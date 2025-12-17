Comisión de Acusaciones le cerró 16 procesos a Gustavo Petro, y Hernán Cadavid se pronunció: “Qué regalazo de Navidad”

Comisión de Acusaciones archivó 16 denuncias contra Gustavo Petro desatando la furia de Hernán Cadavid - crédito Montaje Infobae

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sesionó este miércoles 17 de diciembre de 2025, luego de varias semanas en las que no consiguió reunir el cuórum necesario para trabajar.

En la jornada, archivó 16 expedientes relacionados con denuncias ciudadanas dirigidas al presidente Gustavo Petro, según el representante Hernán Cadavid.

Según fuentes legislativas, estos procesos excluyen investigaciones relevantes como las asociadas a la presunta financiación irregular de la campaña presidencial o las solicitudes para exámenes toxicológicos por supuesto consumo de sustancias.

Entre las carpetas que se cerraron figuran investigaciones lideradas por representantes tanto afines al Ejecutivo como de la oposición.

Hernán Cadavid rechazó archivo de procesos contra Petro y denunció “regalazo de navidad” en la Comisión - crédito @CamaraColombia - Juan Diego Cano/Presidencia

Carlos Cuenca, Daniel Restrepo, Karyme Cotes, Juan Carlos Wills, Jorge Alejandro Ocampo, Jorge Eliecer Tamayo, Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo, Wadith Manzur y Olga Lucía Velásquez tenían a su cargo parte de los expedientes. Algunas pesquisas estaban gestionadas por equipos de tres miembros, mientras que otras quedaban en manos de un solo investigador.

Pronunciamiento del representante a la Cámara Hernán Cadavid: “Dejo la constancia de mi separación de esta sesión”

El debate interno se tensó por la crítica de varios congresistas, quienes lamentaron que “solo se logra cuórum cuando el orden del día incluye procesos contra el presidente”.

En ese contexto, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid manifestó su rechazo en X: “Hoy la Comisión le acaba de cerrar 16 procesos a @petrogustavo. ¡Qué regalazo de navidad!”, y anunció: “Dejo la constancia de mi separación de esta sesión porque no puedo hacer parte de semejante barbaridad y abuso”.

Tras la decisión de la Comisión, Hernán Cadavid expresó su inconformidad en redes sociales, señalando que archivar procesos equivale a un “regalazo de navidad” para el primer mandatario - crédito @hernancadavidma

Cadavid notificó su inconformismo por medio de una carta: “Rechazo de manera categórica”

El representante Hernán Darío Cadavid Márquez notificó su ausencia en la sesión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes celebrada el 17 de diciembre de 2025 mediante una carta dirigida a la presidenta, Gloria Elena Arizabaleta.

En el documento, Cadavid expresó preocupación ante el manejo de procesos en la comisión y afirmó: “En el marco de dicha sesión se está instrumentalizando la Comisión de Investigación y Acusación para adelantar actuaciones orientadas a archivar procesos en contra del presidente Petro”.

En su misiva, el parlamentario señaló que 19 expedientes contra el mandatario figuraron como primeros puntos del orden del día, a pesar de ser iniciativas nuevas que no estaban incluidas en reuniones anteriores.

Cadavid enfatizó: “La inclusión de proyectos nuevos, cuando existen otros pendiendo de trámite, evidencia un uso indebido del escenario de la Comisión”.

El representante advirtió que la priorización de estos asuntos despierta inquietudes respecto al deber constitucional de indagar de manera independiente y objetiva.

“Rechazo de manera categórica que esta Comisión sea utilizada, directa o indirectamente, para promover actos de impunidad respecto del presidente de la República”, dijo Cadavid en la carta.

Hernán Cadavid se aparta de sesión y denuncia manejo “impropio” de procesos contra Petro - crédito @hernancadavidma

Añadió, además: “No voy a legitimar actuaciones que no respondan al cumplimiento estricto del deber constitucional de investigar con independencia, rigor y transparencia”.

La carta enviada por el integrante de la Cámara de Representantes agrega que la constancia fue expedida con el fin de que quede registrada en los archivos correspondientes de la comisión.

Cadavid solicitó mantener el control documental de su decisión para evidenciar su postura pública frente a las actuaciones debatidas.

