Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy martes

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este martes 16 de diciembre. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Fontibón.Barrios: Montevideo.Lugar: De la Calle 19 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68D a la Carrera 69B.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Torremolinos.Lugar: De la Carrera 51 a la Transversal 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a Diagonal 16 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita.Lugar: De la Carrera 7 a la Avenida Carrera 9, entre la Calle 183 a la Calle 193.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.