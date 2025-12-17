Colombia

Gobernador de Antioquia cuestiona gestión en la UdeA y exige respuesta del rector por presencia de Wilmar Mejía en Consejo Superior

El gobernador de Antioquia criticó la administración de la Universidad de Antioquia y pidió al rector pronunciarse por la designación de Wilmar Mejía en el Consejo Superior, en medio de una crisis financiera y tensiones políticas en la institución pública

Guardar
- crédito Universidad de Antioquia
- crédito Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia atraviesa una coyuntura institucional marcada por dificultades financieras y controversias políticas, escenario en el que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, formuló cuestionamientos directos a la administración universitaria y solicitó un pronunciamiento público del rector John Jairo Arboleda. La información fue dada a conocer por El Colombiano.

Según el mandatario departamental, los problemas estructurales de la universidad no se explican únicamente por la falta de recursos, sino por decisiones administrativas que, a su juicio, han impactado la sostenibilidad financiera de la institución.

Rendón se refirió también al silencio del rector frente a la polémica generada por la presencia de Wilmar Mejía en el Consejo Superior Universitario, máximo órgano de dirección de la UdeA.

John Jairo Arboleda, rector de
John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia - crédito Hacemos memoria

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El gobernador afirmó que la administración de la universidad es “muy mala” y que el rector debe dar explicaciones públicas. En ese contexto, señaló: “Lo que pasa es que la universidad tiene una muy mala administración, y el rector, que es una persona tan silenciosa, tiene que salir a responder por esto. A propósito, le pregunto qué opina él, por uno de sus electores, como Wilmar Mejía alias ‘Chulo’, que resultó siendo un agente de inteligencia. ¿Qué piensa él de que una persona como Wilmar Mejía haga parte del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia?”.

Casa de la "Oficina de
Casa de la "Oficina de Envigado" ahora será de la Universidad de Antioquia

La controversia alrededor de Wilmar Mejía surgió luego de conocerse que fue designado como integrante del Consejo Superior mientras se desempeñaba como agente de la Dirección Nacional de Inteligencia, designación que fue realizada por el presidente Gustavo Petro. Este hecho generó tensiones entre el Gobierno nacional y la administración departamental, así como reacciones dentro de la comunidad universitaria.

En medio de este debate, Rendón destacó que el Gobierno departamental ha cumplido con las transferencias económicas a la Universidad de Antioquia. De acuerdo con sus declaraciones, durante 2024 la Gobernación destinó cerca de 90.000 millones de pesos, suma que incluye recursos correspondientes a la Ley 30 y a la estampilla universitaria. El mandatario agregó que para 2025 se proyecta un monto similar en aportes al alma mater.

Pese a estos recursos, el gobernador indicó que la universidad mantiene un déficit estimado en 125.000 millones de pesos para el cierre del presente año. Frente a esta situación, sostuvo que existen alternativas administrativas que permitirían reducir el faltante sin recurrir a mayores transferencias presupuestales.

| (Universidad de Antioquia)
| (Universidad de Antioquia)

Rendón explicó que una parte significativa del déficit, según su apreciación, está relacionada con la asignación de remuneraciones elevadas a algunos docentes, amparadas en un decreto que reconoce incentivos por publicaciones académicas en revistas indexadas internacionales. Sobre este punto afirmó: “Con una cosa tan sencilla como que los profesores de la universidad den clase, porque buena parte de ese faltante se origina, no solo por ese decreto que permite remuneraciones exorbitantes a profesores que se dedican a publicar documentos en revistas indexadas internacionales, por lo que terminan recibiendo remuneraciones mensuales de 80 a 100 millones de pesos”.

El mandatario departamental señaló que cuando estos docentes se concentran en actividades investigativas, la universidad debe contratar profesores de hora cátedra para cubrir las clases, lo que, desde su perspectiva, incrementa los costos operativos y afecta la eficiencia administrativa. Según Rendón, estos contratos recaen en “los profesores que mantienen la rutina académica de la universidad”.

Mientras se mantienen estas discusiones, persiste la expectativa frente a la reunión de salvamento anunciada por el presidente Gustavo Petro, convocada para analizar la situación financiera de la Universidad de Antioquia. El gobernador, al referirse a este anuncio, reiteró su desacuerdo con lo que calificó como un señalamiento de “abandono” por parte de los gobiernos regionales.

La crisis financiera de la UdeA y la polémica por la composición de su Consejo Superior han intensificado el debate sobre el modelo de gestión, la gobernanza universitaria y las responsabilidades compartidas entre el nivel nacional y departamental. En este contexto, las declaraciones del gobernador Rendón se suman a una serie de pronunciamientos que mantienen a la universidad en el centro de la agenda pública en Antioquia.

Temas Relacionados

Gobernación de AntioquiaAndrés Julián RendónUniversidad de AntioquiaColombia-noticias

Más Noticias

Petro admite que “Maduro es dictador por concentrar poderes”, pero asegura que “no hay evidencia de que sea narco”

El presidente defendió el contexto histórico de sus calificativos hacia José Antonio Kast, y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la manipulación electoral en América Latina y Europa

Petro admite que “Maduro es

Refuerzan seguridad en Barrancabermeja con llegada de 80 policías y PMU activo tras atentado del ELN en La Lizama

Barrancabermeja recibió refuerzos policiales y activó un PMU permanente luego del atentado al peaje La Lizama, en medio del paro armado del ELN, mientras autoridades anuncian recompensas y ajustes operativos para garantizar la seguridad en el Magdalena Medio

Refuerzan seguridad en Barrancabermeja con

Nuevo ataque del ELN en Puerto Santander reaviva tensión tras homicidio de conductor de ambulancia

Un nuevo hecho armado fue reportado en Puerto Santander, Norte de Santander, donde el ELN volvió a atacar una subestación policial días después del asesinato de un conductor de ambulancia ocurrido durante hostigamientos armados registrados el domingo en esta zona fronteriza

Nuevo ataque del ELN en

“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: Cabal relata su ruptura política tras el respaldo a De la Espriella

La senadora María Fernanda Cabal habló sobre la decisión de Miguel Polo Polo de apoyar a Abelardo de la Espriella, explicó el trasfondo político y personal de su molestia y se refirió al proceso interno del Centro Democrático tras la elección de su candidata presidencial

“Me dolió más la deslealtad

AMI advierte “deterioro de la libertad de prensa en Colombia” tras informe de la CIDH y pide acciones estatales

La Asociación Colombiana de Medios de Información manifestó preocupación por hallazgos de la CIDH sobre riesgos al periodismo, señalando violencia, estigmatización y uso de medios públicos, y solicitó al Estado colombiano medidas estructurales para proteger la libertad de prensa

AMI advierte “deterioro de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ocho policías heridos, dos disidentes

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

ENTRETENIMIENTO

“No fui capaz de verlo

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

Deportes

En video: Gustavo Petro felicita

En video: Gustavo Petro felicita al Junior campeón y destaca su calidad tras la final de la Liga BetPlay

Hinchas del Tolima protagonizan disturbios en las graderías de la final de la Liga BetPlay ante Junior

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: logró la estrella 11 ante Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Edwuin Cetré fue reconocido como el mejor jugador de la liga argentina: estos fueron sus números

José Enamorado brilló con tres goles de los cuatro que llevaron a Junior a coronarse campeón de la Liga Betplay