Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 16 de diciembre

La Electrificadora de Santander (ESSA) dio a conocer la lista de cortes de luz que realizará este martes 16 de diciembre a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Balcón De La Sierra, Villas De San Patricio, Brisas Del Mutis, Estoraques, Manzanares, Prados Del Mutis y Punta Estrella.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 05:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Río Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 05:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Centro poblado La Pampa y sectores de la vereda Kilometro 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alto Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Gaital, Tebaida, Peña Tambor, Palo Blanco, Llanadas; y, sectores de Monte Oscuro, Los Laureles y El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimiento Primavera, Veredas Carare, Playa Alta, De la Torre, Los Morros, El Águila, Vuelta de Acuña, La Chisposa, Dos Hermanos, Puerto Olaya, Tierra Dentro, Campo Seco, San Juan, San Fernando y sectores de Riveras de San Juan y Caño Baúl.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Escobal, Parachoque, Estancia de Gónzalez, Tres Esquinas y Puentes y Naranjos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Casco urbano, veredas Carrilera y sectores de El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aco de Pena Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cruce Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Portal Campestre sectores de las carreras 20,21,21A,22,22A y 22B con calles 14 y 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto residencial La Pera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Alumbrado Público Parque Las Cigarras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Granada sectores de la carrera 13 con calles 24 y 26.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Portal Campestre sectores de las carreras 22C,22D,23,24,25 y 25A con calles 16 y 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto Residencial Quintas de Florida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Miguel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cornetales y San Luis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Quebrada Larga y algunos sectores de La Floresta, San José, Unión Naranjito y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Granada sectores de la calle 27 con carrera 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores del barrio La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Liga Santandereana de Fútbol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): carrera 26 calle 17 esquina barrio Santa Cruz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto Residencial Versalles II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Campo Alegre y Santana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:20

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Campo Gala y San Silvestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 15:25

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Danto Alto y Puerto Argilio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Barrio Los Almendros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alto Encinal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Francisco de Paula Santander y Pozo Negro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Corcovada, Caño Cinco, Platanala y Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas India Alta y Chontarales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Patio Bonito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Unión, Cachira y Santa Ana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Centro poblado La Pampa y sectores de la vereda Kilometro 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Moneda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Laguna Del Oriente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Miguel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Colorada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Guayana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Aguila y Canime.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Villa de Leyva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bajo Jazmín y Monte Bello.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Macanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Buenavista y Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Jose De Miranda.

Sector(es): Centro Poblado Villa Jardín y algunos sectores de las Veredas Tequia y Versalles.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Libertad Los Curos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cáchira.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Laguna del Oriente y Arrumbazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la zona Escarpa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Gramalotico.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Balcón De La Sierra, Villas De San Patricio, Brisas Del Mutis, Estoraques, Manzanares, Prados Del Mutis y Punta Estrella.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chaguaca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Gallineral sectores de las calles 21A y 22A con carreras 30 y 31.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Uribe Uribe sectores de la carrera 16 con calle 54.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto Altos de Cañaveral I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Urbanización 6 de enero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Escobal, Parachoque, Estancia de Gónzalez, Tres Esquinas y Puentes y Naranjos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Helida, Abisinia y sectores de Gaital y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Peña Tambor y Monte Oscuro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Helida, Abisinia y sectores de Gaital y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Gaital, Tebaida, Peña Tambor, Palo Blanco, Llanadas; y, sectores de Monte Oscuro, Los Laureles y El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimiento Primavera, Veredas Carare, Playa Alta, De la Torre, Los Morros, El Águila, Vuelta de Acuña, La Chisposa, Dos Hermanos, Puerto Olaya, Tierra Dentro, Campo Seco, San Juan, San Fernando y sectores de Riveras de San Juan y Caño Baúl.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimiento Puerto Araujo y algunos sectores de la vereda El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Casco urbano, veredas Carrilera y sectores de El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cruce Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Monte Oscuro y Peña Tambor.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.