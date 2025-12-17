Colombia

Dólar en Colombia hoy 17 de diciembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Estos fueron los últimos movimientos
Estos fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al peso colombiano (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

El peso colombiano abrió la sesión en 3.842 por dólar en un contexto marcado por la ausencia de referencias macroeconómicas relevantes y con el foco puesto en la incertidumbre política interna.

El mercado opera con volatilidad moderada y movimientos técnicos dentro de rango, con la atención volcada a la evolución del debate político y posibles decisiones sobre salario mínimo y tarifas de energía.

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se paga al comienzo de sesión a 3.838,61 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,07% frente a los 3.841,12 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 0,94%; pero desde hace un año aún mantiene un descenso del 13,18%.

Comparando este dato con el de fechas anteriores, pone el fin a dos sesiones de racha. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presenta un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo previsible recientemente.

Crédito: Infobae México - Luis Martínez

Desafíos clave en economía para Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Figura del Junior le echó el ‘agua sucia’ a la prensa deportiva tras el título 11 de la Liga BetPlay: “A quienes nos tiraron m...”

Con un habano en mano, Javier Báez habló tras el título del cuadro Tiburón en la rueda de prensa

Figura del Junior le echó

Ministerio del Interior denunció que las disidencias de ‘Iván Mordisco’ declararon objetivo militar al viceministro y a una contratista

La entidad pidió a las autoridades judiciales y de seguridad implementar medidas urgentes tras intimidaciones contra un viceministro y una defensora de derechos humanos, atribuidas a disidencias armadas que operan en el sur del país

Ministerio del Interior denunció que

La Corte Suprema ordenó revisar los viajes de Armando Benedetti, Euclides Torres y Sandra Gómez

La pesquisa apunta a esclarecer posibles maniobras en el manejo de fondos del magisterio y busca conexiones internacionales entre los implicados

La Corte Suprema ordenó revisar

Euro: cotización de apertura hoy 17 de diciembre en Colombia

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

La concejal Heidy Sánchez reaccionó a declaración de Juan José Lafaurie sobre la polémica en la que se vio envuelto: “¿Lo redactó su papá?”

En el contexto de la discusión sobre el supuesto financiamiento recibido, la integrante del Pacto Histórico utilizó sus redes sociales para poner en entredicho la legitimidad del pronunciamiento del abogado y su postura frente a la prensa

La concejal Heidy Sánchez reaccionó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN trató de tomarse a

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio desató un debate

Yeferson Cossio desató un debate en Medellín tras lanzar fajos de billetes en una discoteca

Andrea Valdiri celebró a lo grande el título del Junior de Barranquilla: junto a sus hijas y al ritmo de Diomedes Díaz

Valentina Ferrer contó los detalles de cómo organizó la sorpresa para J Balvin en el concierto de Bogotá

El presentador Carlos Vargas desmintió noticia viral sobre su padre: “Que estoy pidiendo sangre”

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Deportes

Tras la estrella 11 del

Tras la estrella 11 del Junior de Barranquilla, recuerdan el origen de la expresión de Édgar Perea: “¡Junior, tu papá!”

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la final de Copa Colombia 2025

Teo Gutiérrez recordó la petición que le hizo su esposa antes de regresar al Junior para quedar campeón: “Me apretó”

Presidentes de la Dimayor y de la FCF prefirieron viajar a Catar que entregarle el trofeo al Junior, campeón de la Liga

En video: Gustavo Petro felicita al Junior campeón y destaca su calidad tras la final de la Liga BetPlay