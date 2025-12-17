María Fernanda Cabal apoyará a Paloma Valencia pero sigue con dudas sobre la encuesta: “Siento que no se hizo”

La candidata a la presidencia por el Centro Democrático, Paloma Valencia y la senadora María Fernanda Cabal - crédito redes sociales

Las recientes declaraciones de María Fernanda Cabal han puesto en el centro del debate la transparencia y la legitimidad del proceso interno del Centro Democrático para elegir a su candidata presidencial de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Aunque la senadora Paloma Valencia fue seleccionada como representante del partido, la rapidez del procedimiento y la exclusión de otras figuras relevantes han generado cuestionamientos entre el equipo de Cabal

Sin embargo, y teniendo como antecedente sus palabras, expresó su apoyo a Valencia y el deseo de acompañarla en el camino que tiene como objetivo ocupar la Casa De Nariño.

En conversación con los medios de comunicación, Cabal expresó: “Claro, lo dije desde un principio. Lo establecimos en privado, en público. Hubiera sido Paola, hubiera hecho exactamente lo mismo, y si soy yo, también. Vamos a ir unidas, vamos a acompañarnos porque unidas somos más fuertes”, reafirmando su respaldo a Valencia pese a las dudas sobre el método de selección.

La senadora subrayó que la celeridad con la que se realizaron las encuestas podría haber comprometido la calidad de los datos y la representatividad de los votantes, lo que, a su juicio, exige una revisión a fondo de los procedimientos internos del partido.

Cabal Aseguró Que Apoyará A Paloma Valencia En Su Camino A La Presidencia De Colombia En 2026 - crédito redes sociales/X

Duda de Cabal sobre la encuesta del Centro Democrático

Las dudas sobre la actualización y precisión de la base de datos utilizada por el Centro Democrático para realizar sus encuestas surgieron en medio de cuestionamientos sobre la metodología empleada.

Cabal describió cómo la alta rotación de números de celular entre los colombianos afecta la fiabilidad de los registros: “El colombiano es muy dado a cambiar de celular. Es una locura. Como en el Sisbén”, expresó Cabal al medio citado, aludiendo a la dificultad que esto supone para depurar y mantener actualizada la información para consultas internas.

La congresista atribuyó parte de estos problemas a la premura con la que se desarrolló el proceso y reconoció la falta de un seguimiento detallado tanto a las firmas encuestadoras como al origen y calidad de los listados de contactos. “No lo sé. A nosotros, de pronto, por la premura, nos faltó sentar a las encuestadoras a decirles cómo van. Al partido, ¿qué base de datos llevaste? ¿Esa base de datos está depurada?”, inquirió Cabal, poniendo en tela de juicio los procedimientos internos.

Paloma Valencia habla durante el anuncio de su candidatura presidencial por el partido Centro Democrático en Bogotá, Colombia, el 15 de diciembre de 2025 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Durante el desarrollo de las encuestas, la senadora identificó que muchos participantes no lograron votar, añadiendo que ella misma trasladó esta preocupación directamente a la dirección del partido. Relató que “alcancé a decirle al director: ‘Pilas, que hay gente que no ha podido votar. Cubrir la muestra global era obligación del partido, cúbrala. Apersónese de que le llegue a la gente la información’. Yo siento que no se hizo”.

La baja tasa de respuesta fue otra de las alertas mencionadas por la legisladora, quien indicó que, ante una situación en que cerca del 70% de la población contactada no responde, debieron haberse implementado medidas adicionales y solicitado más tiempo para asegurar la representatividad: “Tienen que prender una alarma como cuando usted queda varado en el ascensor. Por favor, denme una semana más, semana y media más”, sostuvo.

La senadora Paloma Valencia (izquierda), acompañada de su colega María Fernanda Cabal, en un debate en el Congreso - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En el contexto de la definición interna que buscaba escoger a la representante del Centro Democrático para las elecciones de 2026, Cabal sugirió que la celeridad con la que se fijó la fecha estuvo impulsada por la inquietud de que las congresistas Paola y Paloma ingresaran al Senado, lo cual habría determinado una resolución acelerada. “Yo no quería volver”, explicó.

La senadora manifestó su desconcierto frente a la postura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien resolvió excluir a las parlamentarias mencionadas de la competencia. “Definitivamente, el presidente Uribe, en una decisión que yo todavía no comprendo, decide que no vayan”, remarcó Cabal.