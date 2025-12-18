Daniel Quintero se metió en la pelea entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro, y atacó al abogado: “El narco está asustado”

Daniel Quintero atacó a Abelardo de la Espriella en pelea del abogado con el presidente Petro - crédito Montaje Infobae

La controversia entre figuras políticas colombianas se intensificó tras una serie de mensajes en X que avivaron el debate.

Abelardo de la Espriella, abogado y precandidato presidencial, cuestionó el rol de la escritora Laura Restrepo luego de que esta anunciará que no participará en el Hay Festival por la presencia de María Corina Machado, lo que generó comentarios del aspirante presidencial

De la Espriella destacó el valor de la reflexión al servicio general y contrastó esa postura con quienes, según él, “terminan justificando tiranías y dictaduras”.

En su publicación, señaló: “Qué irónico: el libro más importante es el que, con su lucha contra la tiranía, escribe María Corina Machado”, elogiando el liderazgo de la venezolana y criticando a escritoras que —en sus palabras, “se niegan a escucharlo”. Afirmó: “Aquí se desnuda Laura Restrepo, la activista disfrazada de escritora para avalar dictaduras”.

El presidente Gustavo Petro intervino apoyando a la novelista y defendiendo su posición frente a las tensiones latinoamericanas. En su trino, sostuvo: “Laura Restrepo es una de las más brillantes escritoras de América Latina” y respaldó las críticas al intervencionismo, asegurando que “eso la enaltece”.

El mandatario también lamentó la actitud de sectores profesionales frente al conflicto: “Es triste que parte de la intelectualidad jurídica de Colombia haya terminado defendiendo paramilitares e invasiones”.

La disputa escaló cuando De la Espriella acusó directamente a Petro de ordenar campañas para desacreditarlo.

En una serie de publicaciones, el abogado se dirigió de forma directa al jefe de Estado, reclamando: “Tú, que eres un exguerrillero impune, sigues perfilándome de ‘paramilitar’” y sugirió que existían instrucciones para operaciones de inteligencia en su contra.

“Sé que es la orden que diste a contrainteligencia para montar una campaña de desprestigio en mi contra”, sostuvo, y añadió referencias a oficiales involucrados, interrogando: “¿Te rinden aún informes de las operaciones Tigre y Temu?”.

De la Espriella advirtió sobre intentos fallidos por encontrar testigos falsos y desestimó maniobras para “ensuciar” su nombre, con la frase: “Cambia de dealer y atásate, porque a partir del 7 de agosto se te acaba la impunidad (sic)”.

Remató el mensaje con una declaración de autodeterminación: “Desprestigiarme ya no te funcionó. No creas que perfilarme, como ya estás acostumbrado, te va a funcionar”.

En el marco de este cruce, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, intervino señalando: “El Narco está asustado. Sus operaciones en Colombia y en Estados Unidos lo tienen rodeado. ¿Dónde caerá primero?”, mensaje que añadió más tensión en el debate sobre justicia e integridad.

De la Espriella se despachó contra Petro por hundimiento de la reforma a la salud

La Comisión Séptima del Senado archivó la “reforma a la salud 2.0” el martes 16 de diciembre de 2025, tras una votación de ocho a cinco que frenó una de las iniciativas más relevantes del presidente Gustavo Petro.

El hundimiento del proyecto, impulsado por Alirio Barrera del Centro Democrático, sumó apoyos clave de legisladores como Miguel Ángel Pinto, Nadia Blel, Norma Hurtado, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos y Berenice Bedoya, evidenciando la profunda división política en torno al sistema sanitario.

Ante este escenario, Abelardo de la Espriella, abogado y precandidato presidencial, celebró la resolución parlamentaria con duros cuestionamientos hacia el Ejecutivo.

Consideró que se impidió “una reforma extorsiva y alejada del interés común de los colombianos” y calificó la propuesta descartada como una vía hacia la estatización, evocando la estructura del antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS).

A través de sus mensajes públicos, De la Espriella criticó la gestión actual, responsabilizando tanto a Petro como al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda de provocar crisis, desfinanciamiento y deterioro en la atención médica.

Ratificó su rechazo a modelos “como el cubano y el venezolano” y reiteró que la prioridad debe centrarse en el “paciente como eje del sistema”.

El dirigente opositor subrayó que el desenlace parlamentario representa “una luz de esperanza” para familias afectadas por falencias estructurales en salud, renovando su promesa de convocar una nueva reforma si resulta electo en 2026.