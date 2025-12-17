Estos son los cortes de la luz del miércoles 17 de diciembre en Santander

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes de luz que llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que los motivos de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Veredas La Paz, La Llana, Los Tendidos y algunos sectores de San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Veredas La Palma, El Tropezón y Pacho Díaz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Punta de Piedras y La Salina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Todo el Centro Poblado Acapulco y algunos sectores de la vereda Palogordo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimiento Primavera, Veredas Carare, Playa Alta, De la Torre, Los Morros, El Águila, Vuelta de Acuña, La Chisposa, Dos Hermanos, Puerto Olaya, Tierra Dentro, Campo Seco, San Juan, San Fernando y sectores de Riveras de San Juan y Caño Baúl.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cruce Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Casco urbano, veredas Carrilera y sectores de El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Villa de Leyva, Llano Grande, San Pedro de Incora, Caribe, La Retirada, Mata de Plátano, Alto Viento, Boca De La Tigra, Puerto Limón, Irlanda, así como sectores de Cruce de Robledo, Rosablanca, Provincia, La Cristalina y El Diamante.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Alumbrado Publico Avenida Los Caneyes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 9 y 10 con calles 6,8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 12 41 Comando de Policia barrio García Rovira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Conjunto Residencial Altamira III.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 10:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ropero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Villa Campestre I sectores de las carreras 19A,20,21 y 21A con calles 26,26A,26B y 26C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbananización Jose Antonio Galán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Jarantiva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Conjunto Residencial Altamira I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:45 - 12:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Naranjos y Otro Mundo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Centro Poblado Las Casitas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Alumbrado Publico La Rosita Frente al Éxito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Viviendas Casa de Comercio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Calle 24A 17A Quintas de San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peroles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Villa de Leyva, Llano Grande, San Pedro de Incora, Caribe, La Retirada, Mata de Plátano, Alto Viento, Boca De La Tigra, Puerto Limón, Irlanda, así como sectores de Cruce de Robledo, Rosablanca, Provincia, La Cristalina y El Diamante.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Olivos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rincón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Villa de Leyva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alto Encinal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Brisads de la Campiña sectores de las carreras 34D y 35 con calles 32 y 32B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llanadas, El Progreso y Aguirre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cedro, Motoso, Santo Domingo y Piedras Negras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Jarantiva y El Páramo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Conjunto Residencial Hacienda Belgica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Palma, Las Malvinas y La Llana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Veredas La Paz, La Llana, Los Tendidos y algunos sectores de San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Corcovada, Caño Cinco, Platanala y Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Punta de Piedras y La Salina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Veredas La Palma, El Tropezón y Pacho Díaz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Estanquito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Rosa y Brasil.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Aguablanca y Olvido Monchía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caraquitas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Batán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas La Compañía y Mirabuenos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Piedra de Rayo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Playa, Otro Mundo y El Carmen.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocore.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera del Llano sectores de la carrera 34 con calle 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Todo el Centro Poblado Acapulco y algunos sectores de la vereda Palogordo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Centro Poblado Acapulco sectores desde la manzana 20 hasta la manzana 53 y algunos sectores de la vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tebaida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Hatillo y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Semisa y Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Aguila y Canime.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio El Tejar sectores de las calles 28 y 29 con carrera 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Antonio Nariño.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Urbanización 6 de enero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Danubio sectores de la diagonal 58 y 58A con Transversales 49 y 50.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimiento Primavera, Veredas Carare, Playa Alta, De la Torre, Los Morros, El Águila, Vuelta de Acuña, La Chisposa, Dos Hermanos, Puerto Olaya, Tierra Dentro, Campo Seco, San Juan, San Fernando y sectores de Riveras de San Juan y Caño Baúl.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrio Jose Antonio Galán sectores de la calle 22 con carreras 12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Casco urbano, veredas Carrilera y sectores de El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimiento Puerto Araujo y algunos sectores de la vereda El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cruce Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.