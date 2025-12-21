Miguel Polo Polo habló de la captura de Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso Ungrd: “Pacto de Hampones”

La decisión judicial adoptada el 18 de diciembre de 2025 motivó declaraciones de figuras opositoras, entre ellas Miguel Polo Polo, quien cuestionó la gestión del actual Gobierno - crédito agenciapi.co

El Tribunal Superior de Bogotá, bajo la dirección de la magistrada Aura Alexandra Rosero, dispuso el 18 de diciembre de 2025 el encarcelamiento preventivo de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quienes son investigados por supuestos actos de corrupción vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd).

La decisión judicial ha provocado una serie de pronunciamientos, especialmente entre los sectores opositores al Gobierno nacional. En este contexto, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo se refirió a la situación y expresó señalamientos críticos hacia la administración de Gustavo Petro.

Polo Polo reaccionó de forma contundente tras conocerse el encarcelamiento preventivo de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. En su mensaje, Polo Polo calificó al Gobierno de Gustavo Petro como un “pacto de hampones” y mencionó que, junto a los dos exministros, también se encuentran privados de la libertad varios exfuncionarios del actual Gobierno de Colombia.

El pronunciamiento, publicado en redes sociales, concluye con una crítica directa a quienes siguen apoyando al Gobierno, al preguntar si todavía hay personas dispuestas a defender lo que él llamó un “gobierno de bandidos”.

“Pacto de HAMPONES. Dos ministros de @petrogustavo presos. Sin contar al director de la UNGRD, la consejera presidencial para las regiones, el subdirector de Manejo de Desastres, también presos, y el exdirector de Inteligencia, prófugo de la justicia.¿Aún hay descarados que defienden esto? Gobierno de BANDIDOS", escribió el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Miguel Polo Polo lanzo un comentario crítico a la administración de Petro por la captura de sus exministros - crédito @MiguelPoloP

Pero este no es el único mensaje que ha escrito al respecto de este tema. En otra de sus publicaciones escribió lo siguiente: “LA CASA DE NARIÑO NO PUEDE SEGUIR HOSPEDADO A GENTE QUE SE COMPORTA COMO UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Petro y sus secuases tienen que ser DERROTADOS”.

De igual manera subió un video junto a dicha publicación en la que comentó: “Olmedo López, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, preso. Sneider Pinilla, subdirector para el manejo de Desastres, preso. Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, presa también. Iván Name, presidente del Congreso de la República, preso. Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda del señor Gustavo Petro, preso. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior del Gobierno Petro, preso también. Carlos Ramón González, exguerrillero y exdirector de Inteligencia del Estado Colombiano del Gobierno de Gustavo Petro. Imagínense, prófugo”.

Miguel Polo Polo hizo varias publicaciones criticando al Gobierno Petro por la situación de los exfuncionarios de Gustavo Petro - crédito @MiguelPoloP

En el metraje, siguió con sus críticas al Gobierno tras la decisión judicial, señalando que, a su juicio, el Ejecutivo se asemeja más a una organización criminal que a una administración pública.

“Definitivamente, esto no parece un gobierno, parece una organización criminal. Y como lo dije el 20 de julio del 2024: hay un nuevo frente y ese frente se llama Frente Casa de Nariño. Lo mejor es que la justicia está por llegar y el próximo en caer va a ser usted, el cabecilla principal, Gustavo Petro”, aseveró.

Luego de la orden emitida por la magistrada, el exministro de Hacienda quedó bajo arresto en las instalaciones judiciales y fue entregado a las fuerzas de seguridad. Al día siguiente, durante la audiencia en la que se validó la captura, la jueza Leonor Oviedo, miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, pidió que se expidiera la boleta requerida para trasladar a los exministros al centro penitenciario La Picota o al lugar de reclusión que indique el Inpec.

Bonilla será recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), tras la medida de aseguramiento dictada en su contra por el escándalo de corrupción en la Ungrd. En el caso del exministro Velasco, el Inpec designó como sitio de reclusión la cárcel de Vistahermosa en la ciudad de Cali - crédito Colprensa y Presidencia

Bonilla será recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), tras la medida de aseguramiento dictada en su contra por el escándalo de corrupción en la Ungrd. En el caso del exministro Velasco, el Inpec designó como sitio de reclusión la cárcel de Vistahermosa en la ciudad de Cali.