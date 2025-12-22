La canción más escuchada en Apple Colombia este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo favorito de los escuchas

1. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

Lo más nuevo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums, La Plena (W Sound 05), entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

2. top diesel

Beéle

Cosechar éxitos es sinónimo de Beéle. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada top diesel, debute en la segunda posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

3. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Ryan Castro, Kapo y Gangsta. Quizás por esto es que LA VILLA debuta en el ranking directamente en el tercer puesto.

4. El Beneficio De La Duda

Grupo Firme

El sencillo más reciente de Grupo Firme ya se vislumbra como un nuevo clásico. El Beneficio De La Duda entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la quinta posición.

6. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó, interpretado por Bad Bunny, sigue en el sexto lugar de la lista.

7. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

PERRO NEGRO de Bad Bunny y Feid se mantiene en séptimo lugar.

8. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. Vete

Bad Bunny

Vetede Bad Bunny está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 9. Ayer se encontraba en el sitio número 10, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

10. quédate

Beéle

quédate de Beéle se encuentra en décimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 9.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Apple)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.