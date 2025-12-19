Colombia

Gobierno Petro confirmó que ajustará la UPC de 2026, considerando factores demográficos y estructurales, no solo la inflación

La decisión responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud y de acatar las directrices de la Corte Constitucional sobre la actualización de los recursos asignados

Guardar
Félix León Martínez, director de
Félix León Martínez, director de la Adres confirmó que la inflación no se tomará para el ajuste de la UPC - crédito Colprensa

El Gobierno nacional decidió que el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 no se limitará a la inflación, sino que incorporará factores estructurales y demográficos que inciden en el costo real de la atención en salud.

Esta determinación, confirmada por Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), responde a una orden de la Corte Constitucional y busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, así como el uso adecuado de los recursos públicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En cumplimiento de la sentencia del Alto Tribunal, el Gobierno ya equiparó en un 95% las UPC de los regímenes subsidiado y contributivo, lo que implica un incremento de $2,7 billones en el presupuesto del sistema, según explicó Martínez.

Además, la Corte ha insistido en que para 2026 el ajuste de la UPC no puede basarse únicamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una directriz que el Ministerio de Salud acatará, de acuerdo con el director de la Adres.

La Corte Constitucional ordenó que
La Corte Constitucional ordenó que el incremento de la UPC para 2026 no se base únicamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) - crédito Luisa González/Reuters

El proceso de definición del aumento de la UPC, que determina los recursos que reciben las EPS para cubrir servicios y medicamentos, debe resolverse antes del 31 de diciembre de 2025.

El año pasado, el Ministerio de Salud aplicó un incremento del 5,36% para 2025, ajustado al IPC, debido a inconsistencias en la información presentada por las EPS. Esta decisión fue criticada por gremios como Acemi y la Andi, quienes consideraron insuficiente el ajuste.

En los últimos días, los principales gremios del sector han presentado sus expectativas para el aumento de la UPC en 2026. La Cámara de Salud de la Andi propuso un incremento del 15,6%, argumentando que, si los $48 billones previstos para la Adres se destinan exclusivamente al aseguramiento, el Estado podría cubrir el ajuste requerido.

Por su parte, Acemi, que agrupa a las EPS del régimen contributivo, estimó necesario un aumento del 17,3%, considerando el gasto en salud reportado para 2024. En un comunicado, Acemi subrayó: “De manera reiterada se ha insistido en la importancia de contar con un proceso de retroalimentación suficiente y detallado. El diálogo técnico y la estandarización de los reportes, así como lineamientos claros desde el Ministerio de Salud, contribuyen a que no se eliminen registros y se consolide una base cierta del gasto en salud del país”.

El Ministerio de Salud rechaza
El Ministerio de Salud rechaza las estimaciones de los gremios y atribuye la crisis del sistema al manejo inadecuado de recursos por parte de las EPS - crédito Google maps

El Ministerio de Salud, sin embargo, rechazó estas estimaciones y cuestionó los argumentos de los gremios. Según la entidad, “los hallazgos oficiales evidencian que la crisis del sistema de salud no obedece a una falta de recursos, sino al manejo inadecuado e irresponsable que las EPS han hecho históricamente del dinero público”, una postura reiterada desde el inicio del actual Gobierno.

Martínez detalló que el ajuste de la UPC para 2026 considerará variables adicionales al IPC, como el envejecimiento de la población, que genera un incremento automático cercano a un punto porcentual anual, incluso sin un aumento formal. Además, la igualación de la UPC entre regímenes contributivo y subsidiado continuará impactando el financiamiento del sistema.

El Gobierno también evaluará la presión de costos en medicamentos y tecnologías en salud, un aspecto que, según la Adres, requiere información depurada y verificable para evitar distorsiones en la toma de decisiones.

El director de la Adres enfatizó que nunca ha habido una reducción real de recursos para la salud. Explicó: “Cuando se decreta un aumento del 5%, en la práctica el sistema termina recibiendo cerca del 7%, por efecto del envejecimiento poblacional y otros ajustes automáticos”. Incluso en años en los que no fue posible definir un aumento técnico por inconsistencias en las bases de datos, la ley obligó a aplicar el incremento por inflación, asegurando un crecimiento mínimo de la UPC.

