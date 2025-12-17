Carlos Caicedo cuestionó a la UNP por el esquema de seguridad de Paloma Valencia: “Quedamos expuestos”

Carlos Caicedo denunció falta de protección y resalta diferencias en el trato de la UNP a candidatos - crédito Montaje Infobae

El martes 16 de diciembre de 2025, en horas de la noche, el actual precandidato presidencial Carlos Caicedo expuso mediante un mensaje en la red social X una denuncia sobre el tratamiento diferencial en materia de seguridad para aspirantes presidenciales en Colombia.

Según relató el exalcalde y exgobernador, observó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a Paloma Valencia, postulante oficial por el Centro Democrático, acompañada por “más de 20 escoltas de la UNP y la Policía”, mientras él esperaba la llegada de sus hijos sin ninguna medida de protección.

En la publicación, Caicedo expresó: “Vi a la candidata del Centro Democrático con un esquema de seguridad amplio. Yo estaba solo en el aeropuerto, sin escoltas, esperando a mi familia”.

Afirmó haber sostenido conversaciones con Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para exponer su situación.

Carlos Caicedo cuestionó a la UNP esquema de seguridad que tiene Paloma Valencia mientras él no tiene escoltas lanzando fuerte advertencia - crédito @carlosecaicedo

Pese a su condición de candidato y al historial de amenazas en su contra, manifestó: “La respuesta ha sido indiferente y sin acciones concretas”.

El mensaje difundido por Caicedo destaca la preocupación por la seguridad de figuras políticas provenientes de sectores alternativos.

“La protección de la vida no puede depender de afinidades políticas”, subrayó en su pronunciamiento. Agregó que considera inadmisible el refuerzo desproporcionado de los esquemas de protección a líderes de la derecha, mientras representantes de la izquierda independiente enfrentan vulnerabilidad.

Al señalar la responsabilidad del Estado en la garantía de la integridad de los candidatos, Caicedo remarcó: “El deber constitucional del gobierno es garantizar la vida y la integridad de todos los líderes políticos, sin discriminación alguna”.

También declaró que, en caso de sufrir daños tanto él como sus hijos, responsabilizará directamente al Estado colombiano y a Gustavo Petro, presidente en ejercicio.

El episodio relatado por Caicedo ocurre en un contexto donde la seguridad de figuras públicas vuelve a situarse en el debate nacional.

Carlos Caicedo afirmó que si algo llegase a ocurrirle, el Estado y el presidente Petro serían los responsables - crédito Carlos Caicedo/Facebook - Presidencia

La presencia de la senadora Valencia, rodeada de personal de la UNP y fuerzas policiales evidenció, según el candidato presidencial, las diferencias en el acceso a mecanismos de protección según la filiación política.

Las declaraciones de Caicedo se suman a una serie de cuestionamientos sobre la imparcialidad de las decisiones de la UNP, organismo encargado de proveer protección a líderes sociales, defensores de derechos humanos y figuras relevantes del escenario electoral colombiano.

Carlos Caicedo inscribe su candidatura presidencial con 2,6 millones de firmas y fortalece la propuesta de Fuerza Ciudadana para el Congreso

La coalición Fuerza Ciudadana anunció ajustes en su lista para el Congreso, incorporando a figuras como Gloria Gaitán, hija del líder histórico Jorge Eliécer Gaitán, como cabeza de la plancha electoral rumbo a las elecciones legislativas de 2026.

Así lo confirmó Carlos Caicedo, dirigente del movimiento y aspirante presidencial, en una entrevista con Caracol Radio. Allí detalló que la estructura definitiva incluirá representantes sociales, voces ciudadanas y activistas de base para completar la propuesta.

El objetivo, explicó Caicedo, se orienta a fortalecer la presencia del movimiento en el Legislativo y propiciar una representación plural en el Senado y la Cámara.

“Si alcanzamos el umbral exigido, la expectativa es obtener más de cuatro o seis escaños en el Senado y sumar representación en la Cámara”, sostuvo el dirigente.

Carlos Caicedo lanza su candidatura presidencial con el apoyo de 2,6 millones de firmas - crédito @carlosecaicedo

Caicedo remarcó que el proyecto busca recoger las demandas e ideas de distintos sectores que ven en Fuerza Ciudadana una alternativa para el Congreso.

La lista renovada apuesta por diversos liderazgos, perfilando un enfoque en ampliar la base social y competir en mejores condiciones frente a otras fuerzas políticas del país.

El movimiento espera consolidar apoyo mediante figuras reconocidas y líderes de opinión que contribuyan al debate público, según lo expuesto por Caicedo en su diálogo.

Por otro lado, Caicedo oficializó su candidatura presidencial tras presentar 2,6 millones de firmas ante la Registraduría Nacional.

El dirigente afirmó en su cuenta de X: “Hoy entregamos a la Registraduría el aval que el pueblo nos dio”. Recalcó que la postulación surgió del contacto directo con comunidades: “Nació caminando el territorio y escuchando a la gente”, expresó el aspirante en la red social.