Colombia

María Fernanda Cabal apoyará a Paloma Valencia pero sigue con dudas sobre la encuesta: “Siento que no se hizo”

La senadora subrayó que la celeridad con la que se realizaron las encuestas podría haber comprometido la calidad de los datos y la representatividad de los votantes, lo que, a su juicio, exige una revisión a fondo de los procedimientos internos del partido.

Guardar
La candidata a la presidencia
La candidata a la presidencia por el Centro Democrático, Paloma Valencia y la senadora María Fernanda Cabal - crédito redes sociales

Las recientes declaraciones de María Fernanda Cabal han puesto en el centro del debate la transparencia y la legitimidad del proceso interno del Centro Democrático para elegir a su candidata presidencial de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Aunque la senadora Paloma Valencia fue seleccionada como representante del partido, la rapidez del procedimiento y la exclusión de otras figuras relevantes han generado cuestionamientos entre el equipo de Cabal

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, y teniendo como antecedente sus palabras, expresó su apoyo a Valencia y el deseo de acompañarla en el camino que tiene como objetivo ocupar la Casa De Nariño.

En conversación con los medios de comunicación, Cabal expresó: “Claro, lo dije desde un principio. Lo establecimos en privado, en público. Hubiera sido Paola, hubiera hecho exactamente lo mismo, y si soy yo, también. Vamos a ir unidas, vamos a acompañarnos porque unidas somos más fuertes”, reafirmando su respaldo a Valencia pese a las dudas sobre el método de selección.

La senadora subrayó que la celeridad con la que se realizaron las encuestas podría haber comprometido la calidad de los datos y la representatividad de los votantes, lo que, a su juicio, exige una revisión a fondo de los procedimientos internos del partido.

Cabal Aseguró Que Apoyará A Paloma Valencia En Su Camino A La Presidencia De Colombia En 2026 - crédito redes sociales/X

Duda de Cabal sobre la encuesta del Centro Democrático

Las dudas sobre la actualización y precisión de la base de datos utilizada por el Centro Democrático para realizar sus encuestas surgieron en medio de cuestionamientos sobre la metodología empleada.

Cabal describió cómo la alta rotación de números de celular entre los colombianos afecta la fiabilidad de los registros: “El colombiano es muy dado a cambiar de celular. Es una locura. Como en el Sisbén”, expresó Cabal al medio citado, aludiendo a la dificultad que esto supone para depurar y mantener actualizada la información para consultas internas.

La congresista atribuyó parte de estos problemas a la premura con la que se desarrolló el proceso y reconoció la falta de un seguimiento detallado tanto a las firmas encuestadoras como al origen y calidad de los listados de contactos. “No lo sé. A nosotros, de pronto, por la premura, nos faltó sentar a las encuestadoras a decirles cómo van. Al partido, ¿qué base de datos llevaste? ¿Esa base de datos está depurada?”, inquirió Cabal, poniendo en tela de juicio los procedimientos internos.

Paloma Valencia habla durante el
Paloma Valencia habla durante el anuncio de su candidatura presidencial por el partido Centro Democrático en Bogotá, Colombia, el 15 de diciembre de 2025 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Durante el desarrollo de las encuestas, la senadora identificó que muchos participantes no lograron votar, añadiendo que ella misma trasladó esta preocupación directamente a la dirección del partido. Relató que “alcancé a decirle al director: ‘Pilas, que hay gente que no ha podido votar. Cubrir la muestra global era obligación del partido, cúbrala. Apersónese de que le llegue a la gente la información’. Yo siento que no se hizo”.

La baja tasa de respuesta fue otra de las alertas mencionadas por la legisladora, quien indicó que, ante una situación en que cerca del 70% de la población contactada no responde, debieron haberse implementado medidas adicionales y solicitado más tiempo para asegurar la representatividad: “Tienen que prender una alarma como cuando usted queda varado en el ascensor. Por favor, denme una semana más, semana y media más”, sostuvo.

La senadora Paloma Valencia
La senadora Paloma Valencia (izquierda), acompañada de su colega María Fernanda Cabal, en un debate en el Congreso - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En el contexto de la definición interna que buscaba escoger a la representante del Centro Democrático para las elecciones de 2026, Cabal sugirió que la celeridad con la que se fijó la fecha estuvo impulsada por la inquietud de que las congresistas Paola y Paloma ingresaran al Senado, lo cual habría determinado una resolución acelerada. “Yo no quería volver”, explicó.

La senadora manifestó su desconcierto frente a la postura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien resolvió excluir a las parlamentarias mencionadas de la competencia. “Definitivamente, el presidente Uribe, en una decisión que yo todavía no comprendo, decide que no vayan”, remarcó Cabal.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalPaloma ValenciaCentro DemocráticoCandidata presidencialColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal reveló cuál será su futuro en la política tras perder la candidatura presidencial del Centro Democrático

La senadora del Centro Democrático reiteró que no continuará con sus actividades legislativas y sostuvo que respaldará la candidatura de Paloma Valencia en las elecciones del 2026

María Fernanda Cabal reveló cuál

Motociclistas se exponen a multa en conjuntos residenciales por acción que parecería normal

Los propietarios o arrendatarios en propiedad horizontal deben acatar las reglas con el uso de sus vehículos para evitar conflictos y escalarlos a multas

Motociclistas se exponen a multa

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

El partido de ida de la final del campeonato, que une a la primera con la segunda división del fútbol colombiano, terminó en empate sin goles, con Atlético Nacional como local en el estadio Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Jota Pe Hernández confrontó a Angie Rodríguez por condecoración que recibió en el Senado: “Ojalá recuerde que asesinaron a un senador mientras ella se burlaba”

El legislador manifestó su rechazo a la exaltación de Rodríguez, resaltando que la condecoración ignora el contexto de violencia vivido en el Congreso

Jota Pe Hernández confrontó a

Dólar en Colombia hoy 17 de diciembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar en Colombia hoy 17
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN trató de tomarse a

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio desató un debate

Yeferson Cossio desató un debate en Medellín tras lanzar fajos de billetes en una discoteca

Andrea Valdiri celebró a lo grande el título del Junior de Barranquilla: junto a sus hijas y al ritmo de Diomedes Díaz

Valentina Ferrer contó los detalles de cómo organizó la sorpresa para J Balvin en el concierto de Bogotá

El presentador Carlos Vargas desmintió noticia viral sobre su padre: “Que estoy pidiendo sangre”

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Deportes

Figura del Junior le echó

Figura del Junior le echó el ‘agua sucia’ a la prensa deportiva tras el título 11 de la Liga BetPlay: “A quienes nos tiraron m...”

Tras la estrella 11 del Junior de Barranquilla, recuerdan el origen de la expresión de Édgar Perea: “¡Junior, tu papá!”

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la final de Copa Colombia 2025

Teo Gutiérrez recordó la petición que le hizo su esposa antes de regresar al Junior para quedar campeón: “Me apretó”

Presidentes de la Dimayor y de la FCF prefirieron viajar a Catar que entregarle el trofeo al Junior, campeón de la Liga