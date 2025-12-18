Gustavo Petro se fue contra la Dian y afirmó que hasta su software anti-contrabando está diseñado “para robar”

El presidente Gustavo Petro señaló que hay mafias en la Dian - crédito César Carrión/Presidencia de la República

Durante una alocución presidencial este jueves 18 de diciembre de 2025, el presidente de Colombia Gustavo Petro denunció presuntas fallas graves en el sistema informático de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El mandatario declaró que el software utilizado para los registros de importaciones y declaraciones tributarias, conocido como ‘Lucía’ estaría “hecho para robar”, en uno de sus señalamientos más contundentes contra instituciones del propio Estado.

De acuerdo con las palabras del jefe de Estado, el sistema fue diseñado con una arquitectura que permite la evasión de controles y facilita la fuga de recursos públicos.

“Aquí hemos encontrado que el software con que se hace los registros de importaciones, por donde se debe detectar el contrabando, o de declaraciones de renta, donde se debe detectar la cantidad de impuestos que entran, está hecho para robar”, fueron las palabras textuales del presidente en su intervención.

Gustavo Petro se refirió al software Lucìa - crédito redes sociales/X

“Algunos menos radicales que yo dicen: ‘Es incapaz el software de lograr determinar’. El software Lucía, básicamente, ese es el nombre que le pusieron cuando se instaló en los computadores de la Dian. El software Lucía tiene tal construcción arquitectónica que permite la fuga de dineros porque no permite controlar. Básicamente, esa es la tesis”, explicó.

El jefe de Estado señaló que la supuesta defraudación supera largamente el umbral de los millones para alcanzar una cifra que calificó como “billonaria, como todas las que hemos venido encontrando en este gobierno“.

Además estimó el techo de la evasión: “En este caso estamos hablando de casi es el techo que hemos logrado más o menos determinar, ocho billones de pesos“.

Según sugirió Petro, se trata de una suma acumulada durante varios años y vinculada a movimientos delictivos atribuidos a grandes mafias y redes con presunta conexión política.

Petro relató: “Movimientos delictivos que alcanzan esas cantidades son las grandes mafias de Colombia, siempre con intermediarios políticos, apropiándose de los bienes públicos”.

En esa línea, anticipó que sus funcionarios sin especificar su cargo proporcionarán un informe detallado sobre el esquema y el monto de los recursos presuntamente defraudados.

En el mismo pronunciamiento, el primer dignatario habló sobre el homicidio de Gilberto Jesús Calao, el director seccional de la Dian en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, que fue asesinado cuando se movilizaba a su lugar de trabajo, en las horas de la mañana del mismo jueves.

De hecho, trajo el tema a su discurso, luego de referirse al presunto actuar delictivo dentro de la Dian, en los que figuran delitos como “evasión” y a su posible asociación con el sicariato del funcionario, que fue baleado en el barrio El jazmín de Tuluá.

Petro se refirió al sicariato del director de la Dian en Tuluá - crédito redes sociales/X

Dijo Petro: “Que se desate un debate alrededor de este tema, de la evasión, la elusión. Pero fundamentalmente no porque un empresario decide no pagarle al Estado individualmente, sino porque es una asociación para delinquir, que tiene tal peso que se lleva no unos miles de millones de pesos, sino billones de pesos del erario”.

De inmediato dijo: “Lo que ha pasado en Tuluá es simplemente una aproximación de investigación, porque nos han llegado informaciones al respecto que se pasan a la Fiscalía para determinar qué tan ciertas son y el peso específico en la autoría del asesinato. El compañero se llama Calao. Gilberto Calao. Acaba de ser asesinado, pero no es el único amenazado en esas entidades. Estoy hablando de Tuluá, Dian. Tuluá, como ustedes saben, pues ha sido afectada por bandas de alto nivel, de alto calibre”.

Aseguró que mafias dengtro de la Dian estarían vinculadas a “Pipe Tuluá”, según Petro

Entonces Petro aseguró que puede identificar que en el interior de la Dian operarían “mafias” que tendría asociación con el líder del contrabando, el extraditable alias Pipe Tuluá.

Aseguró el mandatario: “Ya debe estar en el proceso de irse, el señor Pipe Tuluá. Es una construcción mafiosa, como toda banda de hoy, mafiosa alrededor de los ciudadanos, de la ciudadanía, de la extorsión, de la amenaza de muerte... De la muerte, porque aquí han muerto ya, miembros del Inpec”.

Alias Pipe Tuluá, líder de la banda criminal La Inmaculada, busca abrir una mesa de diálogo con el Gobierno mientras su extradición a Estados Unidos sigue pendiente de la firma del presidente Gustavo Petro - crédito red social X y Presidencia

Finalmente, hizo un llamado a los jóvenes que integran grupos criminales en la región a que se entreguen a las autoridades.

“Por eso yo decidí tomar esta determinación e invitar a los jóvenes, las jóvenes que pertenecen a este tipo de estructuras en el Valle del Cauca, que cojan la política pública del Gobierno y abandonen las bandas para integrarse al estudio, a la universidad, al mejoramiento de los barrios, etcétera”.