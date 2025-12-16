Colombia

Procuraduría abriría investigación por parranda vallenata en la que estuvo presente Carlos Ramón González en Nicaragua

Las autoridades examinarán la participación del exdirector del Dapre en una celebración musical en Managua, en una fiesta organizada, al parecer, por la embajada colombiana en ese país

Guardar
El organismo de control ordenó
El organismo de control ordenó iniciar una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias en torno a la aparición de González en Nicaragua - crédito Colprensa/Presidencia

Carlos Ramón González, que se desempeñó como director del Dapre, figura entre los buscados por las autoridades de su país.

Aunque enfrenta cargos relacionados con irregularidades y desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fue registrado en Nicaragua asistiendo a un evento musical. Imágenes compartidas por W Radio muestran a González participando en una celebración con música vallenata en el Teatro Nacional Rubén Darío, de Managua, mientras persiste el pedido colombiano de repatriación.

A raíz de la difusión de imágenes que muestran a Carlos Ramón González en una celebración vallenata en Nicaragua, según han informado varios medios de comunicación, la Procuraduría General de la Nación habría decidido iniciar una indagación oficial sobre el evento y la presencia del exfuncionario colombiano en el país centroamericano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El organismo de control ordenó iniciar una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias en torno a la aparición de González en Nicaragua. El exjefe de la DNI, requerido por las autoridades colombianas, fue visto compartiendo en un evento social con integrantes del cuerpo diplomático que también participaron en la celebración.

El organismo de control ordenó
El organismo de control ordenó iniciar una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias en torno a la aparición de González en Nicaragua - crédito redes sociales

El Ministerio Público habría resuelto abrir una investigación con el propósito de esclarecer cómo se coordinó la celebración, la cual había sido anunciada a través de los canales oficiales del Teatro Nacional Rubén Darío en Nicaragua, por iniciativa de la Cancillería.

La entidad investigadora examinará si los funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua incurrieron en posibles irregularidades al incluir en los festejos de fin de año a uno de los principales prófugos de la justicia colombiana. Sobre el exdirector del Dapre pesa una notificación roja de Interpol.

Tras ser acusado por la Fiscalía de Colombia de delitos como cohecho, peculado y lavado de dinero, Carlos Ramón González obtuvo asilo en Nicaragua.

Aunque fue citado a juicio, permanece fuera del alcance de la justicia colombiana y recientemente fue observado participando en una celebración organizada presuntamente por representantes de la Cancillería. Estos hechos llevaron a que la Procuraduría abriera una investigación disciplinaria en su contra.

Y es que, Olmedo López, quien estuvo al frente de la Ungrd, acusó a González de ser quien habría dirigido las instrucciones para ofrecer incentivos económicos a congresistas, con el fin de obtener respaldo a iniciativas impulsadas por la administración de Gustavo Petro. Se señala que estos recursos provinieron de los millonarios fondos destinados a la gestión de emergencias y prevención de riesgos en Colombia.

Carlos Ramón González, exdirector del
Carlos Ramón González, exdirector del DNI, fue grabado disfrutando de una fiesta vallenata en Nicaragua, mientras sigue prófugo de la justicia colombiana - crédito Colprensa - Feepik

Cuando se conoció que él se encontraba en Nicaragua, el Gobierno colombiano solicitó la extradición de González; según declaraciones de Eduardo Montealegre, entonces ministro de Justicia, las posibilidades de que el exfuncionario fuera extraditado eran “muy amplias”.

Sobre la celebración con vallenato, W Radio difundió fotografías en las que González aparece integrándose al evento realizado el 11 de diciembre de 2025. La actividad, que figuraba como acto oficial y fue impulsada por la Cancillería de Colombia, se llevó a cabo en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío a partir de las 7:00 de la noche.

Pese a tratarse de una reunión organizada por entidades oficiales del Estado colombiano, la asistencia del exfuncionario desató controversia debido a su situación legal pendiente en Colombia.

Por su parte, el concejal bogotano Daniel Briceño, integrante del Centro Democrático y principal candidato de su partido para la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026, recurrió a redes sociales para rechazar lo sucedido. El jurista calificó la situación como una falta de diligencia por parte de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, subrayando que la participación de González no fue en una reunión cualquiera, sino en una actividad respaldada con recursos del Gobierno nacional.

Daniel Briceño condenó las acciones
Daniel Briceño condenó las acciones del Gobierno y cuestionó la gestión de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, en el caso de Carlos Ramón González - crédito @Danielbricen/X

La Fiscal de bolsillo de Petro dejó volar a Carlos Ramón González cabecilla del robo a la UNGRD y dueño del partido Verde. Hoy Carlos Ramón está en Nicaragua en parrandas vallenatas financiadas por recursos públicos burlándose del país. LUZ ADRIANA CAMARGO FISCAL DE BOLSILLO (sic),compartió el concejal desde la red social X.

Temas Relacionados

Carlos Ramón GonzálezProcuraduría General de la NaciónInvestigación a Carlos Ramón GonzálezCaso UngrdColombia-Noticias

Más Noticias

Juan José Lafaurie se pronunció tras polémica por un crédito, y anunció acciones legales: “Afirmaciones injuriosas”

El abogado comunicó que dejará a la administración de la justicia a cargo del caso, y advirtió que acudirá a todos los canales “institucionales y legales” tras señalamientos en redes sociales

Juan José Lafaurie se pronunció

La Fórmula 1 anunció el país que reemplazará el GP de Zandvoort en 2027: el Gran Premio de Barranquilla deberá esperar

El alcalde Alejandro Char volvió a abrir las puertas a la posible inclusión de la capital del Atlántico en el calendario de paradas del campeonato mundial de F1, luego de un primer intento

La Fórmula 1 anunció el

Estos son los precandidatos presidenciales que integrarán la primera coalición interpartidista para las elecciones de marzo 2026

El cónclave de las figuras presidenciales apunta a una fórmula colectiva, que podría ajustarse si nuevos actores se adhieren, forzando mecanismos internos para delimitar la lista definitiva

Estos son los precandidatos presidenciales

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá al menos 28.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Tolima, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra

Deportes Tolima vs. Junior -

Martín Santos criticó al Centro Democrático por elegir a Paloma Valencia como su candidata presidencial: “Primero se la hicieron a Miguel Uribe padre”

El mensaje difundido por el hijo del expresidente Juan Manuel Santos señala que la selección de la aspirante presidencial no habría sido completamente abierta, de acuerdo con su opinión

Martín Santos criticó al Centro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Juan Carlos Pinzón arremetió contra

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió a sus

Karol G sorprendió a sus seguidores en La Guajira: la pusieron a bailar La Yonna, danza típica de la cultura wayúu

Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

La Liendra hizo encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y armó polémica en redes: “No iba a hablar de política”

⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina Taguado por burlarse del cáncer de Hassam: “Tan poco lo que tiene en su cerebro”

Juliana Calderón habría insinuado que Melissa Gate negó a su pareja: lo presentó como un primo

Deportes

Técnico de Atlético Nacional explicó

Técnico de Atlético Nacional explicó si el título de la Copa Colombia salvaría el 2025 para el Verdolaga: “Depende de quién lo mire”

La Fórmula 1 anunció el país que reemplazará el GP de Zandvoort en 2027: el Gran Premio de Barranquilla deberá esperar

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

El Indio Pijao mandó fuerte advertencia al Junior: “La hoguera y la caldera para esos tiburones será aterradora”

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: preocupa ubicación de Atlético Nacional