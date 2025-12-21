Colombia

Pilas si decide viajar por el corredor Ibagué–Cajamarca–Quindío durante la temporada navideña: advierten aumento de tráfico

El despliegue de operativos y jornadas de sensibilización pretende disminuir accidentes y promover el respeto por las disposiciones viales, ante el aumento sostenido de vehículos

Guardar
El gobierno departamental implementó medidas especiales para reducir riesgos y garantizar la seguridad de todos durante las fiestas de fin de año - crédito Gobernación del Tolima

La Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima emitió una advertencia a quienes planean movilizarse por el corredor Ibagué–Cajamarca–Quindío durante la temporada navideña y de fin de año.

Este eje vial, uno de los más transitados del departamento, experimenta en estas fechas un incremento notorio en el flujo de vehículos, lo que demanda máxima atención, paciencia y cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante 2025, más de 2.874.000 vehículos recorrieron este corredor, lo que representó un promedio diario de 8.190 automotores y el desplazamiento de más de 2.800.000 familias. De acuerdo con datos de la secretaría, hasta el 17 de diciembre se registró un incremento de más de 9.000 vehículos en comparación con el mismo periodo del año anterior, reflejando un aumento sostenido de la movilidad en esta ruta clave para la conexión del Tolima con el occidente del país.

El incremento de más de
El incremento de más de 9.000 vehículos respecto al año anterior refleja la creciente movilidad en la ruta clave del Tolima - crédito Gobernación del Tolima

Frente a este panorama, las autoridades han intensificado las acciones de control, regulación y campañas pedagógicas en la vía para reducir el número de siniestros y garantizar el retorno seguro de los viajeros. El director operativo Miguel Bermúdez recalcó que, aunque se han realizado operativos y jornadas de sensibilización, el mayor peso de la seguridad vial recae en los conductores.

Bermúdez recomendó disminuir la velocidad y evitar el afán que habitualmente surge en estas fechas, advirtiendo que “el afán no puede poner en riesgo la vida de las personas” y que el objetivo es que “todos lleguen seguros a casa y disfruten unas fiestas tranquilas”.

La entidad insistió en el respeto de las disposiciones de tránsito, enfatizando en el riesgo aumentado por el cansancio, la impaciencia y las maniobras imprudentes en una carretera caracterizada por curvas, ascensos prolongados y sectores con alta dificultad técnica, donde un error puede derivar en accidentes y cierres parciales. Además, la congestión propia de la época genera una combinación de tráfico pesado, viajeros inexpertos y vehículos particulares, elevando el nivel de tensión y la necesidad de prevenir incidentes graves.

Más de 2.874.000 vehículos recorrieron
Más de 2.874.000 vehículos recorrieron el corredor Ibagué–Cajamarca–Quindío en 2025, con un promedio diario de 8.190 automotores - crédito Gobernación del Tolima

Para quienes planean viajar desde Ibagué hasta Armenia, el trayecto tiene una distancia total de 84,0 kilómetros, con un tiempo estimado de recorrido de 1 hora 43 minutos y un consumo de combustible aproximado de 1,87 galones, lo que equivale a $31.723 en gasolina. A lo largo del recorrido hay dos peajes: Cocora, ubicado a 8 km del punto de origen, y Túnel de La Línea – Tolima, a 43,7 km.

Las tarifas para 2025 son las siguientes:

Peaje Cocora

  • Categoría I (automóviles, camperos, camionetas, microbuses llanta sencilla): $16.300
  • Categoría II (buses, busetas doble llanta, camiones dos ejes): $17.800
  • Categoría III (vehículos de carga/pasajeros tres/cuatro ejes): $41.200
  • Categoría IV (camiones cinco ejes): $55.000
  • Categoría V (camiones seis ejes o más): $60.700
Las tarifas de peaje para
Las tarifas de peaje para 2025 en Cocora y Túnel de La Línea varían según la categoría del vehículo, desde $12.400 hasta $60.700 - crédito Appgica

Peaje Túnel de La Línea – Tolima

  • Categoría I: $12.400
  • Categoría II: $13.900
  • Categoría III: $28.400
  • Categoría IV: $36.100
  • Categoría V: $40.800

Las categorías se asignan conforme al tamaño, número de ejes y tipo de vehículo, según el estándar del Instituto Nacional de Vías (Invías): desde automóviles y camionetas (Categoría I) hasta vehículos de carga pesada con seis ejes o más (Categoría V).

