Colombia

Corte Constitucional negó a Gobierno Petro prórroga clave para entregar información sobre reajuste de la UPC

El Ministerio de Salud había argumentado que necesitaba 48 horas para remitir los datos solicitados por el alto tribunal

Guardar
Corte Constitucional negó a Gobierno
Corte Constitucional negó a Gobierno Petro prórroga clave para entregar información sobre reajuste de la UPC - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS/Corte Constitucional

La Corte Constitucional de Colombia rechazó la solicitud del Ministerio de Salud para ampliar el plazo de entrega de información clave sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), una medida que profundiza el incidente de desacato abierto contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

La decisión, firmada por el magistrado Carlos Camargo, subraya la urgencia de resolver las deficiencias estructurales del sistema de salud, al considerar que la situación actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud “no da espera”, según consta en el auto judicial.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En su resolución, la Corte recordó que las órdenes judiciales cuyo incumplimiento motivó el incidente de desacato no son recientes ni inesperadas. Estas directrices se emitieron desde el Auto 411 de 2016 y se reiteraron en los autos 109 de 2021, 996 de 2023 y 007 de 2025, en el marco del seguimiento a la crisis estructural del sistema de salud, que persiste desde hace más de nueve años. El alto tribunal enfatizó que la problemática es “conocida y sistemática”, por lo que la entidad no puede alegar sorpresa ante los requerimientos.

El Ministerio de Salud había
El Ministerio de Salud había argumentado que necesitaba 48 horas para remitir los datos solicitados por el alto tribunal - crédito @MinSaludCol/X

El Ministerio de Salud, a través de un correo electrónico recibido el 16 de diciembre de 2025, solicitó una prórroga para cumplir con la entrega de la información exigida, cuyo plazo vencía el viernes 19 de diciembre a las 5:00 p.m. Argumentó que el volumen de datos requerido era “extremadamente alto” y que la orden judicial “reúne una pluralidad de mandatos distintos”, lo que implicaba un procesamiento técnico complejo y de gran magnitud.

No obstante, la Sala Especial encargada del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de salud, desestimó estos argumentos y reiteró la obligación de cumplimiento inmediato.

El alto tribunal enfatizó que
El alto tribunal enfatizó que la problemática es “conocida y sistemática”, por lo que la entidad no puede alegar sorpresa ante los requerimientos - crédito Corte Constitucional

El magistrado Camargo citó el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que exige la ejecución sin dilaciones de las órdenes judiciales. Consideró “irrazonable seguir extendiendo los plazos”, especialmente porque el periodo solicitado por el Ministerio coincidía con la vacancia judicial, lo que habría generado una nueva demora en la entrega de información que, según la Corte, la entidad ya debería tener disponible. La información solicitada es considerada fundamental para avanzar en la superación de la crisis estructural del sistema de salud.

La Corte también rechazó el argumento del MinSalud de que se trataba de un “presunto incumplimiento”. Por el contrario, recordó que el Auto 2049 de 2025 estableció que “persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC”, una conclusión respaldada por el balance general del alto tribunal y que motivó la emisión de nuevas órdenes judiciales. La Corte advirtió que la entidad ha intentado evadir estas obligaciones mediante recursos administrativos, lo que ha prolongado la crisis.

Con esta decisión, el alto tribunal volvió a poner en el centro del debate la responsabilidad del Gobierno en la gestión de una crisis que, según la Corte, “no admite más aplazamientos”.

Congreso hundió la reforma a la salud del Gobierno Petro

Comisión Séptima del Senado hundió
Comisión Séptima del Senado hundió la reforma a la salud - crédito @SenadoGovCo/X

Al fallo de la Corte Constitucional se suma el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. En la última jornada de sesiones del año, con 8 votos contra 5 a favor de la ponencia que solicitaba el archivo del articulado , según la oposición, debido a las dudas sobre su viabilidad y los costos económicos que implicaría.

Esta votación replicó el resultado de la primera versión de la reforma y de la laboral, que también fue archivada en esta comisión y posteriormente revivida a través de una apelación. Entre quienes votaron por el hundimiento se encuentran Ana Paola Agudelo (MIRA), Alirio Barrera y Honorio Henríquez (Centro Democrático), Berenice Bedoya (ASI), Nadia Blel (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Norma Hurtado (Partido de la U).

Por el lado del oficialismo, los senadores Wilson Arias, Martha Peralta, Ferney Silva (Pacto Histórico), Omar Restrepo (Comunes) y Fabián Díaz (Alianza Verde) respaldaron la reforma.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalGobierno PetroMinisterio de SaludGuillermo Alfonso JaramilloUPCEPSSaludColombia-Noticias

Más Noticias

“Me parece muy delicado”: Luz Adriana Camargo se pronunció sobre parranda vallenata en la que pillaron a Carlos Ramón González

La fiscal General de la Nación aseguró que evaluará cuáles son las consecuencias de esos hechos, teniendo en cuenta que el exfuncionario está siendo buscado por la justicia

“Me parece muy delicado”: Luz

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: volvió a vencer al Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Con gol de José Enamorado, que hizo tres tantos en los dos juegos, el Tiburón venció con un marcador global de 4-0 y logró su undécima estrella, mientras que los pijaos perdieron su cuarta final desde 2021

Junior de Barranquilla es el

Estas personas recibirán las últimas transferencias del Gobierno nacional en 2025 a través del Banco Agrario: hay giros de hasta $500.000

La administración central, a través de Prosperidad Social, ha iniciado la entrega anticipada de incentivos económicos a más de un millón de familias, priorizando la cobertura y el acceso oportuno a recursos para sectores vulnerables

Estas personas recibirán las últimas

José Enamorado brilló con tres goles de los cuatro que llevaron a Junior a coronarse campeón de la Liga Betplay

El deportista recorrió distintos equipos antes de llegar al Tuburón, pero fue en este club donde realmente se estableció y con sus destacadas actuaciones en la final frente al Tolima, logró darle al conjunto su undécima estrella

José Enamorado brilló con tres

Francia Márquez envió fuerte mensaje al Gobierno Petro para afrontar los estragos de los grupos armados en Cauca: “Imponen terror”

La alta funcionaria afirmó que se debe reforzar la seguridad en el departamento para garantizar el bienestar de la población

Francia Márquez envió fuerte mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ocho policías heridos, dos disidentes

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

ENTRETENIMIENTO

“No fui capaz de verlo

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

Deportes

Teófilo Gutiérrez se acercó a

Teófilo Gutiérrez se acercó a récord con Junior de Barranquilla tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay

Los mejores memes que dejó la final de la Liga BetPlay, Junior y Enamorado las tendencias en el país

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: volvió a vencer al Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Estos son los clubes colombianos clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: hubo sorpresa

Así quedó el listado de campeones en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla dio un salto con su estrella