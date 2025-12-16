El precandidato Santiago Botero se fue en contra de María Fernanda Cabal por polémica de su hijo: “Son unos mantenidos”

Las declaraciones del precandidato surgieron luego de que se conocieran detalles sobre la situación de Juan José Lafaurie, lo que intensificó la discusión en plataformas digitales acerca de los vínculos familiares - crédito Suministrada a Infobae

El periodista Daniel Coronell reveló información que involucra a la familia de la senadora María Fernanda Cabal, integrante del Centro Democrático. El foco de su indagación gira en torno a Juan José Lafaurie, abogado y descendiente de la legisladora, y de José Félix Lafaurie, quien preside la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

La denuncia ha generado diversas reacciones y comentarios en redes sociales. En su cuenta de X, el precandidato Santiago Botero expresó en referencia a Cabal: “@MariaFdaCabal tanto ha criticado los subsidios, pero ella y su familia son unos mantenidos, viviendo a costillas de los colombianos!”, cuestionando el accionar de la congresista a raíz de la controversia por las actuaciones de su hijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Junto con su mensaje, Botero compartió un video en el que amplió sus señalamientos contra la senadora y su familia. En la grabación, aseguró que una alta suma de dinero destinada a comunidades vulnerables fue a parar a la cuenta del hijo de Cabal.

“Noventa y cinco millones. De la plata de los campesinos más pobres terminaron en las cuentas del hijo de la candidata María Fernanda Cabal. Sí, la misma candidata y su hijo, que tanto han criticado que los subsidios pa’ los más pobres”, comentó el aspirante a ocupar la Casa de Nariño, en el metraje que subió en sus redes sociales.

Santiago Botero lanzó duras críticas en sus redes sociales a María Fernanda Cabal y su familia en su cuenta de X - crédito @Santibotero2026

Al finalizar el video, el precandidato presidencial dirigió nuevas críticas hacia la familia de la senadora y el papel de su esposo en Fedegán.

“Sumado a eso, su esposo, otro mantenido del Estado, a través de Fedegan, exprime a los ganaderos y campesinos de este país. Estos politiqueros de derecha salieron más mantenidos que los de izquierda. En el 2026, la platica no va a ser pa’ los políticos, va a ser pa’ los colombianos, que los coja confesados”, aseveró Botero en el material audiovisual que publicó en su cuenta de X.

Santiago Botero lanzó duras críticas en contra de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal - crédito @Santibotero2026

Las declaraciones de Santiago Botero desencadenaron una gran controversia en redes sociales, donde distintos usuarios expresaron opiniones divididas. Entre las respuestas, la usuaria @angynels1 criticó duramente al precandidato y defendió el derecho de los jóvenes a acceder a préstamos para emprendimientos.

En su mensaje escribió: “Este tipo salió de lo peor un rastrero , mentiroso un joven tiene derecho a pedir un préstamo para su emprendimiento . Feo q usted sea SantoPetrista y Madurista usted si q es el amigo de los enemigos de Colombia”.

El precandidato presidencial no se quedó callado y comentó lo siguiente: “Jajaja díganme como quiera bandido es bandido sea de derecha o izquierda”.

La usuaria @ElianaEVS por su parte señaló a Santiago Botero como alguien de ideología de derecha. “Usted es super derecha”, comentó.

Botero respondió a la acusación sobre su posición política aclarando cómo entiende los conceptos de derecha e izquierda en relación con sus acciones. En su respuesta señaló que, desde su perspectiva, sancionar a quienes incurren en delitos se asocia con la derecha, mientras que ayudar a quienes más lo necesitan se vincula con la izquierda.

“Si hacer pagar a un bandido es ser de derecha soy de ultra derecha, y si ayudar al que no tiene es ser de izquierda entonces soy de ultra izquierda”, replicó el aspirante a ocupar la Casa de Nariño.

La publicación de Santiago Botero generó controversia y varios usuarios de X le contestaron - crédito @Santibotero2026

Y es que, de acuerdo con la investigación, Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora y de profesión abogado, obtuvo una ayuda económica tras presentarse como pequeño productor en una oficina de Serfinanza ubicada en el departamento de Cesar. Según Daniel Coronell, esta situación contradice las afirmaciones públicas tanto de Lafaurie como de su madre, quien ha expresado en varias oportunidades su oposición a los subsidios y al apoyo estatal.

Por su parte, mediante un mensaje dirigido a la ciudadanía, Juan José Lafaurie Cabal, hijo de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, respondió a las acusaciones que enfrenta por la obtención de un crédito en calidad de “pequeño productor” en la entidad bancaria Serfinanza, ubicada en Cesar.

En sus redes sociales, Lafaurie Cabal dijo: “Ante las recientes afirmaciones injuriosas y calumniosas que han sido difundidas en mi contra a través de distintos escenarios, me veo en la obligación de manifestar, con absoluto respeto por las instituciones y por el debate democrático, que acudiré a todos los canales constitucionales y legales previstos en el ordenamiento jurídico para la protección de mi honra y buen nombre”.