Colombia

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 21 de diciembre

Conoce con antelación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Guardar
ESSA suspende el suministro de
ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Este domingo 21 de diciembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de lostrabajadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 37 26 15 Conjunto Residencial Parque Central II y Carrera 26 36 14 Edificio Fenix.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Aguila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo
Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.

Temas Relacionados

Servicios públicosSantanderCortes de luzcolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Exministro Ricardo Bonilla sufre descompensación por baja presión arterial y recibe atención médica en Bogotá

La defensa argumentó ante las autoridades penitenciarias que la edad, el diagnóstico de varias patologías y antecedentes médicos recientes de su representado requieren que continúe bajo vigilancia en un centro con atención especializada

Exministro Ricardo Bonilla sufre descompensación

Defensoría del Pueblo alerta riesgo inminente en Briceño, Antioquia, tras muerte de menor y desplazamiento masivo

La entidad exigió a las autoridades la implementación urgente de las recomendaciones de la alerta temprana, e hizo un llamado a los grupos armados para que cesen las acciones violentas que afectan a la población civil de este municipio

Defensoría del Pueblo alerta riesgo

Carin Leon, Piso 21, Jorge Celedón, Bunbury y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Con la Nochebuena como fuente de inspiración, los artistas cierran 2025 con colaboraciones y algunos adelantos de lo que puede esperarse el próximo año en materia musical

Carin Leon, Piso 21, Jorge

De la Espriella reveló detalles sobre su relación e hizo curioso comentario sobre las mujeres: “La única guerra que se gana huyendo”

El precandidato presidencial se desmarcó de la política por un momento y dio a conocer su perspectiva sobre las mujeres

De la Espriella reveló detalles

Asesino serial de adultos mayores en el Eje Cafetero hizo terrible confesión sobre su compañero de celda: “Lo veo dormidito”

EL análisis de profesionales concluyó que el recluso de La Dorada presenta rasgos antisociales, ausencia de culpa y capacidad de manipulación, lo que incrementa el peligro para otros internos

Asesino serial de adultos mayores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

¿Cuáles son las nuevas tendencias

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Carin Leon, Piso 21, Jorge Celedón, Bunbury y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Los Saja Boys conquistan a los usuarios de iTunes K-pop en Colombia esta semana

Maria Gabriela Isler anunció su separación de Mauro Urquijo: ya presentó a su nueva pareja

Sara Uribe estaría a punto de volver a la televisión: retomaría rol con el que se hizo famosa

Deportes

Se le habría caído un

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

Néstor Lorenzo se refirió a la despedida oficial de Mario Alberto Yepes: “Se merecía este homenaje”

Falcao genera dudas sobre su futuro en el fútbol: “Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”

Linda Caicedo comandó al Real Madrid en la Copa de la Reina: doblete en goleada a Espanyol

René Higuita volvió a demostrar su talento debajo de los tres palos: revivió su clásico Escorpión