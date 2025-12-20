Petro aseguró que el encarcelamiento de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fue ilegal: “Tiene como objetivo una foto”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el encarcelamiento de Ricardo Bonilla y de Luis Fernando Velasco tiene fines electorales - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro aseguró que la privación de la libertad del exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla y del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco fue ilegal. Los ex jefes de cartera fueron cobijados con una medida de aseguramiento intramural, ordenada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

A través de su cuenta de X, el primer mandatario expuso su opinión al referirse al comentario de un usuario, que aseguró que la togada debería ser investigada penalmente y disciplinariamente por prevaricato, debido a la decisión que tomó sobre los exministros, para quienes también emitió una orden de captura inmediata.

“El encarcelamiento ilegal de mis dos exministros de estado solo tiene como objetivo, una foto electoral llevándolos presos y una venganza quitándoles sus días de Navidad con la familia, sin necesidad”, señaló el jefe de Estado en la red social.

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían sido impulsores y líderes el entramado de corrupción de la Ungrd, según la Fiscalía - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE, Carlos Ortega/EFE y Fiscalía General de la Nación

Petro recordó el proceso penal que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, indicando que su caso es “peor” que el de los exfuncionarios y que, pese a eso, la magistrada le otorgó la libertad, dejando sin efectos la orden de privación de la libertad que había establecido la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.

En su crítica, el presidente incluyó otros hechos que se han presentado en el país, como el estallido social de 2021, que se registró durante la administración del exmandatario Iván Duque Márquez.

“El mensaje es claro y debe ser asumido por el pueblo con cuidado. Es la misma justicia que volvió jurídicamente terroristas a los jóvenes qué protestaban en el gobierno de Duque y que mantenía en impunidad todo el genocidio contra el pueblo colombiano. Hay otra justicia decente que debe ser protegida y desarrollada”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el encarcelamiento de los exministros Bonilla y Velasco fue ilegal - crédito @petrogustavo/X

El concejal de Bogotá Papo Amín rechazó las declaraciones del presidente Petro, negando que desde la Rama Judicial se esté gestando una persecución en contra de sus exministros. Contrario a ello, indicó que los hechos demuestran que altos funcionarios del Gobierno habrían estado involucrados en irregularidades que se alejan por completo de la promesa de “cambio” de la administración.

“No hay ni persecución, ni para la justicia, lo que ha pasado con sus exministros fue algo menor. La foto (Ricardo Bonilla) es de un gobierno que al parecer no tiene honestidad. Es el fiel retrato de lo que significó el “cambio” Presidente @petrogustavo”, señaló.

El concejal de Bogotá Papo Amín negó que la justicia esté encabezando una persecución contra los exministros de Gustavo Petro - crédito @papoaminCD/X

En una publicación del 19 de diciembre de 2025, el primer mandatario hizo una crítica similar. Indicó que la decisión que tomó la magistrada en segunda instancia en el caso Uribe pareció una burla dirigida a la jueza de Sandra Liliana Heredia, que además de haber ordenado la captura de Uribe, lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria; esa condena también fue revocada por la togada Rosero, absolviendo al exmandatario de todos los cargos que se le endilgaron: soborno en actuación penal y fraude procesal.

“La magistrada Aura Rosero puso en libertad a Uribe. No calificaré su decisión, pero sentí burlada a la juez de primera instancia. Ahora lleva a la cárcel al doctor en economía y profesor por profesión Ricardo Bonilla”, opinó Petro en X.

El presidente Gustavo Petro criticó decisiones judiciales de la magistrada Aura Rosero - crédito @petrogustavo/X

Su comentario molestó al partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en la misma red social instó al presidente a informarse y a estudiar en profundidad las decisiones judiciales, para así poder exponer su postura al respecto, garantizando que tenga bases sólidas.

“Presidente Petro, primero estudie y entienda las decisiones judiciales. Y cuando las entienda, podrá pronunciarse con argumentos, no con burlas. Colombia es una democracia basada en la separación de poderes y el Estado de derecho, un principio que usted pisotea cada vez que quiere”, aseveró el partido político.

El partido Centro Democrático pidió al presidente Gustavo Petro estudiar las decisiones judiciales antes de opinar - crédito @CeDemocratico/X