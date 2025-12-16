Martín Santos criticó al Centro Democrático por elegir a Paloma Valencia como su candidata presidencial: “Primero se la hicieron a Miguel Uribe padre”

La publicación de Martín Santos en redes sociales puso en duda la legitimidad del proceso interno que llevó a la designación de la candidata presidencial, aludiendo a antecedentes similares con otros miembros del partido - crédito Colprensa - @cedemocratico/X

Paloma Valencia resultó seleccionada como aspirante presidencial del Centro Democrático, después de un procedimiento interno que contempló consultas tanto a simpatizantes como a miembros del partido.

Posterior a la confirmación de su postulación, referentes de distintas tendencias políticas manifestaron su opinión, ofreciendo apoyo, solicitando cohesión y presentando ideas vinculadas al recorrido electoral previsto hasta 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión del Centro Democrático continúa provocando comentarios y cuestionamientos en el ámbito político. En este escenario, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos y habitual objeto de ataques por parte de esa colectividad, publicó en su cuenta de X una crítica al partido tras la decisión tomada. En su mensaje, expresó: “Primero se la hicieron a Miguel Uribe padre”.

En su publicación, Santos cuestionó la transparencia y legitimidad del proceso interno del Centro Democrático. Además, señaló que situaciones similares ya habían afectado a otras figuras dentro de la colectividad, sugiriendo que el partido carece de prácticas verdaderamente democráticas, según su opinión. De acuerdo con su mensaje “también se la hicieron” a Miguel Uribe Londoño que fue expulsado del proceso de selección y a María Fernanda Cabal.

“Primero se la hicieron a Miguel Uribe padre y después a MF Cabal. El Centro Democrático resultó no ser muy democrático”, escribió el hijo del expresidente Santos por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.