Álvaro Uribe se unió a las críticas de Vargas Lleras contra Iván Cepeda por reunión con empresarios: “Es su enemigo antagónico”

El expresidente considera que el candidato del Pacto Histórico es una amenaza directa a la democracia de Colombia

Álvaro Uribe se unió a las críticas de Vargas Leras contra Iván Cepeda por reunión con empresarios - crédito Colprensa

El acercamiento entre directivos empresariales colombianos y el senador Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico para 2026, generó un intenso debate político, especialmente tras las críticas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El líder de Cambio Radical cuestionó abiertamente la disposición de los gremios económicos a entablar diálogo con Cepeda, sugiriendo que este comportamiento refleja una tendencia de adaptación oportunista similar a la observada en el ciclo electoral anterior, cuando el sector empresarial se alineó con Gustavo Petro.

En sus declaraciones del 17 de diciembre de 2025, Vargas Lleras enfatizó: “Los gremios y empresarios, sin ningún pudor, se van acomodando, tal y como ocurrió con Petro hace cuatro años”, según recogieron diversos medios. Esta afirmación, que circuló ampliamente en redes sociales, apunta a figuras que en el pasado mantuvieron vínculos con el gobierno de Juan Manuel Santos y ahora, según el exvicepresidente, repiten el patrón de acercamiento con la izquierda.

Con este mensaje, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras criticó a gremios por reuniones con el candidato oficialista Iván Cepeda - crédito @German_Vargas/X

Al referirse a estos encuentros, fue categórico en su reproche: “Y ya, por lo visto, los gremios y empresarios, sin ningún pudor, se van acomodando, tal y como ocurrió con Petro hace cuatro años. Me refiero al encuentro liderado por María Claudia Lacouture hace unos días y, ahora, quién lo creyera, a los gremios del sector más golpeado por este Gobierno, encabezados por Frank Pearl, rindiendo pleitesía al señor Cepeda. ¡No hay derecho!”. Estas palabras reflejan la tensión que atraviesa el escenario preelectoral colombiano, donde la relación entre el empresariado y los candidatos de izquierda se convierte en un eje central del debate público.

El expresidente considera que el candidato del Pacto Histórico es una amenaza directa a la democracia de Colombia - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez se sumó a las críticas de Vargas Lleras, señalando al candidato del petrismo, Iván Cepeda, la principal amenaza a la democracia del país.

“Tiene razón el Dr Vargas Lleras, para agregar: Cepeda no es un matiz de la democracia, sino su enemigo antagónico”, escribió el líder del Centro Democrático en su cuenta de X.

Álvaro Uribe aseguró que Iván Cepeda es protegido por grupos narcotraficantes para hacer campaña presidencial sin presiones

Álvaro Uribe afirmó que Iván Cepeda odia a los antioqueños más que Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

En un video publicado en sus redes sociales, Álvaro Uribe Vélez aseguró que el candidato del petrismo puede hacer campaña sin ningún tipo de acoso o amenaza de muerte por tener, según él, una presunta alianza con grupos de narcotráfico.

El exgobernador de Antioquia señaló que los carteles están moviendo sus influencias para ganar las votaciones, mientras que las precandidatas por el Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, se han tenido que enfrentar a amenazas contra su integridad.

Incluso, mencionó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que falleció el 11 de agosto de 2025, tras permanecer en cuidados intensivos durante dos meses víctima de un atentado en su contra.

“La revolución ética del candidato Cepeda consiste en que mientras candidatas como las del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, tienen que hacer campaña generalmente desde la casa porque están seriamente amenazadas de asesinarlas, como asesinaron a Miguel Uribe, el candidato Cepeda anda por todo el país muy tranquilo porque está protegido por los fusiles terroristas de los narcos que han anunciado públicamente que votarán por él”, expuso.

Uribe Vélez cuestionó la seguridad que el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, ofrece a los aspirantes a la Casa de Nariño. Y recalcó que en su administración siempre hubo garantías para los políticos sin importar su ideología.

“Pero además hay que entender, lo quieren imponer. Durante los gobiernos que presidimos, todos los candidatos que mostraban afinidad con el gobierno o estaban en la oposición tuvieron seguridad. Ellos dieron el testimonio que pudieron recorrer el país con la protección del Estado en muy alto nivel de tranquilidad”.