Restricción de maquinaria amarilla durante festividades de fin de año en el Tolima

Con el fin de mantener la seguridad y el orden público, el Gobierno Departamental del Tolima restringió de manera transitoria la movilidad de maquinaria amarilla, industrial y de construcción por las vías secundarias y terciarias del departamento durante el periodo de fin de año.

La medida se aplicará hasta el 13 de enero de 2026 a las 6:00 a.m., responde al aumento del tráfico y a las recomendaciones de los organismos de seguridad estatal para prevenir riesgos y desorden.

El Gobierno Departamental del Tolima
El Gobierno Departamental del Tolima restringe la movilidad de maquinaria amarilla e industrial en vías secundarias y terciarias durante fin de año - crédito Gobernación del Tolima

La restricción exceptúa situaciones de emergencia, atención de desastres, labores misionales de entidades públicas y movilizaciones ordenadas por autoridades. El cumplimiento del decreto estará a cargo de las autoridades departamentales, municipales y de policía.

La Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima recomendó a la ciudadanía y a los propietarios de maquinaria atender la disposición, la cual está dirigida a proteger la integridad de todos durante la temporada y a garantizar una movilidad ordenada y tranquila en el corredor Ibagué–Cajamarca–Quindío, eje vital de la circulación regional en Navidad y Año Nuevo.

Temas Relacionados

Corredor vial Tolima-QuindioIbaguéQuindíoSeguridad vialPeaje CocoraTúnel de La LíneaTransito ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

El programa de esterilización masiva de perros y gatos que genera inquietud entre veterinarios en Colombia

Las organizaciones veterinarias advierten que la inexistencia de un censo nacional impide calcular el impacto real de la estrategia y dificulta la definición de metas efectivas para el control poblacional

El programa de esterilización masiva

Wilson Ruiz se despachó contra Gustavo Petro por escándalo de la Ungrd: “El ‘Gobierno del cambio’ cambió ministros por reclusos”

El escándalo judicial, que involucró a exmiembros del gabinete y que ha puesto en duda la credibilidad de las reformas y la independencia institucional, no fue desaprovechado por el exministro de Justicia y hoy candidato al Senado, que lanzó duras acusaciones contra el jefe de Estado

Wilson Ruiz se despachó contra

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios

Estas son las mejores películas

Jugador del Deportes Tolima fue acusado de golpear a su pareja en estado de embarazo: “No le importó”

La denuncia tiene a los aficionados del club a la espera de respuestas por parte de los directivos y las autoridades

Jugador del Deportes Tolima fue

Disidencias de alias Calarcá anunciaron el cese al fuego indefinido contra la fuerza pública en el país: la medida no aplica para otros grupos ilegales

A través de un video, el grupo armado comunicó que mantendrá su derecho a la defensa y que la medida no implica un alto al fuego con otras organizaciones armadas que operan en Colombia

Disidencias de alias Calarcá anunciaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Estas son las mejores películas

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Luis Díaz anunció que será papá por tercera vez con una particular celebración de gol con el Bayern Múnich

Yina Calderón habría terminado su amistad con La Toxi Costeña por encuentro con Melissa y habla de lealtad sin matices: “La gente es blanco o negro”

Presentadora de Caracol Televisión reveló estar hospitalizada por severa picazón en la cabeza: esto fue lo qué le pasó

Deportes

Mercado de jugadores en el

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025

David Trezeguet y otros referentes hablaron sobre la posibilidad de que Miguel Borja cambie de River a Boca: “Yo soy de River, a muerte”