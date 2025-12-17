Ejército frenó un violento intento del ELN de incursionar en Villanueva, La Guajira, tras atacar base militar

El ELN consolida su presencia en lLA Guajira - crédito Stringer/AFP

Un intento de incursión armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Villanueva, en el sur de La Guajira, se convirtió en uno de los hechos más graves registrados durante el reciente paro armado decretado por ese grupo ilegal.

El ataque, ocurrido en la noche del martes 16 de diciembre, generó pánico entre la población y obligó a las autoridades a reforzar de inmediato las medidas de seguridad en esta zona del departamento.

De acuerdo con información del medio regional Guajira News y medios regionales, hacia las 7:30 p. m. integrantes del ELN abrieron fuego contra una base militar ubicada en Villanueva.

Los centinelas del Ejército respondieron de manera inmediata con sus armas de dotación, logrando repeler la agresión y evitar que los atacantes tomaran posiciones dentro del casco urbano.

Aunque preliminarmente se habló de un presunto herido entre los insurgentes, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras el enfrentamiento, la Policía Nacional decretó el acuartelamiento de su personal en Villanueva y ordenó el refuerzo de la seguridad ante el riesgo de nuevas acciones violentas.

La tensión aumentó aún más durante la noche, cuando habitantes del municipio reportaron la presencia de un objeto no identificado sobrevolando la zona. Según testimonios difundidos en redes sociales, podría tratarse de un dron o una aeronave, hecho que incrementó la preocupación entre la comunidad.

Imágenes de este sobrevuelo circularon ampliamente y son materia de verificación por parte de las autoridades.

En la madrugada del miércoles, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo ocurrido y confirmó que el Ejército enfrentó un intento del ELN de tomar el municipio. Mientras tanto, las Fuerzas Militares mantienen un monitoreo permanente de la situación y evalúan el desarrollo de los hechos en Villanueva y otros puntos estratégicos del departamento.