El envejecimiento poblacional y la
El envejecimiento poblacional y la presión de costos en medicamentos serán variables clave en el cálculo de la UPC para 2026 - crédito Freepik

Los análisis de la Adres se han basado en la información de 2022 y 2023, que influyó en las decisiones hasta 2025. El cálculo específico para 2026 aún está en proceso, ya que la entidad no dispone de la base de datos completa de ese periodo.

Martínez advirtió que la Adres detectó irregularidades en los reportes de las EPS, relacionadas con precios, fechas de prestación de servicios y cumplimiento de las normas del sistema de información. Estos hallazgos han sido remitidos a la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría y, en los casos más graves, a la Fiscalía General de la Nación.

El Gobierno busca que el aumento de la UPC para 2026 refleje de manera precisa las necesidades reales de financiación, incorporando factores demográficos, estructurales y de costos, mientras continúa la discusión técnica en los próximos meses y el sector espera una definición que fortalezca la atención a millones de usuarios en Colombia.

Temas Relacionados

Unidad de Pago por CapitaciónUPCGobierno nacionalMinisterio de SaludGuillermo Alfonso MejíaAdresCorte ConstitucionalSistema de saludFinanciaciónAcemiAndiColombia-noticias

Más Noticias

EPS Famisanar alerta por suplantación de funcionarios y posibles fraudes a afiliados

La entidad implementó acciones orientadas a reforzar la atención de los pacientes para evitar situaciones que puedan afectar a quienes hacen parte del sistema

EPS Famisanar alerta por suplantación

Otro más a la lista: el Partido Liberal se retira de la consulta presidencial del 8 de marzo de 2026 para las elecciones presidenciales

El Partido Liberal también abandona la ‘gran consulta de marzo’, un proceso que selecciona a los aspirantes a la carrera presidencial del próximo año

Otro más a la lista:

Fiscalía confirmó tres capturas en Colombia y once en el extranjero en ofensiva global contra la pornografía infantil

La investigación internacional permitió identificar a una organización que utilizaba plataformas digitales para intercambiar archivos prohibidos entre varios continentes

Fiscalía confirmó tres capturas en

Calendario lunar de diciembre 2025: cómo se verá la luna las siguientes noches

Voltea hacia el cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Colombia

Calendario lunar de diciembre 2025:

En 2025 el Ejército neutralizó casi nueve mil ataques con drones en diferentes departamentos del país

Infobae Colombia conoció que de los 8.872 ataques frustrados, 982 fueron detenidos mediante tecnología capaz de interceptar la señal de los drones, bloquearla y devolver el dispositivo a su punto de origen

En 2025 el Ejército neutralizó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Natalia Castillo confiesa que pasó

Natalia Castillo confiesa que pasó mal momento con una creadora de contenido conocida: esta es la historia

La Liendra desata controversia al mostrar los costosos tenis verdes para estrenar en Navidad por la particular apariencia: “Los de Peter Pan”

Emprendedora colombiana explicó por qué a los ‘influencers’ les pagan tantos millones de pesos por su contenido

Valentina Ferrer sorprende al aparecer junto a Emiro Navarro en transmisión navideña de Tiktok

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota, y su hermana salió en defensa de la actriz

Deportes

Millonarios oficializa a su nuevo

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo: refuerzo por tres años para la defensa de cara a la Liga Betplay 2026

Leyenda del Bayern Múnich aconseja a Luis Díaz: “A veces abusamos”

Luis Díaz ya palpita lo que será el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia en el Mundial de 2026: “Será increíble”

Teófilo Gutiérrez reveló detalles de la provocación a Sebastián Guzmán en la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima: “No oculto nada”

Estos son los partidos del primer semestre del 2026 en la Liga Betplay: Dimayor dio a conocer los cruces