La Secretaría de Movilidad de Cali reportó que entre enero y octubre de 2025 se han registrado 67 ataques a agentes de tránsito, una cifra que representa un alza superior al 60% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 42 casos. Este incremento ha disparado las alarmas sobre la seguridad de quienes desempeñan labores de control en la vía pública.

El incidente más reciente, ocurrido la noche del 9 de diciembre en la comuna 4, intersección de la calle 44 con carrera Quinta, se ha catalogado como uno de los más graves del año debido a la severidad de las lesiones.

Un motociclista que transitaba por el bicicarril sin portar los documentos obligatorios fue interceptado por un agente de tránsito. Ante el control, el conductor arremetió a golpes, propinando una serie de puñetazos que le provocaron fractura de tabique y lesiones en el rostro al funcionario, quien tuvo que ser trasladado de inmediato a un centro médico en el norte de la ciudad, donde permanece en recuperación.

El hecho ha generado polémica en redes sociales, debido a la gravedad de la agresión y la indiferencia de las personas presentes- crédito redes sociales/X

Las imágenes del incidente muestran cómo el agresor, aún con el casco puesto, golpeó repetidamente al agente, lo sometió e incluso lo dejó inconsciente en el suelo. La intervención de un compañero del funcionario agredido resultó decisiva para detener la brutalidad y evitar consecuencias mayores. La Policía logró conducir al presunto responsable hasta la estación de La Flora, donde se adelantan las diligencias correspondientes.

Este tipo de agresiones, además de constituir un delito, suelen estar vinculadas a infracciones de tránsito específicas. En este caso, la conducta del motociclista se clasifica bajo la infracción tipo C14 del Código Nacional de Tránsito, que sanciona a quienes circulan por zonas restringidas o en horarios prohibidos. Más allá de la multa económica, la sanción implica la inmovilización inmediata del vehículo involucrado.