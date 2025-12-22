Colombia

Otro accidente de tránsito en Antioquia: bus con 25 pasajeros abordo cayó a un abismo en la vía Medellín - Rionegro

Las autoridades reportaron una nueva emergencia luego de que un bus intermunicipal descendiera por una pendiente e impactara una vivienda, dejando lesionados y daños materiales en la zona rural de la capital

Guardar
Un bus intermunicipal con 25
Un bus intermunicipal con 25 pasajeros cayó a un abismo de 50 metros en la vía Santa Elena, en zona rural de Medellín - crédito @FicoGutierrez / X

Una nueva tragedia vial sacudió a la comunidad de Antioquia donde un bus intermunicipal con 25 pasajeros cayó a un abismo de aproximadamente 50 metros, en la mañana del lunes 22 de diciembre en el kilómetro tres de la vía Santa Elena, en zona rural de Medellín.

El accidente, que involucró además a un furgón y una vivienda en el sector conocido como 8 de marzo, generó alarma entre los habitantes y los transeúntes de la zona, dado el reciente antecedente registrado el domingo 14 de diciembre en el Nordeste antioqueño, donde 17 personas —16 estudiantes y el conductor— murieron luego de que el bus en el que iban cayera a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las primeras informaciones proporcionadas por la Secretaría de Movilidad de Medellín confirmaron que no se reportaron víctimas fatales tras el accidente de Santa Elena, aunque sí varias personas lesionadas.

El accidente vial en Medellín
El accidente vial en Medellín involucró además a un furgón volcado y una vivienda que resultó afectada estructuralmente por el impacto - crédito @FicoGutierrez / X

Según detalló la entidad: “Hay varias personas lesionadas y, por fortuna, no confirmamos víctimas“. Entre los heridos figura un adulto mayor que se encontraba en el interior de la vivienda impactada por el bus. Este hombre fue trasladado a la Clínica El Rosario en Medellín debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con Carlos Andrés Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), la primera hipótesis que manejan las autoridades señala que el accidente pudo haber sido causado por una falla en los sistemas de frenos del vehículo que cubría la ruta Medellín-Rionegro.

En las labores de atención participaron cerca de 20 unidades del Cuerpo de Bomberos, que acudieron para estabilizar el bus, extraer a las personas afectadas y realizar la inspección de toda la zona para descartar más damnificados.

La Secretaría de Movilidad de
La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó doce personas lesionadas, seis de ellas trasladadas a centros asistenciales sin víctimas fatales confirmadas - crédito @FicoGutierrez / X

“En este momento nos encontramos estabilizando el bus para poder hacer la extracción y continuamos haciendo una inspección y revisión de toda la zona, descartando cualquier tipo de persona afectada“, explicó Quintero.

El reporte consolidado indica que, de los 25 ocupantes del bus, 12 resultaron heridos y seis requirieron traslado inmediato a centros asistenciales. La colisión involucró también a un camión tipo furgón que quedó volcado sobre la vía y a una vivienda, en la cual se reportaron daños estructurales y la afectación del adulto mayor ya mencionado.

A través de la red social X, Federico “Fico” Gutiérrez, alcalde de Medellín, detalló los hechos que causaron conmoción: “Se presenta una emergencia a esta hora en el corregimiento de Santa Elena. La colisión de un furgón con un bus, en donde el furgón queda volcado sobre la vía y el bus se va a un abismo. En el bus iban aproximadamente 25 personas. Hay heridos“, comunicó el mandatario local

El alcalde Federico Gutiérrez destacó
El alcalde Federico Gutiérrez destacó el despliegue de seis ambulancias y el acompañamiento de la administración municipal a las víctimas y sus familias - crédito @FicoGutierrez / X

De igual modo, agregó que la administración municipal acompaña a las víctimas y sus familias en el proceso de recuperación. Además, seis ambulancias fueron desplegadas para el auxiliar a los heridos y reforzar la atención en el lugar.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron cómo el bus, al descender desde Rionegro, perdió el control tras encarar el furgón volcado. A causa de su velocidad, avanzó fuera de la calzada, embistió un camión y cayó a un barranco de aproximadamente 20 metros —detalle que se repite en la reconstrucción visual, aunque la autoridad había informado una caída mayor—.

El impacto inicial contra la vivienda generó también temor en el sector, dado que los moradores se vieron sorprendidos por la magnitud del accidente. Las autoridades continúan investigando el origen exacto de la tragedia y prevén entregar un balance definitivo de heridos en las próximas horas.

Según el DAGRD, una posible
Según el DAGRD, una posible falla en los frenos del bus que cubría la ruta Medellín-Rionegro es la principal hipótesis del accidente - crédito @FicoGutierrez / X

Ante la inquietud por la seguidilla de accidentes en la región, desde la administración de Federico Gutiérrez reiteraron el compromiso de apoyo a los afectados y la prioridad de reforzar las labores de inspección y auxilio en las vías intermunicipales.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoAccidente en AntioquiaSecretaría de Movilidad de MedellínDagrdSiniestro vialFederico GutiérrezSanta ElenaMedellín-RionegroColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la razón por la que diciembre puede resultar más agotador que divertido para los colombianos

Compromisos sociales, gastos excesivos y expectativas familiares disparan la fatiga emocional durante la temporada navideña

Esta es la razón por

Iván Duque se sacudió de los señalamientos de Petro y criticó el manejo fiscal del Gobierno: “Endeuda al país con un privado desconocido”

La confrontación entre el exmandatario y el actual jefe de Estado gira en torno a la transparencia del sistema financiero, el papel del Banco de la República y el futuro de la intervención estatal, además de las acusaciones mutuas sobre el incremento de la deuda pública; en especial, durante la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional

Iván Duque se sacudió de

El Lourdes Music Hall se prepara para recibir a Systema Solar y Puerto Candelaria en un concierto fuera de serie

El encuentro entre dos trayectorias icónicas será el 28 de febrero de 2026 y marcará un momento único con una selección de éxitos que son un ejemplo de innovación y riesgo artístico en la escena alternativa nacional

El Lourdes Music Hall se

Ministerio de Transporte suspende CDA en Antioquia tras accidente con 16 jóvenes muertos por irregularidades en la revisión tecnomecánica

Las verificaciones oficiales revelaron alteraciones y reportes inconsistentes en la evaluación técnica del automotor accidentado, lo que derivó en la suspensión inmediata del centro diagnóstico y su desconexión del Registro Único Nacional de Tránsito

Ministerio de Transporte suspende CDA

Insólita muerte: tropezó con unos alambres, cayó a la vía y lo aplastó un bus tras salir de misa

El ciudadano murió pese a los esfuerzos realizados por los presentes

Insólita muerte: tropezó con unos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN anunció cese al fuego

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

La canción más escuchada en Apple Colombia este día

Doce años sin Diomedes Díaz, así se recuerda en el país a la popular figura vallenata

Estos fueron los programas de televisión que los colombianos más buscaron en Google en el 2025

Andrea Serna aclaró si el ‘Desafío del siglo XXI’ es o no libreteado: “Puede ir variando un poco en el camino”

Deportes

La colombiana más ganadora en

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz está de nuevo en vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich