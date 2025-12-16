Procuraduría abriría investigación por parranda vallenata en la que estuvo presente Carlos Ramón González en Nicaragua

El organismo de control ordenó iniciar una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias en torno a la aparición de González en Nicaragua - crédito Colprensa/Presidencia

Carlos Ramón González, que se desempeñó como director del Dapre, figura entre los buscados por las autoridades de su país.

Aunque enfrenta cargos relacionados con irregularidades y desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fue registrado en Nicaragua asistiendo a un evento musical. Imágenes compartidas por W Radio muestran a González participando en una celebración con música vallenata en el Teatro Nacional Rubén Darío, de Managua, mientras persiste el pedido colombiano de repatriación.

A raíz de la difusión de imágenes que muestran a Carlos Ramón González en una celebración vallenata en Nicaragua, según han informado varios medios de comunicación, la Procuraduría General de la Nación habría decidido iniciar una indagación oficial sobre el evento y la presencia del exfuncionario colombiano en el país centroamericano.

El organismo de control ordenó iniciar una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias en torno a la aparición de González en Nicaragua. El exjefe de la DNI, requerido por las autoridades colombianas, fue visto compartiendo en un evento social con integrantes del cuerpo diplomático que también participaron en la celebración.

El Ministerio Público habría resuelto abrir una investigación con el propósito de esclarecer cómo se coordinó la celebración, la cual había sido anunciada a través de los canales oficiales del Teatro Nacional Rubén Darío en Nicaragua, por iniciativa de la Cancillería.

La entidad investigadora examinará si los funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua incurrieron en posibles irregularidades al incluir en los festejos de fin de año a uno de los principales prófugos de la justicia colombiana. Sobre el exdirector del Dapre pesa una notificación roja de Interpol.

Tras ser acusado por la Fiscalía de Colombia de delitos como cohecho, peculado y lavado de dinero, Carlos Ramón González obtuvo asilo en Nicaragua.

Aunque fue citado a juicio, permanece fuera del alcance de la justicia colombiana y recientemente fue observado participando en una celebración organizada presuntamente por representantes de la Cancillería. Estos hechos llevaron a que la Procuraduría abriera una investigación disciplinaria en su contra.

Y es que, Olmedo López, quien estuvo al frente de la Ungrd, acusó a González de ser quien habría dirigido las instrucciones para ofrecer incentivos económicos a congresistas, con el fin de obtener respaldo a iniciativas impulsadas por la administración de Gustavo Petro. Se señala que estos recursos provinieron de los millonarios fondos destinados a la gestión de emergencias y prevención de riesgos en Colombia.

Cuando se conoció que él se encontraba en Nicaragua, el Gobierno colombiano solicitó la extradición de González; según declaraciones de Eduardo Montealegre, entonces ministro de Justicia, las posibilidades de que el exfuncionario fuera extraditado eran “muy amplias”.

Sobre la celebración con vallenato, W Radio difundió fotografías en las que González aparece integrándose al evento realizado el 11 de diciembre de 2025. La actividad, que figuraba como acto oficial y fue impulsada por la Cancillería de Colombia, se llevó a cabo en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío a partir de las 7:00 de la noche.

Pese a tratarse de una reunión organizada por entidades oficiales del Estado colombiano, la asistencia del exfuncionario desató controversia debido a su situación legal pendiente en Colombia.

Por su parte, el concejal bogotano Daniel Briceño, integrante del Centro Democrático y principal candidato de su partido para la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026, recurrió a redes sociales para rechazar lo sucedido. El jurista calificó la situación como una falta de diligencia por parte de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, subrayando que la participación de González no fue en una reunión cualquiera, sino en una actividad respaldada con recursos del Gobierno nacional.

“La Fiscal de bolsillo de Petro dejó volar a Carlos Ramón González cabecilla del robo a la UNGRD y dueño del partido Verde. Hoy Carlos Ramón está en Nicaragua en parrandas vallenatas financiadas por recursos públicos burlándose del país. LUZ ADRIANA CAMARGO FISCAL DE BOLSILLO (sic)”,compartió el concejal desde la red social X.