Estos son los mejores buñuelos de Medellín 2025 según concurso de la Alcaldía: hay uno con chicharrón

Los establecimientos fueron distinguidos por su trayectoria y originalidad, mientras que el evento sirvió para fortalecer la visibilidad de los emprendimientos y fomentar el uso de nuevas tecnologías

La Buñuelería La Especial, con
La Buñuelería La Especial, con 55 años de trayectoria, es premiada por su calidad y servicio en la categoría tradicional- crédito Alcaldía de Medellín

La primera edición del festival ¡Que Viva el Buñuelo! se consolidó como un motor para el fortalecimiento del tejido gastronómico en Medellín, al reconocer la excelencia y la innovación en la elaboración de uno de los productos más emblemáticos de la cocina colombiana.

Además de celebrar la tradición, el certamen impulsó la visibilidad de los negocios locales y destacó la importancia de la tecnología y la colaboración entre el sector público y privado para el desarrollo de los emprendimientos, según informó la Alcaldía de Medellín.

Los ganadores de esta edición recibieron el galardón oficial al Mejor Buñuelo de Medellín 2025, junto con premios que incluyeron asesoría especializada en fortalecimiento empresarial y de marca, mayor visibilidad a través de la aplicación Didi Food, subsidios para los platos más vendidos y dos máquinas amasadoras profesionales entregadas por Crea & Cocina.

Este reconocimiento no solo distingue la calidad y la creatividad de los participantes, sino que también representa una oportunidad concreta de crecimiento para los negocios seleccionados.

La Alcaldía de Medellín destaca
La Alcaldía de Medellín destaca la colaboración público-privada y el uso de tecnología para apoyar a los emprendimientos gastronómicos - crédito Alcaldía de Medellín

En la categoría tradicional, la Buñuelería La Especial, ubicada en la comuna 16-Belén, fue distinguida por su trayectoria y la calidad de su producto.

Su propietario, Alberto Granados, quien lleva 55 años dedicado a la fabricación de buñuelos, expresó su satisfacción por el premio y explicó: “A nuestro buñuelo lo hace especial, primero, ser consciente de la buena calidad del producto, segundo un buen aseo y tercero el servicio al cliente”, según dijo a la Alcaldía de Medellín.

Por su parte, el máximo reconocimiento a la innovación fue para Happy Buñuelo sede Florencia, de la comuna 5-Castilla.

Su fundador, Jhon Usma, destacó la originalidad de su propuesta al afirmar: “Nuestro producto consiste en masa de buñuelo y chicharrón. ¿Dónde habían visto esa combinación tan espectacular? Por eso ganamos”, de acuerdo con la información oficial.

Los ganadores del Mejor Buñuelo
Los ganadores del Mejor Buñuelo de Medellín 2025 reciben asesoría empresarial, visibilidad en DiDi Food y equipos profesionales - crédito Alcaldía de Medellín

El festival, que contó con el respaldo de empresas como DiDi Food y Crea & Cocina, reunió a 18 emprendimientos en 28 sedes, seleccionados como finalistas tras recibir el mayor número de votos de los ciudadanos, tanto de manera virtual como presencial.

El jurado, integrado por los chefs Juan Sebastián Martínez, Robin Mesa y la empresaria gastronómica Camila Estrada, evaluó aspectos como sabor, textura, técnica y creatividad para elegir a los mejores entre diez finalistas.

La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, subrayó el propósito del evento al señalar: “Desde la Alcaldía de Medellín creamos este festival que busca resaltar la tradición del buñuelo, nuestra tradición gastronómica, los negocios y restaurantes. Este espacio permitió que más personas conocieran sus productos y se conectaran con quienes elaboran una de las delicias culinarias más típicas en diciembre”.

La primera edición del festival
La primera edición del festival reconoce la innovación y la tradición en la cocina local, fortaleciendo el tejido gastronómico de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Los organizadores y jurados coincidieron en que el festival no solo atrajo a los aficionados de este alimento tradicional, sino que puso en el centro a los negocios de barrio, panaderías y pequeños restaurantes que mantienen viva la tradición del buñuelo en Medellín.

Detalles del concurso

El impacto económico en los barrios de Medellín se ve reflejado en iniciativas como el festival ¡Que Viva el Buñuelo 2025!, donde pequeños negocios tienen la oportunidad de mostrar su talento culinario en torno a una de las preparaciones más emblemáticas de la temporada decembrina.

La competencia no solo premia el sabor y la creatividad, sino que impulsa la economía local y fortalece el sentido de comunidad entre panaderías, restaurantes y cafes tradicionales que, año tras año, mantienen vigente el arte de hacer buñuelos.

Esta edición del festival cuenta con dos categorías bien diferenciadas: la primera, dedicada al buñuelo de receta clásica, incluye a finalistas como Buñuelería Especial, Happy Buñuelos de Castilla, Panadería del Pandebono, Buñuelos La Floresta y Calienticos y Deliciosos.

En la segunda categoría, que reconoce la innovación en rellenos y mezclas, compiten establecimientos como Don Wilson Soto Café Bar, Buñuelos Santurianos, La Pastelería, Happy Buñuelos sede Florencia y Empanadas El Javi.

