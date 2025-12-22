Otro accidente de tránsito en Antioquia: bus con 25 pasajeros abordo cayó a un abismo en la vía Medellín - Rionegro

Un bus intermunicipal con 25 pasajeros cayó a un abismo de 50 metros en la vía Santa Elena, en zona rural de Medellín - crédito @FicoGutierrez / X

Una nueva tragedia vial sacudió a la comunidad de Antioquia donde un bus intermunicipal con 25 pasajeros cayó a un abismo de aproximadamente 50 metros, en la mañana del lunes 22 de diciembre en el kilómetro tres de la vía Santa Elena, en zona rural de Medellín.

El accidente, que involucró además a un furgón y una vivienda en el sector conocido como 8 de marzo, generó alarma entre los habitantes y los transeúntes de la zona, dado el reciente antecedente registrado el domingo 14 de diciembre en el Nordeste antioqueño, donde 17 personas —16 estudiantes y el conductor— murieron luego de que el bus en el que iban cayera a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza.

Las primeras informaciones proporcionadas por la Secretaría de Movilidad de Medellín confirmaron que no se reportaron víctimas fatales tras el accidente de Santa Elena, aunque sí varias personas lesionadas.

El accidente vial en Medellín involucró además a un furgón volcado y una vivienda que resultó afectada estructuralmente por el impacto - crédito @FicoGutierrez / X

Según detalló la entidad: “Hay varias personas lesionadas y, por fortuna, no confirmamos víctimas“. Entre los heridos figura un adulto mayor que se encontraba en el interior de la vivienda impactada por el bus. Este hombre fue trasladado a la Clínica El Rosario en Medellín debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con Carlos Andrés Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), la primera hipótesis que manejan las autoridades señala que el accidente pudo haber sido causado por una falla en los sistemas de frenos del vehículo que cubría la ruta Medellín-Rionegro.

En las labores de atención participaron cerca de 20 unidades del Cuerpo de Bomberos, que acudieron para estabilizar el bus, extraer a las personas afectadas y realizar la inspección de toda la zona para descartar más damnificados.

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó doce personas lesionadas, seis de ellas trasladadas a centros asistenciales sin víctimas fatales confirmadas - crédito @FicoGutierrez / X

“En este momento nos encontramos estabilizando el bus para poder hacer la extracción y continuamos haciendo una inspección y revisión de toda la zona, descartando cualquier tipo de persona afectada“, explicó Quintero.

El reporte consolidado indica que, de los 25 ocupantes del bus, 12 resultaron heridos y seis requirieron traslado inmediato a centros asistenciales. La colisión involucró también a un camión tipo furgón que quedó volcado sobre la vía y a una vivienda, en la cual se reportaron daños estructurales y la afectación del adulto mayor ya mencionado.

A través de la red social X, Federico “Fico” Gutiérrez, alcalde de Medellín, detalló los hechos que causaron conmoción: “Se presenta una emergencia a esta hora en el corregimiento de Santa Elena. La colisión de un furgón con un bus, en donde el furgón queda volcado sobre la vía y el bus se va a un abismo. En el bus iban aproximadamente 25 personas. Hay heridos“, comunicó el mandatario local

El alcalde Federico Gutiérrez destacó el despliegue de seis ambulancias y el acompañamiento de la administración municipal a las víctimas y sus familias - crédito @FicoGutierrez / X

De igual modo, agregó que la administración municipal acompaña a las víctimas y sus familias en el proceso de recuperación. Además, seis ambulancias fueron desplegadas para el auxiliar a los heridos y reforzar la atención en el lugar.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron cómo el bus, al descender desde Rionegro, perdió el control tras encarar el furgón volcado. A causa de su velocidad, avanzó fuera de la calzada, embistió un camión y cayó a un barranco de aproximadamente 20 metros —detalle que se repite en la reconstrucción visual, aunque la autoridad había informado una caída mayor—.

El impacto inicial contra la vivienda generó también temor en el sector, dado que los moradores se vieron sorprendidos por la magnitud del accidente. Las autoridades continúan investigando el origen exacto de la tragedia y prevén entregar un balance definitivo de heridos en las próximas horas.

Según el DAGRD, una posible falla en los frenos del bus que cubría la ruta Medellín-Rionegro es la principal hipótesis del accidente - crédito @FicoGutierrez / X

Ante la inquietud por la seguidilla de accidentes en la región, desde la administración de Federico Gutiérrez reiteraron el compromiso de apoyo a los afectados y la prioridad de reforzar las labores de inspección y auxilio en las vías intermunicipales.