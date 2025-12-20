Colombia

Petro aseguró que el encarcelamiento de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fue ilegal: “Tiene como objetivo una foto”

Los exministros de Hacienda y del Interior están siendo investigados por el escándalo de corrupción de la Ungrd. Fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que el encarcelamiento de Ricardo Bonilla y de Luis Fernando Velasco tiene fines electorales - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro aseguró que la privación de la libertad del exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla y del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco fue ilegal. Los ex jefes de cartera fueron cobijados con una medida de aseguramiento intramural, ordenada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

A través de su cuenta de X, el primer mandatario expuso su opinión al referirse al comentario de un usuario, que aseguró que la togada debería ser investigada penalmente y disciplinariamente por prevaricato, debido a la decisión que tomó sobre los exministros, para quienes también emitió una orden de captura inmediata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El encarcelamiento ilegal de mis dos exministros de estado solo tiene como objetivo, una foto electoral llevándolos presos y una venganza quitándoles sus días de Navidad con la familia, sin necesidad”, señaló el jefe de Estado en la red social.

Ricardo Bonilla y Luis Fernando
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían sido impulsores y líderes el entramado de corrupción de la Ungrd, según la Fiscalía - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE, Carlos Ortega/EFE y Fiscalía General de la Nación

Petro recordó el proceso penal que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, indicando que su caso es “peor” que el de los exfuncionarios y que, pese a eso, la magistrada le otorgó la libertad, dejando sin efectos la orden de privación de la libertad que había establecido la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.

En su crítica, el presidente incluyó otros hechos que se han presentado en el país, como el estallido social de 2021, que se registró durante la administración del exmandatario Iván Duque Márquez.

El mensaje es claro y debe ser asumido por el pueblo con cuidado. Es la misma justicia que volvió jurídicamente terroristas a los jóvenes qué protestaban en el gobierno de Duque y que mantenía en impunidad todo el genocidio contra el pueblo colombiano. Hay otra justicia decente que debe ser protegida y desarrollada”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que el encarcelamiento de los exministros Bonilla y Velasco fue ilegal - crédito @petrogustavo/X

El concejal de Bogotá Papo Amín rechazó las declaraciones del presidente Petro, negando que desde la Rama Judicial se esté gestando una persecución en contra de sus exministros. Contrario a ello, indicó que los hechos demuestran que altos funcionarios del Gobierno habrían estado involucrados en irregularidades que se alejan por completo de la promesa de “cambio” de la administración.

No hay ni persecución, ni para la justicia, lo que ha pasado con sus exministros fue algo menor. La foto (Ricardo Bonilla) es de un gobierno que al parecer no tiene honestidad. Es el fiel retrato de lo que significó el “cambio” Presidente @petrogustavo”, señaló.

El concejal de Bogotá Papo
El concejal de Bogotá Papo Amín negó que la justicia esté encabezando una persecución contra los exministros de Gustavo Petro - crédito @papoaminCD/X

En una publicación del 19 de diciembre de 2025, el primer mandatario hizo una crítica similar. Indicó que la decisión que tomó la magistrada en segunda instancia en el caso Uribe pareció una burla dirigida a la jueza de Sandra Liliana Heredia, que además de haber ordenado la captura de Uribe, lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria; esa condena también fue revocada por la togada Rosero, absolviendo al exmandatario de todos los cargos que se le endilgaron: soborno en actuación penal y fraude procesal.

La magistrada Aura Rosero puso en libertad a Uribe. No calificaré su decisión, pero sentí burlada a la juez de primera instancia. Ahora lleva a la cárcel al doctor en economía y profesor por profesión Ricardo Bonilla”, opinó Petro en X.

El presidente Gustavo Petro criticó
El presidente Gustavo Petro criticó decisiones judiciales de la magistrada Aura Rosero - crédito @petrogustavo/X

Su comentario molestó al partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en la misma red social instó al presidente a informarse y a estudiar en profundidad las decisiones judiciales, para así poder exponer su postura al respecto, garantizando que tenga bases sólidas.

Presidente Petro, primero estudie y entienda las decisiones judiciales. Y cuando las entienda, podrá pronunciarse con argumentos, no con burlas. Colombia es una democracia basada en la separación de poderes y el Estado de derecho, un principio que usted pisotea cada vez que quiere”, aseveró el partido político.

El partido Centro Democrático pidió
El partido Centro Democrático pidió al presidente Gustavo Petro estudiar las decisiones judiciales antes de opinar - crédito @CeDemocratico/X

Temas Relacionados

Gustavo PetroRicardo BonillaLuis Fernando VelascoCárcelCorrupción UngrdColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo 2026 al rojo vivo: sindicatos piden alza del 16% y la negociación termina en ruptura

La mesa de concertación cerró sin consenso y dejó expuestas dos visiones opuestas sobre el ingreso de los trabajadores

Salario mínimo 2026 al rojo

Karina García y Blessd protagonizaron inesperado reencuentro en el Barrio Antioquia: “Estaba nerviosa”

La expareja se vio las caras previo a la presentación del reguetonero como parte de su causa social Navidad Bendita, provocando reacciones encendidas en plataformas digitales

Karina García y Blessd protagonizaron

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Un grupo armado aún no identificado sería el presunto responsable de la privación de la libertad al familiar mandatario municipal durante una celebración pública dedicada a los niños

Secuestraron al primo hermano del

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Los 10 podcasts más escuchados

Resultados Sinuano Día 20 de diciembre de 2025

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultados Sinuano Día 20 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Karina García y Blessd protagonizaron

Karina García y Blessd protagonizaron inesperado reencuentro en el Barrio Antioquia: “Estaba nerviosa”

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Aida Victoria Merlano bromeó sobre su situación legal: “Estuve dos horas privada de la libertad”

Yina Calderón y sus hermanas insinuaron que una de ellas podría convertirse en alcaldesa: “No diremos quién todavía”

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, respondió si está satisfecha con su participación: “Yo quedé demasiado feliz”

Deportes

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 15 de la Bundesliga

Gerardo Bedoya reveló el partido que trata de no recordar en su carrera deportiva: “No soy capaz”

Jhon Durán vuelve a sonreír y le coquetea a la selección Colombia: así fue el gol que marcó con el Fenerbahçe en la liga turca

América de Cali repatriaría a figura reconocida de la Liga BetPlay para la temporada 2026: “Pedido expreso”

Wilmar Roldán lloró en los actos de ceremonia de la final de la Copa BetPlay: así fue el emotivo momento