Representante a la Cámara denunció a ministro de Defensa por presunta omisión ante crisis de seguridad

La queja indica que habría falta de acciones en las instituciones ante una escalada de violencia en Colombia a manos de los grupos armados - crédito Ministerio de Defensa

El representante a la Cámara por el departamento de Santander Juan Manuel Cortés presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones durante el agravamiento de la crisis de seguridad en 2025.

La queja señala el incremento de homicidios, ataques armados, secuestros y paros armados en varias regiones de Colombia a lo largo del año.

“He pedido a la Procuraduría investigar al ministro de Defensa por presunta omisión frente a la grave crisis de seguridad que vive el país. En menos de 48 horas el ELN a ejecutado más de 51 acciones violentas en 13 departamentos. Colombia necesita respuestas, estrategia y autoridad. La seguridad no puede seguir fallando”, escribió el congresista en sus redes sociales.

De acuerdo con la denuncia, más de 140 integrantes de la Fuerza Pública fueron asesinados en actos de servicio y se reportaron más de 400 ataques armados en lo que va de 2025, cifras que evidencian el deterioro del orden público.

El documento presentado describió una escalada en los paros armados decretados por grupos ilegales en departamentos afectados por los recientes episodios de violencia.

“Cuando no hay respuestas eficaces frente a la amenaza armada, las omisiones deben investigarse. La realidad es alarmante. No son percepciones, son hechos: carreteras bloqueadas, comunidades confinadas y ciudadanos abandonados. Esta queja no es política, es defensa institucional y respeto por la Constitución”, aseguró Cortés en el documento.

La queja sostuvo que durante diciembre se produjeron nuevos paros armados que generaron restricciones a la movilidad, cierres en las actividades económicas y afectaciones directas a los derechos fundamentales de civiles.

Según el representante, estos hechos evidencian la falta de una estrategia integral y efectiva liderada por el Ministerio de Defensa para frenar la expansión de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad ciudadana.

El escrito solicitó la Procuraduría General de la Nación admitir la queja, abrir una investigación disciplinaria y determinar si el ministro incurrió en omisión, negligencia o incumplimiento grave de sus deberes conforme al marco constitucional y legal vigente.

Ministro de Defensa afirmó que Colombia alcanzó cifra récord de incautaciones en combate al narcotráfico

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que Colombia es el país que más combate el narcotráfico a nivel global, tras presentar un balance de resultados en la lucha contra este delito durante la jornada #RendiCuentas2025.

Según detalló el funcionario, en el transcurso del año las autoridades lograron la incautación de 928 toneladas de cocaína, una cifra histórica para el país.

Durante la presentación oficial, Sánchez sostuvo que la estrategia de la Fuerza Pública se dirige a toda la cadena del narcotráfico, desde el origen de la producción hasta la distribución internacional.

El ministro argumentó que el problema persiste debido a la demanda mundial y citó que más de 306 millones de personas consumen algún tipo de droga en el planeta.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, además aseguró moviliza "todas las capacidades" para enfrentar el paro armado del ELN - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Colombia es el país que más combate el narcotráfico. Pero mientras exista la demanda, más de 306 millones de personas en el mundo consumen alguna droga, es muy difícil eliminar la oferta”, afirmó Sánchez.

Al evaluar el conjunto del actual gobierno, el ministro resaltó que han sido decomisadas cerca de 2.800 toneladas de droga, un volumen equivalente a 35.000 millones de dosis que no llegaron a los consumidores.

La exposición incluyó gráficas sobre los operativos antidrogas —en especial aquellos centrados en incautaciones de cocaína, pasta base y destrucción de laboratorios—, así como la presencia de la Policía Antinarcóticos y las Fuerzas Militares en regiones con mayor incidencia de cultivos ilícitos.

Sánchez advirtió que el combate al consumo de sustancias ilícitas plantea retos distintos a los que requiere la lucha contra la producción y la comercialización, por lo que insistió en que este fenómeno debe tratarse como un asunto de salud pública.