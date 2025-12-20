Colombia

⁠Subsidio entregado a Juan José Lafaurie desató pelea entre Iván Cancino y Sandra Ramírez: “Usted es una miserable”

La congresista, que hizo parte de las Farc, y el abogado, se hicieron señalamientos sobre criminalidad, impunidad y cinismo, ante críticas que surgieron contra Lafaurie

La entrega de un millonario subsidio a Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, generó indignación, críticas y cuestionamientos. Según reveló el periodista Daniel Coronell, el abogado se presentó como “pequeño productor” para que se le otorgara un crédito a través del banco Serfinanza y un subsidio, que fue avalado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

La senadora Sandra Ramírez se pronunció al respecto con un corto mensaje en X dirigido a José Félix Lafaurie: “Regalazo de navidad los $400 millones que le dieron a su hijo con la recursos públicos destinados a los más vulnerables. Cínicos (sic)”, indicó.

El abogado Iván Cancino respondió a la crítica de Ramírez, apelando a su pasado guerrillero (hizo parte de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Farc-EP). El profesional en Derecho recordó los beneficios que recibió tras haberse acogido a lo pactado en el Acuerdo de Paz que firmó el grupo armado con el Estado colombiano en 2016.

“La menos indicada para hablar de regalos es Ud. Una persona que perteneció al peor grupo terrorista de la historia y está en el congreso por el regalo de un presidente en contra de la voluntad popular, sin reparar, sin pasar un día en la cárcel. Sin extinción de dominio. Regalazo!!!”, señaló.

Ramírez se defendió, poniendo en duda la trasparencia de su trabajo como defensor en materia penal. Aseguró que sus clientes se han visto beneficiados con estrategias presuntamente utilizadas para ralentizar los procesos y evadir la justicia. “Usted se tapa con la misma cobija que los otros. Así que mejor no diga nada”, aseveró.

El abogado continuó con la discusión, señalando los crímenes en los que pudo haber estado involucrada la hoy congresista cuando fue guerrillera. Enlistó delitos como el terrorismo, el desplazamiento forzado, el tráfico de estupefacientes, el reclutamiento forzado, la violencia sexual y el asedio a comunidades.

Usted es una miserable que delinquió en el peor grupo terrorista que conoció el continente. Con cinismo, impunidad, descaro”, añadió Cancino.

Ramírez señaló al profesional en Derecho de denigrar su profesión al defender a personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad: “lo enorgullece, no me sorprende, qué bajeza”, advirtió. En su publicación no incluyó nombres, pero aseguró que Cancino ha representado a persona que estuvieron relacionadas con el soborno a testigos y los falsos positivos.

“Y usted podrá decir hasta misa desde su pequeña tribuna, yo desde la mía también le seguiré recordando la clase de abogado que es usted y la clase de clientes que ha defendido, a esos que manipulan testigos y montan falsos positivos judiciales y hoy están presos, o a los que durante la seguridad democrática dejaron una estela de sangre en el país con los falsos positivos, etc., etc.”, sostuvo.

En consecuencia, puso en duda los señalamientos que hizo en su contra sobre cinismo e impunidad. “Entiendo su doble moral, esa misma que los caracteriza a ustedes, los sinvergüenzas. ¿Habla usted de cinismo? ¿De impunidad? Por favor, señor, recójase”, sostuvo.

El penalista concluyó la discusión con resaltando los crímenes cometidos por las antiguas Farc-EP y los vínculos que tuvo Ramírez con la organización criminal duran años.

“Prontuario el suyo, una vida mayoritariamente dedicada a la delincuencia, a destruir al país, a dañar familias y niñas. Perseguir al pueblo, pertenecer a un grupo manchado de sangre, de corrupción, una vida dedicada a estar al lado del terrorismo y del narcotráfico desde lo ilegal. A lavarle los pies a delincuentes de lesa humanidad. Esa es su vida miserable”, escribió.

