Marecela Reyes respondió a las críticas por ser demasiado cariñosa con su hijo: “Es lo que más disfruto”

La reconocida DJ rechazó los señalamientos sobre la relación con su hijo, insistiendo en que cada madre debe tener autonomía para educar y querer a sus hijos sin juicios ajenos

La DJ se refirió a las críticas por ser tan cariñosa con su hijo - crédito @rechismes/IG

La exposición pública de Marcela Reyes, figura destacada como DJ y creadora de contenido, ha estado marcada por controversias que trascienden su carrera musical y alcanzan su vida personal.

En medio de señalamientos sobre sus relaciones sentimentales y la forma en que cría a su hijo, la artista decidió enfrentar las críticas directamente, defendiendo su manera de expresar afecto materno.

La DJ de guaracha publicó unas fotografías junto a su hijo, que sufrió un accidente en el colegio - crédito @marcelareyes/Instagram

La polémica reciente surgió a raíz de comentarios en redes sociales sobre la costumbre de Reyes de besar a su hijo Valentino en la boca, gesto que para algunos usuarios resulta inapropiado.

Ante la ola de opiniones, la DJ respondió de forma categórica: “Bueno, por ahí la gente anda diciendo que no le des besos a tu hijo. ¿Por qué? O sea, esta es la vez que yo todavía me pregunto qué de malo tiene uno darle besitos así, piquitos a un hijo en la boca”, dijo Marcela Reyes en un video difundido en sus redes sociales.

La artista profundizó en su postura, subrayando que el vínculo entre madre e hijo no puede ser juzgado por terceros.“Así es que dar, darle un beso a un hijo, oler a un hijo, dormir con un hijo, o sea, eso no se compara con nada. Y todo lo que hacemos la mamá lo hacemos sin malicia, lo hacemos con amor”, enfatizando la naturaleza afectiva de sus acciones.

La famosa dj colombiana defendió la crianza de su hijo en las redes sociales - crédito @valentinosalinasreyes/Instagram

En su intervención, la DJ rechazó de manera frontal la idea de que existan reglas externas sobre la crianza cuando el motor es el cariño.

“O sea, ustedes a mí no me pueden decir que yo no puedo besar a mi hijo en la boca porque es que es lo que yo más disfruto. Disfruto dormir con él, ¡disfruto todo! ¿Cierto, mi amor? Te amo, te amo”, expresó, reiterando su convicción de que el amor materno no debe estar sujeto a juicios ajenos.

Para Reyes, la autonomía de las madres en la crianza es irrenunciable cuando está guiada por el afecto. “A una mamá no se le puede decir qué hacer con un hijo cuando se hace con amor, muchachos. No se puede. Te amo”, concluyó la DJ, reafirmando su postura frente a las críticas.

Marcela Reyes posó en bikini junto a su hijo

La DJ y empresaria Marcela Reyes fue objeto de críticas en redes sociales tras publicar imágenes en las que aparece en bikini junto a su hijo de ocho años. Las fotografías, subidas a su cuenta de Instagram, generaron comentarios negativos de usuarios que consideraron inapropiado el vestuario de Reyes mientras posaba con el menor durante unas vacaciones en el mar.

Marcela Reyes junto a su hijo Valentino en la fotografía que desató la controversia en redes sociales - crédito @marcelareyes/Instagram

En respuesta, Reyes defendió su decisión y pidió respeto para su rol como madre. Afirmó que no existe nada malo en las fotos y que sus seguidores están proyectando su “maldad y mentalidad sucia” en una situación que, según ella, solo refleja el afecto entre madre e hijo en un contexto familiar y de descanso. Insistió en que la polémica surge de prejuicios arraigados en la sociedad sobre cómo debe lucir una madre y cómo vestir frente a sus hijos.

La DJ también recordó que se encontraba en la playa y que es natural el uso de trajes de baño en ese tipo de ambiente. Señaló que ningún niño debería sentirse avergonzado de estar al lado de su madre mientras usa vestimenta adecuada para la ocasión.

Además, hizo un llamado a reflexionar sobre la manera en que se juzga y se interpreta la intimidad familiar a través de redes sociales. Reyes recibió apoyo de varios seguidores y figuras públicas, quienes respaldaron su postura argumentando que el respeto y el cuidado de los hijos no dependen de la ropa usada por los padres.

