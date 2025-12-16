Colombia

Miguel Uribe se despachó contra el Centro Democrático e insinuó responsabilidad en el asesinato de su hijo: “Parte de ese hostigamiento lo llevó a la muerte”

El político, en diálogo con un medio internacional, hizo duras acusaciones contra los miembros de la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y los culpó de las estrategias que, según él, no solo lo sacaron de la colectividad, sino que habrían llevado al senador a sufrir un atentado que le costó la vida

Miguel Uribe Londoño no descartó
Miguel Uribe Londoño no descartó poder reencaucharse en la contienda electoral

En un nuevo episodio que reflejaría las fracturas internas al interior del Centro Democrático (CD), el exprecandidato presidencial Miguel Uribe Londoño volvió a arremeter contra la directiva del partido, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en declaraciones que dejaron ver su profundo dolor por la muerte de su hijo: el senador y aspirante Miguel Uribe Turbay, pero también, cierto resentimiento por la forma como se afrontó al interior de la colectividad este suceso.

En declaraciones a Telemundo 51, el precandidato denunció presiones dentro del partido; también sugirió que el hostigamiento sufrido por su hijo, Miguel Uribe Turbay, estuvo vinculado a su asesinato. En entrevista exclusiva con la periodista Gloria Ordaz, el político colombiano afirmó: “Me siento liberado de una mordaza que tenía”, aludiendo a la presión que experimentó durante su permanencia en la colectividad, según recogió Telemundo 51.

Uribe Londoño relató que su salida no fue voluntaria, sino resultado de una decisión que calificó de injusta y apresurada por parte de la dirigencia del partido. “Yo no abandoné el partido Centro Democrático. A mí alguien, algún directivo, por una decisión injusta, apresurada, porque no me quería en el partido, no quería que yo fuera el candidato, tomó la decisión de sacarme del proceso sin ninguna... sin debido proceso, sin preguntarme a mí nada”, explicó.

Uribe Londoño fue tajante al
Uribe Londoño fue tajante al referirse a las encuestas dentro del Centro Democrático, contra las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín

La controversia se intensificó cuando el veterano político abordó el caso de su hijo, que también fue candidato del Centro Democrático y terminó siendo víctima de un atentado mortal. Y apuntó a las que fueron las precandidatas de la colectividad: María Fernanda Cabal, Paola Holguín y la escogida por la representatividad: Paloma Valencia, que resultó ganadora de los procesos internos que llegaron a su fin el lunes 15 de diciembre, con la decantación.

“A Miguel lo hostigaron, amenazaron el partido, las candidatas compañeras de él, porque él les iba ganando. Y parte de ese hostigamiento le llevó a la muerte, porque Miguel salió a la calle a hacer campaña política, por su deseo enorme de que él le iba a ganar porque iban a ser los candidatos, y lo obligaron en el partido a que hiciera dizque calle, política en la calle”, declaró Uribe Londoño al citado medio, lo que desató la controversia, pues habría culpado al CD del suceso.

Miguel Uribe Turbay murió el
Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto, tras dos meses y cuatro días de intensa lucha

Miguel Uribe Londoño se refirió al incidente con Abelardo de la Espriella, que dinamitó su candidatura

En medio de las especulaciones sobre su presunto apoyo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, que lidera los registros de los sectores de derecha, el exaspirante presidencial negó haber brindado respaldo político al abogado. “Yo no apoyé a Abelardo. Yo acepté a conversar con él porque él me ofreció a mí que yo fuera su candidato a la vicepresidencia”, aclaró Uribe Londoño a Telemundo 51, en una entrevista que mostró

También se refirió al peso del voto de los colombianos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, y parece haber dejado abierta la posibilidad de seguir en la contienda. “La situación mía en cuanto a la violencia que a mí me ha tocado vivir, al tamaño de víctima que yo he sido del narcotráfico, me hace ser el candidato con mayor capacidad para tomar las decisiones que hay que tomar, porque pueden ser molestas, pueden ser muy difíciles y a mí no me va a temblar la mano”.

Miguel Uribe Londoño volvió a
Miguel Uribe Londoño volvió a referirse a la controversia con Abelardo de la Espriella

En el plano internacional, Uribe Londoño reiteró su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, alineándose con la política exterior de Washington. “Estoy de acuerdo que lo hagan porque es que están cometiendo un crimen y además es en aguas internacionales, pero así fuera más adentro, es un crimen lo que están haciendo. Eso se tiene que terminar. Entonces, yo apoyo lo que está haciendo el presidente Trump”, declaró Miguel Uribe Londoño.

