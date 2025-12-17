Colombia

Gobierno solicita investigar crédito a Juan José Lafaurie y pide a Superfinanciera revisar actuación de Serfinanza

El Ministerio de Agricultura pidió a Finagro revisar el crédito otorgado a Juan José Lafaurie y compulsar copias a la Superfinanciera, tras versiones sobre posibles irregularidades. La solicitud busca verificar si la operación cumplió la normativa vigente

Captura de pantalla YouTube
El Ministerio de Agricultura formalizó una solicitud ante el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) para que se revisen las condiciones bajo las cuales fue otorgado un crédito agropecuario a Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie.

La actuación se conoció tras una publicación periodística que expuso cuestionamientos sobre el procedimiento seguido para la aprobación del préstamo, según información divulgada por Caracol Radio.

La petición fue radicada de manera oficial ante Finagro y solicita que la entidad adelante las verificaciones correspondientes sobre la operación crediticia, incluyendo los controles de inversión y las indagaciones administrativas que resulten procedentes.

De acuerdo con el documento remitido, el objetivo central es establecer si el crédito se concedió conforme a la normatividad que regula el acceso a los recursos del sistema de financiamiento agropecuario en Colombia.

Crédito: Superintendencia financiera
En el requerimiento enviado por el Ministerio se lee textualmente: “Un requerimiento formal ante Finagro para que, de manera inmediata, adelante los procedimientos de control de inversiones y las indagaciones a que haya lugar respecto de la operación de crédito realizada a nombre del señor Juan José Lafaurie Cabal con el banco Serfinanza, con el fin de verificar si dicha operación se realizó conforme a la normatividad vigente”. La comunicación solicita que estas actuaciones se desarrollen con prioridad y dentro de los marcos legales aplicables.

La cartera de Agricultura también pidió que se compulsaran copias del requerimiento a la Superintendencia Financiera de Colombia, con el propósito de que el organismo de control evalúe la actuación del banco que otorgó el crédito. En este caso, la solicitud apunta a que se revise si Serfinanza cumplió con los procedimientos de debida diligencia y verificación del beneficiario antes de aprobar la operación crediticia.

En el texto dirigido a Finagro, el Ministerio precisó: “Se solicitó a Finagro compulsar copias de este requerimiento a la Superintendencia Financiera de Colombia para que, en el marco de sus competencias, evalúe las actuaciones adelantadas por el banco Serfinanza en la verificación de las condiciones del beneficiario y en la estructuración de la referida operación de crédito”. Con ello, se busca que el ente supervisor analice si el proceso se ajustó a los estándares exigidos al sistema financiero.

Juan José Lafaurie - María
El caso tomó relevancia pública luego de una publicación del periodista Daniel Coronell, en la que se mencionaron presuntas irregularidades relacionadas con el crédito agropecuario otorgado. A partir de esa información, el Ministerio de Agricultura decidió activar los mecanismos institucionales de revisión y control, en el marco de sus competencias sobre el uso de recursos destinados al sector rural.

Fuentes del Ministerio indicaron que la solicitud no prejuzga sobre la legalidad o ilegalidad de la operación, sino que pretende esclarecer las condiciones en las que fue aprobado el crédito y verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y normativos exigidos por la ley. En ese sentido, la actuación se enmarca en los procedimientos ordinarios de control administrativo.

El requerimiento también señala que una vez se conozcan los resultados de las verificaciones adelantadas por Finagro y las evaluaciones de la Superintendencia Financiera, el Ministerio analizará las medidas que correspondan adoptar dentro del ámbito de sus funciones. El documento resalta la importancia de proteger los recursos públicos y garantizar que los instrumentos de financiamiento agropecuario se utilicen conforme a su finalidad.

| crédito Juan José
De acuerdo con la información divulgada, el crédito fue tramitado a través del banco Serfinanza, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Por esa razón, el Ministerio considera pertinente que el organismo de control examine si se realizaron de manera adecuada las validaciones sobre el perfil del beneficiario, las condiciones del préstamo y la estructuración de la operación.

Finagro, como entidad administradora de recursos para el sector agropecuario, deberá determinar si la operación cumplió con los criterios establecidos para este tipo de créditos, incluyendo los requisitos de elegibilidad y los mecanismos de control de inversiones. Las indagaciones solicitadas se centran en verificar la trazabilidad del proceso y la correcta aplicación de la normativa vigente.

El Ministerio de Agricultura reiteró en su comunicación que la revisión solicitada se enmarca en la obligación de velar por la correcta administración de los recursos destinados al campo, así como por la transparencia en el acceso a los instrumentos financieros que buscan promover el desarrollo rural. La cartera indicó que seguirá atenta a los informes que emitan las entidades competentes una vez concluyan las actuaciones solicitadas.

