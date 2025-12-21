Colombia

Hombre intentó quemar viva a su esposa dentro de su casa en Manizales

La intervención de la comunidad y las autoridades fue clave para salvar a la víctima

Guardar
La víctima sufrió quemaduras tras
La víctima sufrió quemaduras tras una discusión con su pareja - crédito Freepik

Una mujer de 35 años fue víctima de un ataque con fuego en su vivienda ubicada en el sector de Ondas del Otún, en Manizales, tras una discusión con su pareja, que habría actuado porque, presuntamente, descubrió a su compañera sentimental con otro hombre.

El caso, que se suma a la preocupante tendencia de violencia de género en Colombia, motivó la intervención de la Policía Nacional y la activación de la ruta de atención especializada para víctimas, según informó el medio local La Patria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Nacional, la alerta se recibió poco antes de las 10:00 a. m. del domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una llamada al número de emergencias 123 reportó una riña al interior de una vivienda.

La comunidad denunció la riña
La comunidad denunció la riña tras escuchar los gritos de la víctima - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

Al llegar, los uniformados encontraron la puerta cerrada y solicitaron apoyo del Cuerpo de Bomberos para ingresar, tras escuchar voces de auxilio que indicaban una situación de riesgo. Una vez dentro, hallaron a la mujer con quemaduras de segundo grado en el abdomen y las piernas, lesiones que afectaron aproximadamente el 10% de su cuerpo.

La víctima relató que su pareja la había agredido y posteriormente huyó del lugar. Después de revelar quién la atacó, fue trasladada al SES Hospital Universitario de Caldas, donde recibe atención médica especializada.

¿Qué paso en la vivienda?

Según la reconstrucción de los hechos publicada por La Patria, el ataque se desencadenó después de que el hombre regresara inesperadamente a su domicilio y encontrara a su esposa acompañada por otro sujeto, que se habría ocultado en un patio contiguo al percatarse de la llegada.

Debido a que la puerta tenía pasador, el agresor ingresó por una ventana y, en medio de la confrontación, roció alcohol sobre la mujer y le prendió fuego. Los gritos de la víctima alertaron a la comunidad, que dio aviso inmediato a las autoridades.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), mientras que la víctima recibió acompañamiento de la patrulla púrpura, un mecanismo especializado para la atención y asesoría en casos de violencia de género, con el fin de facilitar la denuncia penal y garantizar su protección.

Varios ataques de este tipo
Varios ataques de este tipo preocupan a las autoridades - crédito Pixabay

Este episodio se llevó a cabo en un contexto nacional alarmante. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, presentado el 29 de octubre, en el que se indicó que en Colombia se registraron más de 8 feminicidios cada mes de 2025.

Asimismo, se explicó que en 2024, las autoridades contabilizaron 171 feminicidios, lo que representa un promedio superior a 14 casos mensuales. Aunque los primeros 9 meses de 2025 mostraron una reducción, la proyección anual podría superar nuevamente el centenar de mujeres asesinadas por motivos de género.

El informe de la Defensoría también reveló que, entre enero y septiembre de 2025, se presentaron más de 262 denuncias por tentativa de homicidio ante la Fiscalía General de la Nación, lo que equivale a víctimas que acuden diariamente a las autoridades para reportar agresiones que ponen en riesgo su vida.

La Policía Nacional tiene varias
La Policía Nacional tiene varias rutas de atención para las víctimas de violencia de género - crédito Policía Nacional

Del mismo modo, se indicó que en 2024 se registraron 561 noticias criminales asociadas a violencia de género, y en los primeros 9 meses de 2025 se consignaron 338 alertas mediante mecanismos que permiten activar investigaciones penales por amenazas, agresiones físicas o violencia sexual.

En cuanto a los lugares con más cantidad de casos, en el informe se destacó que Antioquia, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca encabezan la lista de territorios con mayor número de amenazas graves contra mujeres, aunque la Defensoría advirtió sobre el aumento sostenido de agresiones físicas y tentativas de homicidio en otras regiones del país.

Temas Relacionados

ManizalesOndas del OtúnQuemó a su esposaPrendió fuego a su esposaViolencia de géneroViolencia contra la mujerColombia-Noticias

Más Noticias

Comunidad indígena secuestró a al menos 18 militares durante operativo contra el ELN en Chocó: esto se sabe

La retención de los efectivos ocurrió durante una operación contra el ELN, cuando aproximadamente 200 civiles interceptaron a la unidad y la trasladaron a un resguardo indígena

Comunidad indígena secuestró a al

Así despidió la rama judicial a María Victoria Calle Correa, la exmagistrada de la Corte Constitucional que detuvo la reelección de Álvaro Uribe

El país jurídico reaccionó al deceso de la abogada antioqueña, que en dos ocasiones fue presidenta de la Corte Constitucional y con su voto se opuso a la prolongación del mandato del expresidente de la República

Así despidió la rama judicial

Sara Corrales reveló detalles de su embarazo y cómo le fue con la congelación de óvulos

La famosa actriz mostró una faceta llena de ilusión en esta nueva etapa de su vida

Sara Corrales reveló detalles de

Emilio Tapia, condenado por corrupción en Centros Poblados, reapareció en Barranquilla con su esposa escoltado

Acompañado de Saray Robayo, representante a la Cámara, y con tres camionetas blindadas, el ‘zar de la contratación’ generó indignación al ser captado de compras con un fuerte esquema de seguridad tras su libertad condicional

Emilio Tapia, condenado por corrupción

Novenas de Navidad están afectadas por el precio que varios alimentos indispensables registran en diciembre de 2025

El aumento sostenido en el costo de ingredientes tradicionales obliga a los hogares a ajustar sus compras para mantener las costumbres navideñas

Novenas de Navidad están afectadas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez reveló cómo las

Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló las palabras rolas que los paisas no comprenden

Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Deportes

Mercado de jugadores en el

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025

David Trezeguet y otros referentes hablaron sobre la posibilidad de que Miguel Borja cambie de River a Boca: “Yo soy de River, a muerte”