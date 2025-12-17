Colombia

Euro: cotización de apertura hoy 17 de diciembre en Colombia

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

Tras la apertura de mercados el euro se negocia en el día de hoy a 4.519,82 pesos colombianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,49% frente al dato de la jornada anterior, que fue de 4.410,20 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca un incremento 1,81%, de manera que en el último año acumula aún un ascenso del 6,52%.

Comparando este dato con el de días pasados, pone freno a dos sesiones seguidas con tendencia plana. En los pasados siete días la volatilidad presenta un comportamiento sutilmente superior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, por lo tanto el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal reveló cuál será su futuro en la política tras perder la candidatura presidencial del Centro Democrático

La senadora del Centro Democrático reiteró que no continuará con sus actividades legislativas y sostuvo que respaldará la candidatura de Paloma Valencia en las elecciones del 2026

María Fernanda Cabal reveló cuál

Motociclistas se exponen a multa en conjuntos residenciales por acción que parecería normal

Los propietarios o arrendatarios en propiedad horizontal deben acatar las reglas con el uso de sus vehículos para evitar conflictos y escalarlos a multas

Motociclistas se exponen a multa

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

El partido de ida de la final del campeonato, que une a la primera con la segunda división del fútbol colombiano, terminó en empate sin goles, con Atlético Nacional como local en el estadio Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Jota Pe Hernández confrontó a Angie Rodríguez por condecoración que recibió en el Senado: “Ojalá recuerde que asesinaron a un senador mientras ella se burlaba”

El legislador manifestó su rechazo a la exaltación de Rodríguez, resaltando que la condecoración ignora el contexto de violencia vivido en el Congreso

Jota Pe Hernández confrontó a

María Fernanda Cabal apoyará a Paloma Valencia a pesar de no estar de acuerdo con la elección de la candidata a la presidencia por el Centro Democrático

La senadora subrayó que la celeridad con la que se realizaron las encuestas podría haber comprometido la calidad de los datos y la representatividad de los votantes, lo que, a su juicio, exige una revisión a fondo de los procedimientos internos del partido.

María Fernanda Cabal apoyará a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN trató de tomarse a

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio desató un debate

Yeferson Cossio desató un debate en Medellín tras lanzar fajos de billetes en una discoteca

Andrea Valdiri celebró a lo grande el título del Junior de Barranquilla: junto a sus hijas y al ritmo de Diomedes Díaz

Valentina Ferrer contó los detalles de cómo organizó la sorpresa para J Balvin en el concierto de Bogotá

El presentador Carlos Vargas desmintió noticia viral sobre su padre: “Que estoy pidiendo sangre”

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Deportes

Figura del Junior le echó

Figura del Junior le echó el ‘agua sucia’ a la prensa deportiva tras el título 11 de la Liga BetPlay: “A quienes nos tiraron m...”

Tras la estrella 11 del Junior de Barranquilla, recuerdan el origen de la expresión de Édgar Perea: “¡Junior, tu papá!”

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la final de Copa Colombia 2025

Teo Gutiérrez recordó la petición que le hizo su esposa antes de regresar al Junior para quedar campeón: “Me apretó”

Presidentes de la Dimayor y de la FCF prefirieron viajar a Catar que entregarle el trofeo al Junior, campeón de la Liga