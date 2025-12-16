Colombia

Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para aprobar ascensos en la fuerza pública

La decisión presidencial busca que los congresistas evalúen y autoricen los nuevos grados para miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional durante el receso constitucional

El decreto presidencial establece sesiones extraordinarias del Congreso entre el 17 de diciembre de 2025 y el 16 de febrero de 2026 - crédito Colprensa

El Gobierno convocó al Congreso de la República a sesiones extraordinarias desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 16 de febrero de 2026 con el propósito de avanzar en la aprobación de los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Según lo señalado en el decreto presidencial, la convocatoria se realiza en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, entre ellas los artículos 138 y 200 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 5 de 1992.

El documento indica que el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizando las competencias otorgadas por la carta magna, dispuso que durante el receso constitucional el Congreso sesione de manera extraordinaria para ocuparse específicamente de la evaluación y aprobación de los ascensos propuestos para oficiales generales y de insignia de la fuerza pública.

El trámite se realizará conforme al procedimiento interno establecido mediante la Resolución de Mesa Directiva N° 079, expedida el 6 de noviembre de 2015.

El artículo 47 del Decreto Ley 1790 de 2000 establece que los grados de oficiales generales y de insignia otorgados por el Gobierno únicamente producirán efectos una vez cuenten con el aval del Senado. Por tal motivo, el Gobierno consideró prioritaria la discusión de estos ascensos y enfatizó la necesidad de convocar al Congreso para garantizar la continuidad institucional y el normal funcionamiento de la estructura de mando en la fuerza pública.

Noticia en desarrollo...

