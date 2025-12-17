Dos hermanos fueron judicializados por lavar dinero del Tren de Aragua en Bogotá, Medellín y Cúcuta: así fue el operativo

La captura de los hermanos Herrera Durán debilita la estructura financiera del Tren de Aragua en Colombia - crédito Fiscalía

La detención de los hermanos Félix Eduardo y Félix Alfredo Herrera Durán marcó un avance crucial en la lucha contra las finanzas del crimen organizado en Colombia.

Las autoridades ejecutaron su captura y traslado a prisión como parte de una operación conjunta liderada por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la DEA, en respuesta a los indicios que los señalaban como el pilar financiero del Tren de Aragua.

Las investigaciones determinaron que los hermanos manejaban un intrincado esquema para el lavado de activos mediante criptomonedas y casas de cambio clandestinas, con operaciones que abarcaban Medellín, Bogotá y Cúcuta, ciudades en las que el mencionado grupo posee presencia mediante extorsiones, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos.

Las indagaciones establecieron que durante un período de dos años los implicados lograron captar, transformar y mover el dinero criminal valiéndose de criptoactivos y billeteras virtuales, facilitando así la circulación y el encubrimiento de los fondos.

Los hermanos Herrera Durán operaban desde Medellín, Bogotá y Cúcuta, principales focos de actividad delictiva - crédito Fiscalía

Además, recurrieron a casas de cambio sin permisos ni aval de la Superintendencia Financiera, implementando un esquema fragmentado que simulaba envíos de remesas y les permitió realizar operaciones internacionales y manejos de altas sumas en efectivo.

En total, los seguimientos realizados atribuyen a Félix Eduardo Herrera Durán la movilización de más de 11.270 millones de pesos a través de diferentes canales: un banco colombiano, dos billeteras digitales y una plataforma de criptomonedas.

Según la Fiscalía, este movimiento financiero se habría realizado en 1.938 actividades comerciales distintas, todas bajo su administración. En el caso de Félix Alfredo Herrera Durán, las autoridades lo responsabilizan de administrar por lo menos 4.500 millones de pesos que habrían sido fragmentados en transacciones y convertidos en criptodivisas.

La operación culminó con la detención de los dos hermanos en Bogotá gracias a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

El método de fragmentación y pitufeo permitió realizar casi 2.000 operaciones bancarias sin levantar sospechas - crédito Fiscalía

Al practicar los procedimientos, los agentes incautaron seis computadores, cuatro discos duros, tres tarjetas SIM, dos tarjetas microSD, una tableta, una memoria USB y $1’240.000 en efectivo, elementos que se consideran fundamentales para el esclarecimiento de los flujos financieros manejados.