Hombre intentó quemar viva a su esposa dentro de su casa en Manizales

Una mujer de 35 años fue víctima de un ataque con fuego en su vivienda ubicada en el sector de Ondas del Otún, en Manizales, tras una discusión con su pareja, que habría actuado porque, presuntamente, descubrió a su compañera sentimental con otro hombre.

El caso, que se suma a la preocupante tendencia de violencia de género en Colombia, motivó la intervención de la Policía Nacional y la activación de la ruta de atención especializada para víctimas, según informó el medio local La Patria.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Nacional, la alerta se recibió poco antes de las 10:00 a. m. del domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una llamada al número de emergencias 123 reportó una riña al interior de una vivienda.

Al llegar, los uniformados encontraron la puerta cerrada y solicitaron apoyo del Cuerpo de Bomberos para ingresar, tras escuchar voces de auxilio que indicaban una situación de riesgo. Una vez dentro, hallaron a la mujer con quemaduras de segundo grado en el abdomen y las piernas, lesiones que afectaron aproximadamente el 10% de su cuerpo.

La víctima relató que su pareja la había agredido y posteriormente huyó del lugar. Después de revelar quién la atacó, fue trasladada al SES Hospital Universitario de Caldas, donde recibe atención médica especializada.

¿Qué paso en la vivienda?

Según la reconstrucción de los hechos publicada por La Patria, el ataque se desencadenó después de que el hombre regresara inesperadamente a su domicilio y encontrara a su esposa acompañada por otro sujeto, que se habría ocultado en un patio contiguo al percatarse de la llegada.

Debido a que la puerta tenía pasador, el agresor ingresó por una ventana y, en medio de la confrontación, roció alcohol sobre la mujer y le prendió fuego. Los gritos de la víctima alertaron a la comunidad, que dio aviso inmediato a las autoridades.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), mientras que la víctima recibió acompañamiento de la patrulla púrpura, un mecanismo especializado para la atención y asesoría en casos de violencia de género, con el fin de facilitar la denuncia penal y garantizar su protección.

Este episodio se llevó a cabo en un contexto nacional alarmante. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, presentado el 29 de octubre, en el que se indicó que en Colombia se registraron más de 8 feminicidios cada mes de 2025.

Asimismo, se explicó que en 2024, las autoridades contabilizaron 171 feminicidios, lo que representa un promedio superior a 14 casos mensuales. Aunque los primeros 9 meses de 2025 mostraron una reducción, la proyección anual podría superar nuevamente el centenar de mujeres asesinadas por motivos de género.

El informe de la Defensoría también reveló que, entre enero y septiembre de 2025, se presentaron más de 262 denuncias por tentativa de homicidio ante la Fiscalía General de la Nación, lo que equivale a víctimas que acuden diariamente a las autoridades para reportar agresiones que ponen en riesgo su vida.

Del mismo modo, se indicó que en 2024 se registraron 561 noticias criminales asociadas a violencia de género, y en los primeros 9 meses de 2025 se consignaron 338 alertas mediante mecanismos que permiten activar investigaciones penales por amenazas, agresiones físicas o violencia sexual.

En cuanto a los lugares con más cantidad de casos, en el informe se destacó que Antioquia, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca encabezan la lista de territorios con mayor número de amenazas graves contra mujeres, aunque la Defensoría advirtió sobre el aumento sostenido de agresiones físicas y tentativas de homicidio en otras regiones del país.