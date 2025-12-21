Centro Democrático se despachó contra Iván Cepeda por comentarios contra Álvaro Uribe Vélez: “No existe una sola sentencia”

Centro Democrático arremetió contra el candidato oficial del petrismo Iván Cepeda - crédito Montaje Infobae

Durante un acto público celebrado en el municipio de Tierralta en Córdoba, el candidato oficial del Pacto Histórico Iván Cepeda responsabilizó al expresidente Álvaro Uribe Vélez de consolidar el paramilitarismo y la parapolítica en la región a lo largo de tres décadas.

Cepeda sostuvo que estos fenómenos buscaron “despojarlos de sus casas y cultivos para entregárselas a poderosos terratenientes, narcotraficantes que usaron a los paramilitares como tropas de control territorial y del despojo de sus tierras”.

El aspirante a la Presidencia recordó que, tras su primer viaje a la Universidad de Córdoba en 2006, recogió testimonios de víctimas sobre “crímenes de lesa humanidad y violencia” ocurridos en la zona.

Las historias forman parte del libro A las puertas de El Ubérrimo, escrito junto a Jorge Rojas, donde exploran el vínculo entre el auge paramilitar y el contexto político local, según relató Cepeda.

Iván Cepeda cuestionó durante una visita reciente en Córdoba el papel del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente al crecimiento del paramilitarismo - crédito @IvanCepedaCast

El senador enumeró preguntas sobre la pasividad de Uribe mientras, en zonas cercanas a su hacienda, sucedían masacres y despojos.

Cepeda cuestionó: “¿Qué hacía Uribe mientras se estaban perpetrando decenas de masacres en lugares próximos a su hacienda?” y añadió interrogantes sobre eventos sociales, como la boda de Salvatore Mancuso y monumentos en honor a paramilitares en el centro de Montería.

Cepeda afirmó que, bajo el gobierno del expresidente, funcionarios que también cumplían roles en organizaciones armadas ilegales ocuparon cargos públicos.

“Uribe no solo no hizo nada para evitar el imperio paramilitar en Córdoba, sino que contribuyó enormemente para afianzar esa máquina de terror, violencia y crimen”, aseguró el senador durante su exposición.

Además, mencionó reuniones sociales entre las familias Uribe y Mancuso, así como compras de tierras que coincidieron con el desplazamiento rural. Cepeda cerró señalando que Uribe aprovechó estos hechos para aumentar sus propiedades y su patrimonio.

Centro Democrático le responde a Iván Cepeda por acusaciones del candidato al expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Mauricio Dueñas Castañeda y @CeDemocratico/EFE

Esto contestó el Centro Democrático a Iván Cepeda: “El peregrino de la mentira”

El partido Centro Democrático se pronunció este sábado 20 de diciembre de 2025 por medio de X, y rechazó de forma categórica las recientes declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

A través de sus redes sociales, la colectividad tildó de “peregrino de la mentira” al aspirante presidencial y desestimó todos sus señalamientos sobre supuestos vínculos de Uribe con grupos armados.

Según el pronunciamiento en X, Iván Cepeda “insiste en un relato falso que fue incapaz de sostener ante los jueces”.

La colectividad señaló que el también senador buscó testimonios de “criminales condenados que posteriormente fueron desacreditados, ejemplo: Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez”. Indicaron, además, que “no existe una sola sentencia que vincule al expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo”.

Respecto al tema de los llamados “falsos positivos”, la organización política aseguró: “Fue bajo el gobierno de Álvaro Uribe que se destaparon, se investigaron y se castigaron estos crímenes”.

Según el Centro Democrático, el entonces presidente “removió oficiales, fortaleció controles y permitió que la justicia actuara”.

En la misma comunicación, el partido afirmó que Cepeda “se presenta como víctima, pero ha usado el aparato judicial y mediático para perseguir políticamente a quien derrotó al terrorismo”.

Centro Democrático rechazó los señalamientos de Iván Cepeda y negó cualquier vínculo de Álvaro Uribe con el paramilitarismo - crédito @CeDemocratico

También subrayó que Álvaro Uribe “siempre ha dado la cara ante la justicia, sin huir, como si lo hicieron sus ahijados Santrich y Márquez”.

El mensaje concluyó defendiendo la política de Seguridad Democrática, al asegurar que “produjo resultados reales: disminución de secuestros, homicidios, acciones terroristas y más Estado en todo el territorio”.

“Los hechos y la historia desmienten a Iván Cepeda”, remató el comunicado compartido por el partido en sus plataformas oficiales.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid también le respondió e Iván Cepeda afirmando que “Durante este Gobierno (Gustavo Petro) y su coalición en cabeza de Cepeda se disparó el secuestro, la extorsión, las masacres, la corrupción”.

Cadavid le recordó el escándalo de la Ungrd por el cual los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión y la huida del país de Carlos Ramón González que se encuentra prófugo de la justicia en Managua, Nicaragua.