Gobernador de Antioquia cuestiona gestión en la UdeA y exige respuesta del rector por presencia de Wilmar Mejía en Consejo Superior

- crédito Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia atraviesa una coyuntura institucional marcada por dificultades financieras y controversias políticas, escenario en el que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, formuló cuestionamientos directos a la administración universitaria y solicitó un pronunciamiento público del rector John Jairo Arboleda. La información fue dada a conocer por El Colombiano.

Según el mandatario departamental, los problemas estructurales de la universidad no se explican únicamente por la falta de recursos, sino por decisiones administrativas que, a su juicio, han impactado la sostenibilidad financiera de la institución.

Rendón se refirió también al silencio del rector frente a la polémica generada por la presencia de Wilmar Mejía en el Consejo Superior Universitario, máximo órgano de dirección de la UdeA.

John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia - crédito Hacemos memoria

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El gobernador afirmó que la administración de la universidad es “muy mala” y que el rector debe dar explicaciones públicas. En ese contexto, señaló: “Lo que pasa es que la universidad tiene una muy mala administración, y el rector, que es una persona tan silenciosa, tiene que salir a responder por esto. A propósito, le pregunto qué opina él, por uno de sus electores, como Wilmar Mejía alias ‘Chulo’, que resultó siendo un agente de inteligencia. ¿Qué piensa él de que una persona como Wilmar Mejía haga parte del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia?”.

Casa de la "Oficina de Envigado" ahora será de la Universidad de Antioquia

La controversia alrededor de Wilmar Mejía surgió luego de conocerse que fue designado como integrante del Consejo Superior mientras se desempeñaba como agente de la Dirección Nacional de Inteligencia, designación que fue realizada por el presidente Gustavo Petro. Este hecho generó tensiones entre el Gobierno nacional y la administración departamental, así como reacciones dentro de la comunidad universitaria.

En medio de este debate, Rendón destacó que el Gobierno departamental ha cumplido con las transferencias económicas a la Universidad de Antioquia. De acuerdo con sus declaraciones, durante 2024 la Gobernación destinó cerca de 90.000 millones de pesos, suma que incluye recursos correspondientes a la Ley 30 y a la estampilla universitaria. El mandatario agregó que para 2025 se proyecta un monto similar en aportes al alma mater.

Pese a estos recursos, el gobernador indicó que la universidad mantiene un déficit estimado en 125.000 millones de pesos para el cierre del presente año. Frente a esta situación, sostuvo que existen alternativas administrativas que permitirían reducir el faltante sin recurrir a mayores transferencias presupuestales.

| (Universidad de Antioquia)

Rendón explicó que una parte significativa del déficit, según su apreciación, está relacionada con la asignación de remuneraciones elevadas a algunos docentes, amparadas en un decreto que reconoce incentivos por publicaciones académicas en revistas indexadas internacionales. Sobre este punto afirmó: “Con una cosa tan sencilla como que los profesores de la universidad den clase, porque buena parte de ese faltante se origina, no solo por ese decreto que permite remuneraciones exorbitantes a profesores que se dedican a publicar documentos en revistas indexadas internacionales, por lo que terminan recibiendo remuneraciones mensuales de 80 a 100 millones de pesos”.

El mandatario departamental señaló que cuando estos docentes se concentran en actividades investigativas, la universidad debe contratar profesores de hora cátedra para cubrir las clases, lo que, desde su perspectiva, incrementa los costos operativos y afecta la eficiencia administrativa. Según Rendón, estos contratos recaen en “los profesores que mantienen la rutina académica de la universidad”.

Mientras se mantienen estas discusiones, persiste la expectativa frente a la reunión de salvamento anunciada por el presidente Gustavo Petro, convocada para analizar la situación financiera de la Universidad de Antioquia. El gobernador, al referirse a este anuncio, reiteró su desacuerdo con lo que calificó como un señalamiento de “abandono” por parte de los gobiernos regionales.

La crisis financiera de la UdeA y la polémica por la composición de su Consejo Superior han intensificado el debate sobre el modelo de gestión, la gobernanza universitaria y las responsabilidades compartidas entre el nivel nacional y departamental. En este contexto, las declaraciones del gobernador Rendón se suman a una serie de pronunciamientos que mantienen a la universidad en el centro de la agenda pública en Antioquia.