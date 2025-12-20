Colombia

Petro respondió a polémica de “jugadita” por decreto de emergencia y advirtió a los legisladores: “Implica bajar los salarios a los congresistas”

La reacción del mandatario ante la negativa del Congreso a la ley de financiamiento se centra en una propuesta que busca asignar mayor responsabilidad fiscal a los sectores de mayor capacidad económica para mantener los programas sociales

Petro responde a las críticas
Petro responde a las críticas del Centro Democrático y afirma que los nuevos impuestos afectarán principalmente a los megarricos y congresistas - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El 9 de diciembre de 2025, tras el hundimiento de la reforma tributaria por parte de las comisiones económicas del Congreso, el presidente Gustavo Petro presentó las alternativas disponibles para reducir el déficit fiscal y el desigualdad del país.

La primera alternativa es presentar una reforma enfocada especialmente en los megarricos de Colombia, mientras que surgió la opción de decretar emergencia económica y con base a ello expedir decretos que hacen parte de un paquete de medidas tributarias, según el mandatario, también destinado a los más acaudalados del país.

La iniciativa otorgaría una mayor responsabilidad fiscal a quienes poseen más capacidad económica, mientras se aliviarían las cargas impositivas sobre empresas y la clase media, tal como lo detalló el mandatario en sus mensajes en redes sociales.

El presidente Gustavo Petro propone
El presidente Gustavo Petro propone una reforma tributaria enfocada en los "megarricos" para reducir el déficit fiscal en Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Y es que la ley de financiamiento que se hundió en el Congreso buscaba recaudar al menos $16 billones para cubrir el déficit en el Presupuesto General de la Nación (PGN) destinado a 2026, generando preocupación por una posible crisis económica.

Decreto de emergencia económica, la salida más segura del Gobierno Petro

El borrador del decreto de emergencia económica que prepara el Gobierno contempla un paquete de medidas tributarias que afectarían movimientos financieros y el consumo de productos como licores, vinos y cigarrillos a partir de 2026.

En efecto, la propuesta desató críticas por parte de exministros de Hacienda, agremiaciones, y hasta de los mismos legisladores.

Ante esto, la reacción del presidente ante las críticas de legisladores fue directa. Al senador del Centro Democrático Ciro Alejandro Ramírez, que advirtió que “Petro le va a poner más impuestos mientras todos están de vacaciones”, el jefe de Estado respondió que los impuestos estarían orientados a los megarricos, incluidos los propios congresistas.

En palabras del mandatario: “Pero a usted Ciro y a sus megarricos. La emergencia económica implica bajar los salarios a los congresistas”.

El mandatario indicó que los
El mandatario indicó que los congresistas son los más afectados por el decreto - crédito @PetroGustavo/X

En otro intercambio en X, el presidente respondió al representante a la Cámara Andrés Forero, también del Centro Democrático, que acusó al Gobierno de aprovechar la vacancia judicial para decretar una emergencia económica inconstitucional.

Petro replicó que el Congreso ha rechazado la ley de financiamiento en dos ocasiones, calificando de “capricho” la negativa legislativa y señalando que la consecuencia directa ha sido un mayor encarecimiento de la deuda pública.

“No me interesa la jugadita, se les ha presentado dos veces a ustedes, congresistas la misma ley de financiamiento o parecida. Dos veces la han hundidoDicen que es un capricho y no las han aprobado, pero han terminado por encarecer duramente el endeudamiento de Colombia. Eso lo pagan todos los colombianos, yo solo pedía disminuir el déficit primario con dinero de los megarricos (sic)”, sostuvo en su respuesta.

Añadió que de fracasar la emergencia, la alternativa será recortar subsidios presupuestales a los megarricos, reafirmando la intención de cumplir el programa de Gobierno.

“Si cae la emergencia, y espero por fin algo de responsabilidad económica, porque la única reforma aprobada por el Congreso, precisamente fue derogada en los artículos que le ponían impuestos a los megarricos, pues se encarecerá aún más la deuda y se profundizar su insostenibilidas. Ante eso yo solo recortaré los subsidios presupuestales a los megarricos, y me podrán ahora sí, llevar preso por eso. Cumpliremos el programa por el que se nos eligió”, puntualizó en la publicación.

Gustavo Petro le contestó al
Gustavo Petro le contestó al representante Andrés Forero sobre la supuesta "jugadita" tras el hundimiento de la reforma tributaria - crédito @PetroGustavo/X

Los detalles del decreto

De acuerdo con el borrador del decreto, una de las modificaciones sustanciales es el incremento del gravamen a los movimientos financieros de 4x1.000 a 5x1.000 para 2026, lo que representaría un aumento en el costo de las transacciones bancarias para personas y empresas.

También se prevén ajustes al impuesto al consumo de licores, vinos y otros productos espirituosos, estableciendo una tarifa de $750 por cada grado alcoholimétrico en envases de 750 centímetros cúbicos y un componente ad valorem del 30%.

Adicionalmente, se presentan cambios en el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, excluyendo únicamente a los chicotes de producción artesanal.

Estas medidas, que forman parte del contexto excepcional de la emergencia económica, buscan reforzar el recaudo fiscal en un entorno de presión sobre las finanzas públicas. Aún así, al ser un borrador, los artículos pueden experimentar modificaciones antes de su emisión oficial.

