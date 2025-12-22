Disidencias de las Farc, bajo el mando de “Iván Mordisco”, anunciaron cese al fuego: cuándo inicia y cuándo termina

"Iván Mordisco" ES figura clave en el grupo que no se acogió al proceso de paz - crédito Europa Press

Las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, comunicaron la decisión de aplicar un cese al fuego unilateral dirigido contra la fuerza pública en Colombia. Esta medida estará vigente entre el 23 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, según informó la organización, que ya dio la instrucción de suspender operaciones militares ofensivas a todas sus unidades en el ámbito nacional.

De acuerdo con el pronunciamiento del EMC, el objetivo del cese radica en permitir que las familias en Colombia compartan las festividades sin los temores asociados al conflicto armado. La declaración advierte que la organización se reserva el derecho a la defensa, dejando claro que la suspensión aplica únicamente a acciones de ofensiva contra la fuerza pública y no representa una renuncia a la autodefensa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Estado Mayor Central insiste por medio de su comunicado en su “compromiso de mantener la lucha junto al pueblo colombiano” que define como un proceso de construcción de un mundo libre de fascismo, imperialismo y acciones de capital transnacional.

El EMC de las Farc informó que se aprobaron importantes documentos y determinaciones para el desarrollo de la lucha revolucionaria - crédito EMC de las Farc

Entre otras cosas, la organización que tuvo un “pleno” del 18 al 21 de diciembre, anotó que se aprobaron importantes documentos y determinaciones para el desarrollo de la lucha revolucionaria, que se implementarán a partir de la fecha, al igual que se reajustó el Estado Mayor de algunos Bloques y el Estado Mayor Central. EMC de las FARC-EP.

“En un ejercicio pleno de camaradería y centralismo democrático; haciendo balance de la coyuntura. Se concluye y ratifica nuestro compromiso de seguir luchando hombro a hombro con el pueblo colombiano por la conquista de sus más sentidos anhelos. Por la construcción de un mundo libre del fascismo, del imperialismo y del terrorismo del gran capital transnacional contra los pueblos del mundo. reafirmamos nuestro compromiso de lucha, por construir un mundo en equidad, autodeterminación contra el imperialismo, solidaridad continental y mundial contra la opresión y el genocidio”, apuntó la misma.

Más grupos ilegales anunciaron cese al fuego

En la mañana del domingo 21 de diciembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó que, tras una semana marcada por al menos 60 ataques en distintas zonas del país, aplicará un cese al fuego que se extenderá hasta los primeros días de 2026. El grupo señaló que la suspensión de acciones armadas responde a las festividades de Navidad y Año Nuevo celebradas en toda Colombia.

El cese al fuego del ELN irá hasta el 3 de enero de 2026 - crédito ELN

Dicho grupo ilegal calificó la medida como un “regalo de Navidad” para la población, pese a los ataques perpetrados entre el 14 y el 17 de diciembre, durante el paro armado que afectó varias regiones, incluidas Bogotá y el Área Metropolitana de Medellín.

Críticas a presencia de EE. UU. en el Caribe

En su comunicado, el grupo criticó la presencia militar estadounidense en el Caribe y reiteró su mensaje a la sociedad colombiana con el anuncio del cese temporal de hostilidades para esta temporada festiva.

De igual forma, el cese unilateral al fuego implica una orden interna para suspender ofensivas contra la fuerza pública desde la medianoche del 24 de diciembre hasta el 3 de enero de 2026.

El grupo liderado por alias Calarcá informó que suspenderá indefinidamente las acciones ofensivas contra las autoridades, aunque continuará enfrentándose a otros grupos ilegales en distintas regiones del país - crédito X

Qué dijeron las disidencias de alias Calarcá

Por otro lado, las disidencias de las Farc, bajo el liderazgo de alias Calarcá, anunciaron el mismo domingo una tregua indefinida en sus acciones armadas contra la fuerza pública. El anuncio, presentado en video por el portavoz, Jhon Mendoza, conocido como Jhon Mechas, detalla que la medida no implica una interrupción total de sus actividades, ya que no incluye enfrentamientos con otros grupos armados ilegales.

Mendoza aclaró que la decisión se enmarca en una evaluación propia del contexto nacional e internacional y que el grupo mantendrá su derecho a la defensa. El cese de hostilidades se limita a ataques ofensivos contra las fuerzas militares, la Policía y otros organismos de seguridad del Estado.

El vocero advirtió que esta suspensión no implica un acercamiento con actores rivales, ni la renuncia a sus disputas con otras organizaciones criminales en los territorios donde mantienen presencia.