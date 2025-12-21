Pilas si decide viajar por el corredor Ibagué–Cajamarca–Quindío durante la temporada navideña: advierten aumento de tráfico

El gobierno departamental implementó medidas especiales para reducir riesgos y garantizar la seguridad de todos durante las fiestas de fin de año - crédito Gobernación del Tolima

La Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima emitió una advertencia a quienes planean movilizarse por el corredor Ibagué–Cajamarca–Quindío durante la temporada navideña y de fin de año.

Este eje vial, uno de los más transitados del departamento, experimenta en estas fechas un incremento notorio en el flujo de vehículos, lo que demanda máxima atención, paciencia y cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores.

Durante 2025, más de 2.874.000 vehículos recorrieron este corredor, lo que representó un promedio diario de 8.190 automotores y el desplazamiento de más de 2.800.000 familias. De acuerdo con datos de la secretaría, hasta el 17 de diciembre se registró un incremento de más de 9.000 vehículos en comparación con el mismo periodo del año anterior, reflejando un aumento sostenido de la movilidad en esta ruta clave para la conexión del Tolima con el occidente del país.

El incremento de más de 9.000 vehículos respecto al año anterior refleja la creciente movilidad en la ruta clave del Tolima - crédito Gobernación del Tolima

Frente a este panorama, las autoridades han intensificado las acciones de control, regulación y campañas pedagógicas en la vía para reducir el número de siniestros y garantizar el retorno seguro de los viajeros. El director operativo Miguel Bermúdez recalcó que, aunque se han realizado operativos y jornadas de sensibilización, el mayor peso de la seguridad vial recae en los conductores.

Bermúdez recomendó disminuir la velocidad y evitar el afán que habitualmente surge en estas fechas, advirtiendo que “el afán no puede poner en riesgo la vida de las personas” y que el objetivo es que “todos lleguen seguros a casa y disfruten unas fiestas tranquilas”.

La entidad insistió en el respeto de las disposiciones de tránsito, enfatizando en el riesgo aumentado por el cansancio, la impaciencia y las maniobras imprudentes en una carretera caracterizada por curvas, ascensos prolongados y sectores con alta dificultad técnica, donde un error puede derivar en accidentes y cierres parciales. Además, la congestión propia de la época genera una combinación de tráfico pesado, viajeros inexpertos y vehículos particulares, elevando el nivel de tensión y la necesidad de prevenir incidentes graves.

Más de 2.874.000 vehículos recorrieron el corredor Ibagué–Cajamarca–Quindío en 2025, con un promedio diario de 8.190 automotores - crédito Gobernación del Tolima

Para quienes planean viajar desde Ibagué hasta Armenia, el trayecto tiene una distancia total de 84,0 kilómetros, con un tiempo estimado de recorrido de 1 hora 43 minutos y un consumo de combustible aproximado de 1,87 galones, lo que equivale a $31.723 en gasolina. A lo largo del recorrido hay dos peajes: Cocora, ubicado a 8 km del punto de origen, y Túnel de La Línea – Tolima, a 43,7 km.

Las tarifas para 2025 son las siguientes:

Peaje Cocora

Categoría I (automóviles, camperos, camionetas, microbuses llanta sencilla): $16.300

Categoría II (buses, busetas doble llanta, camiones dos ejes): $17.800

Categoría III (vehículos de carga/pasajeros tres/cuatro ejes): $41.200

Categoría IV (camiones cinco ejes): $55.000

Categoría V (camiones seis ejes o más): $60.700

Las tarifas de peaje para 2025 en Cocora y Túnel de La Línea varían según la categoría del vehículo, desde $12.400 hasta $60.700 - crédito Appgica

Peaje Túnel de La Línea – Tolima

Categoría I: $12.400

Categoría II: $13.900

Categoría III: $28.400

Categoría IV: $36.100

Categoría V: $40.800

Las categorías se asignan conforme al tamaño, número de ejes y tipo de vehículo, según el estándar del Instituto Nacional de Vías (Invías): desde automóviles y camionetas (Categoría I) hasta vehículos de carga pesada con seis ejes o más (Categoría V).

Restricción de maquinaria amarilla durante festividades de fin de año en el Tolima

Con el fin de mantener la seguridad y el orden público, el Gobierno Departamental del Tolima restringió de manera transitoria la movilidad de maquinaria amarilla, industrial y de construcción por las vías secundarias y terciarias del departamento durante el periodo de fin de año.

La medida se aplicará hasta el 13 de enero de 2026 a las 6:00 a.m., responde al aumento del tráfico y a las recomendaciones de los organismos de seguridad estatal para prevenir riesgos y desorden.

El Gobierno Departamental del Tolima restringe la movilidad de maquinaria amarilla e industrial en vías secundarias y terciarias durante fin de año - crédito Gobernación del Tolima

La restricción exceptúa situaciones de emergencia, atención de desastres, labores misionales de entidades públicas y movilizaciones ordenadas por autoridades. El cumplimiento del decreto estará a cargo de las autoridades departamentales, municipales y de policía.

La Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima recomendó a la ciudadanía y a los propietarios de maquinaria atender la disposición, la cual está dirigida a proteger la integridad de todos durante la temporada y a garantizar una movilidad ordenada y tranquila en el corredor Ibagué–Cajamarca–Quindío, eje vital de la circulación regional en Navidad y Año Nuevo.