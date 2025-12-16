Colombia

Martín Santos criticó al Centro Democrático por elegir a Paloma Valencia como su candidata presidencial: “Primero se la hicieron a Miguel Uribe padre”

El mensaje difundido por el hijo del expresidente Juan Manuel Santos señala que la selección de la aspirante presidencial no habría sido completamente abierta, de acuerdo con su opinión

La publicación de Martín Santos
La publicación de Martín Santos en redes sociales puso en duda la legitimidad del proceso interno que llevó a la designación de la candidata presidencial, aludiendo a antecedentes similares con otros miembros del partido - crédito Colprensa - @cedemocratico/X

Paloma Valencia resultó seleccionada como aspirante presidencial del Centro Democrático, después de un procedimiento interno que contempló consultas tanto a simpatizantes como a miembros del partido.

Posterior a la confirmación de su postulación, referentes de distintas tendencias políticas manifestaron su opinión, ofreciendo apoyo, solicitando cohesión y presentando ideas vinculadas al recorrido electoral previsto hasta 2026.

La decisión del Centro Democrático continúa provocando comentarios y cuestionamientos en el ámbito político. En este escenario, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos y habitual objeto de ataques por parte de esa colectividad, publicó en su cuenta de X una crítica al partido tras la decisión tomada. En su mensaje, expresó: “Primero se la hicieron a Miguel Uribe padre”.

En su publicación, Santos cuestionó la transparencia y legitimidad del proceso interno del Centro Democrático. Además, señaló que situaciones similares ya habían afectado a otras figuras dentro de la colectividad, sugiriendo que el partido carece de prácticas verdaderamente democráticas, según su opinión. De acuerdo con su mensaje “también se la hicieron” a Miguel Uribe Londoño que fue expulsado del proceso de selección y a María Fernanda Cabal.

“Primero se la hicieron a Miguel Uribe padre y después a MF Cabal. El Centro Democrático resultó no ser muy democrático”, escribió el hijo del expresidente Santos por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Temas Relacionados

Martín SantosCentro DemocráticoMiguel Uribe LondoñoMaría Fernanda CabalPaloma ValenciaElecciones 2026Elecciones ColombiaCandidatos presidenciales Colombia 2026Colombia-Noticias

