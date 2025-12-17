Colombia

Resultados de la Lotería de La Caribeña noche del 16 de diciembre

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Guardar
Esta lotería captó la atención
Esta lotería captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jovani Pérez/Infobae)

Considerada una de las apuestas nocturnas más preferidas en Colombia, la Lotería Caribeña brinda cada noche distintas oportunidades de ganar premios.

Los resultados se publican diariamente a las 22:00 horas, un momento esperado por miles de apostadores en todo el país. El mecanismo es sencillo: se elige un número de cuatro dígitos comprendido entre 0000 y 9999 y se define el valor de la apuesta a realizar.

Los boletos están disponibles en diversos puntos de venta, que pueden consultarse en la web oficial de la lotería.

Aquí se revelan los números premiados en el sorteo realizado el 16 de diciembre. En caso de ser uno de los ganadores, no olvide conservar su boleto, pues representa su respaldo para reclamar el premio.

Cuáles fueron los números ganadores de hoy

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 6784

Quinta: 6

Cómo se juega la Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen de la lotería en Colombia

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja martes 16 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones

Como cada martes, aquí están los ganadores de la Lotería de la Cruz Roja

Resultados de la Lotería de

Resultados del sorteo Sinuano Noche: ¿será uno de los ganadores del 16 de diciembre?

No se pierda los números ganadores del reciente sorteo de su lotería nocturna favorita

Resultados del sorteo Sinuano Noche:

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este miércoles 17 de diciembre

Esto le interesa si va a conducir en la Cartagena hoy miércoles

Pico y Placa en Cartagena:

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este miércoles 17 de diciembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa: qué autos

Dian realizará su última subasta del año con maquinaria industrial, joyas, vehículos y muebles: así puede comprar

Los interesados en participar deberán registrarse en la plataforma digital El Martillo del Banco Popular. Allí podrán consultar el catálogo de lotes disponibles, verificar las condiciones de compra y realizar las ofertas en línea entre el 16 y el 18 de diciembre

Dian realizará su última subasta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ocho policías heridos, dos disidentes

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

ENTRETENIMIENTO

“No fui capaz de verlo

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

Deportes

Junior de Barranquilla es el

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: logró la estrella 11 ante Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Edwuin Cetré fue reconocido como el mejor jugador de la liga argentina: estos fueron sus números

José Enamorado brilló con tres goles de los cuatro que llevaron a Junior a coronarse campeón de la Liga Betplay

Teófilo Gutiérrez se acercó a récord con Junior de Barranquilla tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay

Los mejores memes que dejó la final de la Liga BetPlay, Junior y Enamorado las tendencias en el país